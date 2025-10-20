Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
7.33

Osveženo pred

18 minut

ARSO neurje dež ciklon napoved vreme

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 7.33

18 minut

Vreme se bo obrnilo na glavo, čaka nas občutna sprememba

Avtor:
Na. R.

Ciklon | Foto Severe Weather Europe

Foto: Severe Weather Europe

Pred nami je občutna sprememba vremena in lepi dnevi se bodo za nekaj dni poslovili. Že danes lahko ponekod v državi začne deževati, v prihodnjih dneh bo padavin še več. Po deževnem obdobju kaže, da bodo čez dober teden pošteno padle tudi temperature.

Nekaj sonca bo danes še v vzhodnih krajih, oblačnost se bo povečala od zahoda. Predvsem ponekod v zahodni Sloveniji bo popoldne začelo rahlo deževati, dnevne temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija.

V torek dopoldne se bodo padavine v zahodnih krajih okrepile in se postopno širile proti vzhodu. Glavnina padavin bo v zahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 12 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija, so zapisali pri agenciji za okolje. 

Retrogradni ciklon

"Sredi tedna bo ciklonski sistem retrogradno zdrsnil nazaj nad severni del Atlantskega oceana, kjer bo ob ugodnih dinamičnih pogojih okrepil svoje jedro. Po ojačitvi se bo znova premaknil proti vzhodu in proti koncu tedna pristopil k alpski regiji skupaj z izrazito hladno fronto; takrat pričakujemo glavnino padavin, z izrazito vertikalno dinamiko in povečano konvergenco v zračnem polju. Zaradi retrogradnega premika ciklona se bo nad Sredozemljem obenem okrepil subtropski anticiklon, meja med toplo zračno maso nad Sredozemljem in hladnejšo atlantsko zračno maso se bo izostrila. Posledično v drugi polovici prihodnjega tedna pričakujemo večjo kumulativno količino padavin in ohladitev, za frontalnim delom sistema bo možen prehod padavin v sneg v sredogorju in visokogorju," pa so v srednjeročni napovedi objavili na portalu Neurje.

V sredo in četrtek bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih večinoma oblačno, ponekod bodo občasne padavine. Proti vzhodu bo nekaj več sončnega vremena.

V četrtek proti večeru in v noči na petek se bodo padavine prehodno spet razširile nad večji del Slovenije. 

