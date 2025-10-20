Veliko prezgodnje slovo 18-letnega pomurskega nogometaša

V pomurskem nogometnem klubu NK Polana so se danes s čustvenimi zapisi na družbenih omrežjih poslovili od svojega komaj 18-letnega člana Aljaža. "Težko verjamemo, da te ni več. Bil si več kot soigralec. Bil si prijatelj, nasmeh, dobra duša ekipe," so zapisali v klubu.

"Težko verjamemo, da te ni več. Bil si več kot soigralec. Bil si prijatelj, nasmeh, dobra duša ekipe. Na igrišču si vedno dal srce, izven njega pa toplino, ki je povezovala vse nas. Hvala za vse trenutke, ki smo jih delili s tabo. Počivaj v miru, prijatelj, naj ti bo lahka polanska zemlja," so zapisali pri NK Polana.

Foto: zajem zaslona

"Končala se je najtežja mogoča tekma. Zmaga, ki to ni. Prijatelj naš, za tebe! Počivaj v miru," pa so objavili v nedeljo po odigrani tekmi.

Foto: zajem zaslona

NK Polana se bo v sredo v šestnajstini finala slovenskega pokalnega tekmovanja pomerila z Zavrčem.