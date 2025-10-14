Pred košarkarji Cedevite Olimpije je tretja tekma Eurocupa v tej sezoni. Ljubljanska zasedba se bo ob 18.30 v Stožicah pomerila s solunskim Arisom, obe ekipi pa sta še neporaženi. V ljubljanski zasedbi bosta zagotovo odsotna poškodovana Nikos Chougkaz in Luka Brajković, skrbijo pa tudi težave Alekseja Nikolića, za katerega še ni znano, ali bo danes lahko pomagal svoji zasedbi.

Iz tabora Cedevite Olimpije je v ponedeljek prišla slaba novica, saj bo grški košarkar Nikos Chougkaz zaradi poškodbe odsoten daljše obdobje. Poškodoval se je na domači tekmi proti Megi, po kateri je opravil slikanje z magnetno resonanco, ki je pokazalo delno pretrganje stranskih vezi v gležnju, zato ga čaka daljše okrevanje. Proti Arisu trener Zvezdan Mitrović znova ne bo mogel računati niti na Luko Brajkovića, ki je v ponedeljek treniral individualno. Če bo njegovo okrevanje potekalo po začrtani poti, bo v sredo že lahko treniral s soigralci, a brez kontakta.

Težave tudi za Nikolića

Ob tem skrbi za Cedevito Olimpijo še ni konec, saj pred tekmo v Stožicah nekoliko skrbi stanje Alekseja Nikolića. Kot so sporočili iz kluba, je slovenski reprezentant že na tekmi s Hapoelom v Beogradu prejel udarec v mečno mišico, a je zatem stisnil zobe tako v Beogradu kot tudi v Podgorici. Ponedeljkov trening v Stožicah je zaradi ponovno prejetega udarca končal predčasno. Popoldne je prestal zdravniški pregled, ki je razkril dobro novico, saj se je izognil poškodbi mišice, kljub temu pa bo danes sprejeta odločitev, ali bo lahko zaigral na tekmi proti Arisu. 30-letni slovenski reprezentant je bil sicer na prvih tekmah sezone zagotovo prvo ime Olimpije tako pri vodenju na parketu kot ob njem, pa tudi s svojimi kreacijami in pravimi odločitvami v ključnih trenutkih srečanj.

Nikolić ima težave z mečno mišico. Foto: Aleš Fevžer

"V nedeljo smo se prek Beograda vrnili iz Podgorice, v ponedeljek pa že opravili trening v Stožicah. Aleksej Nikolić je trening predčasno končal zaradi novega udarca, ki ga je prejel, zato bo popoldne opravil dodaten pregled, da vidimo, v kakšnem stanju je in ali bo lahko igral. Če ne bo mogel igrati, bo to za nas velika ovira, saj bi na položaju organizatorja igre ostali le z enim pravim organizatorjem, Aris pa je najmočnejši prav na zunanjih igralnih položajih," je opozoril trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"V vsakem primeru nas čaka zahtevna naloga. Aris v EuroCupu kaže sijajne predstave, v domačem prvenstvu je še brez zmage. Videti je, da so igralci še posebej motivirani za evropske tekme – proti Venezii in Hamburgu so prikazali dve izjemno dominantni predstavi," je dodal Črnogorec na ljubljanski klopi.

Cedevita Olimpija je po dveh krogih pri dveh zmagah. Danes bodo skušali doseči tretjo zaporedno evropsko zmago na začetku sezone oziroma nekaj, kar jim v sodobni zgodovini EuroCupa še nikoli ni uspelo. Foto: Filip Barbalić

Zmaji so konec tedna sicer doživeli svoj prvi poraz v sezoni. V ligi ABA so izgubili na gostovanju pri Budućnosti. Zdaj jih čaka visoka ovira tudi v evropskem pokalu, saj v Ljubljano prihaja grška ekipa z velikimi ambicijami. Na uvodni preizkušnji nove sezone je Aris v Benetkah z rezultatom 85:81 premagal Umano Reyer, prejšnji teden pa na domačem terenu še Hamburg z 98:76. Povsem drugačen obraz kot v EuroCupu pa Aris trenutno kaže v grškem državnem prvenstvu, v katerem je na prvih dveh tekmah že doživel dva poraza, prvega v prvem krogu proti Karditsasu (77:91), drugega pa v soboto proti Kolossosu (65:73).

"Zavedamo se, da nas čaka kakovosten tekmec, saj Aris v EuroCupu trenutno igra odlično. Gre za zelo dobro ekipo z veliko posamezniki, ki znajo prevzeti odgovornost in dosegati točke. Pripravljen imamo jasen načrt, ki ga moramo prenesti na parket in se ga dosledno držati vseh štirideset minut igre," je pred torkovo tekmo povedal D. J. Stewart, ki je prejšnji teden dobil priznanje za igralca tedna v evropskem pokalu, potem ko je proti Hapoelu dosegel statistični indeks 41.

Ljubljančani so se z Arisom v EuroCupu pomerili dvakrat, obe tekmi sta bili v pretekli sezoni, Ljubljančani pa so dosegli dve zmagi. V Solunu je semafor konec oktobra 2024 kazal 82:75 v korist zeleno-oranžnih, v Ljubljani pa je na začetku letošnjega januarja Cedevita Olimpija zmagala z 98:79.

