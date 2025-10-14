Odlična Cedevita Olimpija tudi po derbiju ostaja stoodstotna

Cedevita Olimpija se je danes v Areni Stožice na dvoboju dveh neporaženih ekip v tretjem krogu rednega dela EuroCupa pomerila s solunskim Arisom in ga premagala z 80:59. Ljubljančani so tako evropsko sezono odprli s tremi zaporednimi zmagami.

Zmaji so v evropsko sezono 2025/26 vstopili silovito, po Manresi in Hapoelu Jeruzalemu pa so danes na domačem parketu v Stožicah premagali še solunski Aris, ki je v Ljubljano prišel s popotnico dveh zmag. Zvezdan Mitrović je danes sicer pogrešal poškodovana Nikosa Chougkaza in Luko Brajkovića, vprašljiv je bil tudi nastop Alekseja Nikolića, ki pa je stisnil zobe in zmajem do zmage pomagal s 15 točkami.

📈 Statistika ob koncu tekme:

🔥 Gibson 19 točk | 5 asistenc | indeks 19

🔥 Girard 16 točk

🔥 Nikolić 15 točk

🔥 Stewart 9 točk | 7 skokov

🔥 Blažič 6 točk | 5 asistenc

🔥 Radović 5 točk

🔥 Škara 5 točk

🔥 Kennedy 5 točk#ZmajevaDruzina | #RoadToGreatness pic.twitter.com/b4Y2gltNwC — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) October 14, 2025

Cedevita Olimpija je v Stožice vrnila dobro in borbeno košarko ter gledalce. Na tribunah se jih je zbralo več kot 3500, vključno s približno 350 privrženci iz Soluna, ki so neumorno spodbujali svoje igralce. A Grkom tudi to ni pomagalo, saj je bila Olimpija suvereno boljša ekipa, ki je vodila od prve do zadnje minute. Prvo dvomestno razliko si je priigrala v 25. minuti, najvišjo prednost 21 točk pa je dosegla pri končnem rezultatu.

Aris, ki je evropski pokal začel z zmagama v Benetkah in doma proti Hamburgu, je zapretil le sredi zadnje četrtine, ko se je približal na 57:64, a je Nikolić hitro rešil negotovost z dvema zaporednima trojkama. Nikolić je devet od svojih 15 točk dosegel v zadnji četrtini, vse z meti za tri točke (trojke 3:6).

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski reprezentančni branilec je bil tretji najboljši strelec ljubljanske zasedbe, več točk sta dosegla le razigrana Američana Umoja Gibson (19) in Joseph Girard (16).Dobro tekmo je odigral tudi DJ Stewart, ki je devetim točkam dodal sedem skokov. Edini z dvomestnim številom točk v grški zasedbi je bil Long Mitrou (19 točk).

Ljubljančani so na šestih tekmah sezone v treh različnih tekmovanjih doživeli en samcat poraz. Proti Budućnosti v drugem krogu lige ABA. V sklopu te bo v nedeljo v Stožicah gostila Zadar, naslednjo tekmo v evropskem pokalu pa bo igrala 22. oktobra pri Bahcesehirju v Istanbulu.

EuroCup, 3. krog:

Torek, 14. oktober:

Sreda, 15. oktober:

Lestvici:

