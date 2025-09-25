Angleški mediji neizprosni: Benjamin Šeško postaja James Bond

Angleški mediji so neizprosni. Od vrhunskih nogometašev, ki so svoje delodajalce stali ogromno denarja, pričakujejo temu primerno bleščeče in učinkovite predstave. Če jih ni, so izpostavljeni dodatnemu pritisku. Temu se po statistično skromnem začetku, saj navijači Manchester Uniteda še vedno niso dočakali njegovega zadetka oziroma asistence, ni mogel izogniti niti Benjamin Šeško. Mlademu Slovencu grozi, da bi mu lahko nadeli vzdevek 007, ki pa v tem primeru ne bi imel pretirano pozitivnega pomena.

Le kdo ne bi poznal številke 007? Pripada Jamesu Bondu, karizmatičnemu agentu, ki dela za britansko tajno službo MI6 pod tajnim imenom 007. Sprva je bil to knjižni lik, ki ga je ustvaril angleški pisatelj Ian Fleming, pozneje pa je prerasel v filmskega junaka, o katerem je bilo do zdaj posnetih že 22 filmov. Številka 007 se torej največkrat povezuje s slavnim tajnim agentom, ki mu v boju proti zlikovcem uspeva nemogoče.

Sancho razočaral navijače Uniteda

Erling Haaland in Jadon Sancho sta svojčas navduševala v dresu Borussie Dortmund, nato pa je Anglež po selitvi na Old Traffordu beležil manj bleščeče predstave. Foto: Reuters Pred leti je domišljija naredila svoje, ko so nemški novinarji Sky Germany vpletli legendarno številko 007 v svet vrhunskega nogometa. Idejo jim je podala klavrna statistika Jadona Sancha. Ko ga je Manchester United za ogromno denarja leta 2021 pripeljal iz Nemčije, je javnost od mladega angleškega zvezdnika pričakovala izjemne igre. V rumeno-črnem dresu jih je kazal zelo pogosto, na 137 tekmah je prispeval 50 zadetkov in 64 asistenc, pri rdečih vragih pa mu ni in ni steklo.

Ko je bil po sedmih nastopih za United še vedno brez zadetka in asistence, so tako Sanchu pripeli nov vzdevek. Postal je številka 007. Imel je nič zadetkov, nič asistenc in sedem nastopov.

007 only belongs to one man. Jadon Sancho pic.twitter.com/iUYH8ti25F — 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) March 11, 2023

Tako so Sancha v manj prijetnem kontekstu označili s številko, tako značilno za legendarnega Jamesa Bonda. Sancho je pred štirimi leti nato prvič zadel za United šele v 15. nastopu, na tekmi lige prvakov proti Villarrealu, izgubil status angleškega reprezentanta, v tej sezoni pa nastopa kot posojen igralec rdečih vragov pri Aston Villi.

Wirtz in Šeško na vrhu lestvice

Florian Wirtz z Liverpoolom niza zmage, a še čaka na svoj prvi zadetek oziroma podajo. Foto: Reuters V Angliji še naprej iščejo nove kandidate, ki bi upravičili naziv "007". Osredotočajo se na nogometaše, za katere so klubi plačali ogromno odškodnino, njihova statistika pa je še vedno prazna. V tej sezoni je kar nekaj kandidatov, ki bi lahko postali "agenti 007", po poročanju Football365 pa najbolj izstopata zvezdnika Liverpoola in Manchester Uniteda, sovrstnika Florian Wirtz in Benjamin Šeško.

Še v prejšnji sezoni sta nastopala v nemški bundesligi, nato pa sta se za ogromne zneske, 22-letni Nemec je do prestopa Alexandra Isaka iz Newcastla k Liverpoolu veljal celo za rekorderja britanskih klubov, preselila na Anfield oziroma Old Trafford.

Čeprav imata povsem različne izkušnje z uspešnostjo kluba, sta se oba znašla na seznamu kot najbolj izpostavljena kandidata. Liverpoolu, branilcu angleškega naslova, gre odlično v domačem prvenstvu, kjer je v uvodnih petih krogih zbral maksimalnih 15 točk in si priigral lepo prednost pred najbližjimi zasledovalci (Arsenal, Tottenham in Bournemouth zaostajajo pet točk), United pa je s sedmimi točkami šele na 11. mestu in je v tej sezoni zmagal le dvakrat.

Benjamin Šeško je z Unitedom v prvenstvu na petih srečanjih osvojil sedem točk. Foto: Guliverimage

Vseeno pa Nemec, čeprav nastopa redno, še vedno čaka na svoj prvi zadetek oziroma asistenco. Podobno pa velja tudi za mladega Slovenca. Zato na Otoku, ko je govora o Wirtzu in Šešku, za zdaj še vedno krožijo ocene, da bi si lahko Liverpool in Manchester United z njunima nakupoma privoščila napako.

Ima v bistvu "006", a ...

Edino tekmo je od začetka do konca odigral v angleškem ligaškem pokalu. Foto: Reuters To pa je le še dodaten motiv, da slovenski napadalec, ki se prvič v karieri spopada s tako hudim pritiskom, dokaže, česa vsega je zmožen. Nova priložnost za prvi zadetek se mu ponuja v času sobotnega kosila, ko bo United v Londonu gostoval pri Brentfordu. Šeško je na Otoku za rdeče vrage nastopil šestkrat. Tako bi lahko imel, če bi se upošteval tudi nastop v ligaškem pokalu, že vzdevek "006".

Pri Football365 pa so se osredotočili zgolj na angleško prvenstvo, tako da ima Posavec za zdaj naziv "005". V Premier League še čaka na trenutek, ko bo odigral tekmo od prve do zadnje minute. Proti Arsenalu je odigral 26, Fulhamu 38, Burnleyju 19, Manchester Cityju 80, Chelseaju pa 45 minut. Vso tekmo je odigral le v angleškem ligaškem pokalu v Grimsbyju, ki se je po maratonskem izvajanju 11-metrovk, takrat je v polno z bele točke meril tudi Slovenec (in to v deseti seriji!), končal klavrno za favorita.

V angleškem prvenstvu je pri oznaki "005" tudi Wirtz, ki pa je z Liverpoolom na uvodni preizkušnji, to je bil superpokalni dvoboj s Crystal Palacom, prispeval asistenco. Takrat so rdeči presenetljivo na Wembleyju izgubili proti Londončanom (2:3) in ostali brez lovorike, jim pa gre tekmovalno zelo uspešno tako v prvenstvu (pet zaporednih zmag) kot tudi ligi prvakov, kjer so začeli evropsko pot z domačo zmago nad Oblakovim Atleticom (3:2).

Liverpool je prejšnji teden v ligi prvakov doma premagal Oblakov Atletico. Foto: Reuters

Wirtz v torek, ko je Liverpool v angleškem ligaškem pokalu doma z 2:1 odpravil Southamtpon, ni zaigral, novo priložnost za prvi zadetek (in asistenco) v Premier League pa bo iskal v soboto na vročem gostovanju v Londonu, ravno proti Crystal Palacu, ki mu je v tej sezoni že pokvaril načrte.

Kdaj bo prekinil sušo Cunha?

Pri Football365 so izpostavili še nekaj imen, ki jim grozi, da bi si lahko ob nadaljevanju neučinkovitih predstav prislužili naziv "007". Poleg Šeška in Wirtza se s tem spogleduje tudi Šved Anthony Elanga. V državnem dresu je pred nekaj tedni zadel v polno v Stožicah, v angleškem prvenstvu pa ostaja njegova statistika še prazna. S tem pa tudi izgublja bitko za mesto v udarni enajsterici z Jacobom Murphyjem.

Matheus Cunha in Benjamin Šeško bi lahko prvič združila moči od prve minute v angleškem prvenstvu v soboto. Foto: Guliverimage

Pri "005" sta tudi Noni Madueke (Arsenal) in Thierno Barry (Everton), na Otoku pa so med igralci s prazno statistiko izpostavili tudi Šeškovega soigralca Matheusa Cunho. Brazilec, ki je imel nekaj zdravstvenih težav, je pri "004". Proti Chelseaju se je vrnil na zelenico. V igro je vstopil s klopi, v soboto pa bi lahko prvič v tej sezoni združil moči v angleškem prvenstvu s Šeškom od prve minute. Brazilec je v strelski krizi. Vštevši njegove zadnje nastope za Wolverhampton v prejšnji sezoni, ni na tekmi angleškega prvenstva zadel v polno ali pa prispeval asistence že kar osem tekem zapored. Motiva mu tako podobno kot pri Šešku zagotovo konec tedna ne bo manjkalo.