Strašno zabavna noč čarovnic za otroke, sproščen morski oddih za starše – popolna kombinacija!

Ko se oktober poslavlja in v zraku zadiši po bučah in čarovnijah, je čas, da družina spakira kovčke in se odpravi na nepozabno družinsko dogodivščino – na morsko noč čarovnic! Hotel Ičići v Ičićih in Hotel Marina v Mošćenički Dragi ponujata popoln družinski pobeg, kjer se čarobnost praznika preplete z morskim zrakom, toplim gostoljubjem in otroškim smehom.

Dve družinski oazi ob morju

Oba hotela, Hotel Ičići in Hotel Marina, sta zasnovana z mislijo na družine. Prostrane družinske sobe omogočajo udobje in sprostitev za vse člane, od najmlajših do najstarejših. Vsak kotiček je premišljeno urejen – tako, da se starši resnično spočijejo, otroci pa imajo prostor za igro, raziskovanje in ustvarjanje novih spominov.

Le korak od morja se raztezajo sprehajalne poti, vonj po soli in borovcih pa napolni vsak dan s prijetno energijo. To je idealno okolje za jesenski oddih, kjer se prepletata mir obale in veselo pričakovanje noči čarovnic.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Liri in Lili – čarobna prijatelja otrok

Vsak otrok, ki je že kdaj obiskal katerega od teh dveh hotelov, dobro pozna Lirija in Lili – ljubki hotelski maskoti, ki poskrbita, da v otroškem svetu nikoli ni dolgčas. Med nočjo čarovnic pa sta še posebej čarobna: v kostumih, s smehom in iskrivimi idejami vodita otroke skozi ustvarjalne delavnice, igre in male čarovniške podvige.

Liri in Lili nista le maskoti – sta prava prijatelja, ki otrokom dajeta občutek domačnosti in pripadnosti. Starši se lahko sprostijo, saj vedo, da so njihovi malčki v varnih, veselih in ustvarjalnih rokah.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Čarovniške pustolovščine v Kids Clubu

Srce dogajanja je gotovo v Kids Clubu, kjer vsak dan poteka prava mini čarovniška akademija. Program je poln zabavnih in domiselnih aktivnosti, ki otrokom omogočajo, da se potopijo v svet domišljije in ustvarjalnosti.

Med najbolj priljubljenimi delavnicami so:

izdelava čarovniških vrečk za sladkarije,

rezljanje buč in ustvarjanje strašljivih ali prijaznih motivov,

ustvarjanje mumij in pajkovih mrež,

poskusi strašne znanosti,

poslikave obraza v duhu Halloweena,

metle, duhci, čarobne buče in pajki – vse v igri, gibanju in smehu.

Otroci se preizkusijo tudi v igrah, kot so dirka z metlami, sprehod po pajkovi mreži in strašljivo kegljanje, kjer se zabava prepleta z gibanjem in ekipnim duhom. Vsak dan prinaša nekaj novega – in vsaka aktivnost se konča z iskrivimi očmi in nasmehi do ušes.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Harry Potter – dobrodošli v Bradavičarki ob morju

Za male (in velike) ljubitelje Harryja Potterja je pripravljen poseben program, ki jih popelje naravnost v svet čarovništva. V Hogwarts Kids Party otroke čaka razvrstitev s Čarobnim klobukom, delavnica izdelovanja lastnih čarovniških palic, fotokotiček v slogu Bradavičarke in seveda – prava igra quidditcha na plaži!

Vse to poteka v sproščenem, igrivem duhu, kjer domišljija nima meja. Otroci se prelevijo v male čarovnike, starši pa se lahko s toplim napitkom v roki smehljajo udobno nameščeni na s soncem obsijani terasi – in se morda spomnijo svojih otroških sanj o Bradavičarki.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Večeri, polni čarovnije

Ko se dan prevesi v večer, se hotelska dvorana spremeni v pravljično kinodvorano. Na sporedu so filmske klasike, kot so Addamsovi, Beetlejuice in Predbožična mora. Smeh, malo strašljivih trenutkov in veliko pokovke – popoln zaključek dneva.

Za otroke pa sledi še poseben Cocktails & Potions Party, kjer se pripravljajo čarobne pijače – seveda brez alkohola, a z veliko pene, barv in skrivnostnih mehurčkov. Otroci bodo navdušeni, starši pa bodo imeli priložnost za romantičen večerni sprehod ob morju.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Posebna ponudba za družine

Tako Hotel Ičići kot Hotel Marina za čas noči čarovnic pripravljata posebno družinsko ponudbo, ki vključuje:

strašljivo dobrodošlico – darilce za vsakega otroka ob prihodu,

– darilce za vsakega otroka ob prihodu, tematsko večerjo v obliki bogatega samopostrežnega bifeja, polnega sezonskih okusov in pisanih jesenskih jedi,

v obliki bogatega samopostrežnega bifeja, polnega sezonskih okusov in pisanih jesenskih jedi, celodnevni program Kids Cluba, poln ustvarjalnosti, igre in čarobnih presenečenj.

To je oddih, ki otrokom pričara nepozabne spomine, staršem pa dragocene trenutke miru, smeha in povezanosti.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Družinski pobeg, ki ostane v spominu in v srcu

Noč čarovnic ob morju je nekaj posebnega – kombinacija prazničnega vzdušja, vonja po morju in neprekosljivega udobja hotelskega doma, ki jo začuti vsak gost. V Hotelu Ičići in Hotelu Marina znajo ustvariti ravno pravo ravnotežje med zabavo in sprostitvijo.

Tu se družine povežejo, ustvarjajo spomine in si dovolijo biti otroško navdušene – ne glede na starost.

Rezervirajte svoj popolni oddih v Hotelu Ičići ali v Hotelu Marina.