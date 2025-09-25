Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
15.57

Osveženo pred

24 minut

Kadrovanje na nogometnih zelenicah

Rdeči vragi sklenili predpogodbo z Cristianom Orozcom

Obetavni 17-letni kolumbijski nogometaš Cristian Orozco je z angleškim velikanom Manchester Unitedom, kjer od letošnjega poletja igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, podpisal predpogodbo, poroča agencija PA. Orozco se bo rdečim vragom pridružil julija prihodnje leto, ko bo dopolnil 18 let.

Benjamin Šeško
Sportal Angleški mediji neizprosni: Benjamin Šeško postaja James Bond

Slovita zasedba iz Old Trafforda je v začetku tega leta iz paragvajskega kluba Cerro Porteno pripeljala 18-letnega Diega Leona, zdaj pa so si zagotovili še prihod Orozca.

Sedemnajstletni vezist trenutno igra za kolumbijski klub Fortaleza CEIF, kot kapetan kolumbijsko reprezentanco do 17 let pa jo je aprila letos popeljal v finale južnoameriškega prvenstva.

Saliba ostaja pri Arsenalu do 2030

Francoski nogometni reprezentant William Saliba se je z londonskim Arsenalom dogovoril za predčasno podaljšanje pogodbe. Zdajšnja bi se 24-letnemu branilcu iztekla leta 2027, nova pa se mu bo leta 2030, je poročala tiskovna agencija PA.

William Saliba ostaja pri Arsenalu do 2030. | Foto: Reuters William Saliba ostaja pri Arsenalu do 2030. Foto: Reuters

Saliba, čigar dobre igre so pritegnile pozornost tudi največjih klubov, kot je Real Madrid, se je Arsenalu pridružil leta 2019 iz St. Etienna, a je prvo leto kot posojen še igral v francoski ligi za Nico in Marseille.

Odtlej pa je postal eden ključnih igralcev londonske zasedbe, zanjo je na 139 tekmah dosegel sedem golov v vseh tekmovanjih. Trenutno je ta druga v angleški ligi, pet točk za vodilnim Liverpoolom, v nedeljo pa jo čaka gostovanje v Newcastlu.

Saliba je marca 2022 tudi debitiral za francosko reprezentanco, za katero je doslej zbral 28 nastopov.

