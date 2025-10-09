Po ligi ABA zdaj MVP tudi v EuroCupu iz vrst Cedevite Olimpije

Cedevita Olimpija je res izvrstno začela novo sezono: po superpokalni zmagi je dobila uvodno tekmo lige ABA in prvi dve v EuroCupu. Ima najbolj koristnega igralca prvega kroga lige ABA in zdaj je naziv MVP prvega kroga evropskega pokala dobil še DJ Stewart, ki je ob sredini zmagi prispeval 27 točk.

Po izjemni predstavi v drugem polčasu in zmagi Cedevite Olimpije proti Hapoelu je bil ameriški košarkar DJ Stewart izbran za najkoristnejšega igralca drugega kroga EuroCupa. Za ljubljanske Zmaje je to druga individualna nagrada na začetku sezone 2025/226. Umoja Gibson je bil namreč izbran za MVP prvega kroga rednega dela regionalne lige ABA.

DJ Stewart, ki je del članske zasedbe Cedevite Olimpije tretjo sezono, je dober ritem ujel že na začetku tekme in dosegel osem od prvih desetih točk. Skupno je v 28 minutah igre dosegel 27 točk, s tem postavil svoj točkovni rekord v dresu ljubljanskega kolektiva, obenem pa v statistiko vpisal še osem skokov, pet asistenc in dve pridobljeni žogi. S tem statističnim izkupičkom si je priigral valorizacijski indeks 41, najvišjega med vsemi igralci, ki so v drugem krogu rednega dela Evropskega pokala stopili na parket širom Evrope.

V ligi ABA ljubljansko ekipo naslednja preizkušnja čaka v soboto, ko se bo ob 20.00 se v Podgorici pomerila z Budućnostjo VOLI. Sledila bo vrnitev v Ljubljano, kjer Zmaje v torek ob 18.30 čaka obračun tretjega kroga EuroCupa z grškim Arisom.