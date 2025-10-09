Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
9. 10. 2025,
14.15

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
liga ABA liga ABA MVP Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija D.J. Stewart Jr.

Četrtek, 9. 10. 2025, 14.15

1 ura, 20 minut

DJ Stewart

Po ligi ABA zdaj MVP tudi v EuroCupu iz vrst Cedevite Olimpije

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Cedevita Olimpija, D. J. Stewart | D. J. Stewart | Foto Aleš Fevžer

D. J. Stewart

Foto: Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija je res izvrstno začela novo sezono: po superpokalni zmagi je dobila uvodno tekmo lige ABA in prvi dve v EuroCupu. Ima najbolj koristnega igralca prvega kroga lige ABA in zdaj je naziv MVP prvega kroga evropskega pokala dobil še DJ Stewart, ki je ob sredini zmagi prispeval 27 točk.

Cedevita Olimpija : Manresa, Umoja Gibson
Sportal MVP prvega kroga je košarkar Cedevite Olimpije

Po izjemni predstavi v drugem polčasu in zmagi Cedevite Olimpije proti Hapoelu je bil ameriški košarkar DJ Stewart izbran za najkoristnejšega igralca drugega kroga EuroCupa. Za ljubljanske Zmaje je to druga individualna nagrada na začetku sezone 2025/226. Umoja Gibson je bil namreč izbran za MVP prvega kroga rednega dela regionalne lige ABA.

DJ Stewart, ki je del članske zasedbe Cedevite Olimpije tretjo sezono, je dober ritem ujel že na začetku tekme in dosegel osem od prvih desetih točk. Skupno je v 28 minutah igre dosegel 27 točk, s tem postavil svoj točkovni rekord v dresu ljubljanskega kolektiva, obenem pa v statistiko vpisal še osem skokov, pet asistenc in dve pridobljeni žogi. S tem statističnim izkupičkom si je priigral valorizacijski indeks 41, najvišjega med vsemi igralci, ki so v drugem krogu rednega dela Evropskega pokala stopili na parket širom Evrope.

V ligi ABA ljubljansko ekipo naslednja preizkušnja čaka v soboto, ko se bo ob 20.00 se v Podgorici pomerila z Budućnostjo VOLI. Sledila bo vrnitev v Ljubljano, kjer Zmaje v torek ob 18.30 čaka obračun tretjega kroga EuroCupa z grškim Arisom.

Cedevita Olimpija : Hapoel
Sportal Cedevita Olimpija suvereno opravila tudi drugi evropski izziv
Zvezdan Mitrović, Emil Tedeschi, Cedevita Olimpija
Sportal Mitrović s posebnima pohvala na račun izkušenih Slovencev
Liga ABA: Partizan - Krka
Sportal Krka za uvod izgubila s Partizanom, Olimpija suverena, Gregor Glas užalostil Ilirijo
liga ABA liga ABA MVP Eurocup Eurocup Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija D.J. Stewart Jr.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.