Mednarodna nogometna zveza Fifa je razkrila maskote za svetovno prvenstvo, ki ga bodo prihodnje leto gostile ZDA, Kanada in Mehika. Maskote bodo tri, vsaka bo predstavljala eno od gostiteljic. ZDA bo tako predstavljal orel Clutch, Kanado los Maple, Mehiko pa Jaguar Zayu.

Omenjene maskote bodo po besedah Fife predstavljale kulturo, dediščino in duh držav gostiteljice, simbolizirale pa bodo enotnost, različnost in nogometno strast.

"Ekipa za SP 2026 se je pravkar povečala in postala zabavnejša. Maple, Zayu in Clutch so polni veselja, energije in duha skupnosti, tako kot samo SP," je dejal predsednik Fife Gianni Infantino.

Introducing the 2026 World Cup mascots: Maple the Moose, Zayu the Jaguar and Clutch the Bald Eagle 🌎 pic.twitter.com/aLdl3OG7a5 — B/R Football (@brfootball) September 25, 2025

"Tri maskote so središče neverjetnega in zabavnega ozračja, ki ga gradimo za ta zgodovinski turnir. Prirasle bodo k srcu in poskrbele za praznovanje po Severni Ameriki in drugje po svetu. Lahko si jih že predstavljam na otroških majicah in - kar je tudi novost na tem turnirju - v igricah, ki jih bodo igrali milijoni po svetu," je dodal Infantino.

Računalniško igrico bodo svetu ponudili prihodnje leto pod naslovom Fifa Heroes. V tej bodo ob zdajšnjih in prejšnjih maskotah lahko igralci izbirali tudi nogometne legende in fiktivne like iz priljubljenih televizijskih oddaj in filmov.

SP 2026 bo prvo z 48 reprezentancami.