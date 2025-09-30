Zelena luč za prodajo San Sira Interju in Milanu

Milanski mestni svet je ponoči s ponedeljka na torek glasoval za prodajo San Sira nogometnima kluboma Milanu in Interju, kar je ključni korak pred rušenjem sedanjega stadiona in gradnjo novega. Prodaja mestnega zemljišča je po 11 urah razprave nato v glasovanju dobila zeleno luč.

Po več kot 11 urah razprave, v kateri je bilo vloženih 239 amandmajev, je bila resolucija o prodaji stadiona in okoliškega zemljišča v skupni velikosti 28 hektarjev, ki je v lasti mesta Milano, sprejeta danes ob 3.46 zjutraj, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za je glasovalo 24 svetnikov, proti 20, dva pa sta se glasovanja vzdržala.

Milan in Inter Milano bosta za sedanji stadion in sosednja parkirišča, kjer nameravata zgraditi svoje novo domovanje, ki si ga bosta še naprej delila, porabila 197 milijonov evrov.

Novi San Siro s kapaciteto 71.500 gledalcev naj bi bil dokončan leta 2031 in bo kluba stal 1,2 milijarde evrov. Zasnovali ga bosta arhitekturni podjetji Foster + Partners in MANICA.

Sedanji stadion, eden najbolj ikoničnih v evropskem nogometu, ki ga pogosto primerjajo z betonsko katedralo, je s 75.000 sedeži največji v Italiji.

Vendar stadion, ki je bil odprt leta 1926 in od takrat večkrat prenovljen, ni več primeren ne za gledalce ne za klube, ki želijo povečati svoje prihodke od delovanja stadiona.

Foto: Reuters

San Siro, znan tudi kot stadion Giuseppe Meazza, bo v veliki meri porušen, ko se bodo gradbena dela na novem stadionu bližala koncu. Ostanki stadiona, katerega ena od tribun je spomeniško zaščitena stavba, bodo vključeni v nepremičninski projekt za pisarne in športne objekte.

Inter in Milan sta leta 2019 začela projekt za nov San Siro, preden sta ga leta 2023 zaradi počasnega upravnega postopka opustila. Nato sta preučila možnost, da bi vsak klub zgradil svoj stadion na obrobju Milana, preden sta se znova osredotočila na San Siro, severozahodno okrožje, kjer imata zgodovinski sedež.

Pravni ukrepi, zlasti s strani opozicije župana Giuseppeja Sale, ki meni, da je prodajna cena prenizka, so še vedno možni in bi lahko upočasnili projekt, ki ga vodstvi obeh klubov in italijanskega nogometa predstavljajo kot bistvenega za gostiteljstvo tekem eura 2032 v Milanu, ki ga bosta skupaj gostili Italija in Turčija.

To zimo bo San Siro prizorišče uvodne slovesnosti olimpijskih iger v Milanu Cortina leta 2026.