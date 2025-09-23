Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Rio Ferdinand o strelski suši Benjamina Šeška

Benjamin Šeško si je kriv tudi sam, legenda Uniteda mu svetuje

Benjamin Šeško United Chelsea | Benjamin Šeško je v soboto proti Chelseaju odigral prvi polčas in pomagal rdečim vragom do druge zmage v tej sezoni (2:1). | Foto Guliverimage

Benjamin Šeško je v soboto proti Chelseaju odigral prvi polčas in pomagal rdečim vragom do druge zmage v tej sezoni (2:1).

Foto: Guliverimage

Na Otoku se veliko razpreda o Benjaminu Šešku in njegovi strelski suši. Odkar se je iz Nemčije preselil v Manchester, še čaka na strelski prvenec v dresu rdečih vragov. Angleška javnost se sprašuje, zakaj tako draga okrepitev, za katero bi lahko angleški velikan odštel kar 85 milijonov evrov, še ne trese mrež. Nekaj krivde leži na soigralcih, saj ne dobiva dovolj uporabnih podaj, po mnenju legendarnega branilca Uniteda Ria Ferdinanda pa si je za to kriv tudi mladi Slovenec sam.

Petkrat je zaigral v prvenstvu, enkrat v ligaškem pokalu, še vedno pa sta polji zadetkov in asistenc prazni. Ko je Manchester United v soboto doma po hudem boju premagal Chelsea (2:1), se je Benjaminu Šešku nasmihala idealna priložnost, da bi prvič občutil, kako je v angleškem prvenstvu proslavljati zadetek. Gostje so tudi po njegovi zaslugi že po nekaj minutah ostali brez izključenega vratarja Roberta Sancheza, tako da so rdeči vragi na Old Traffordu kar nekaj časa igrali z igralcem več. A niti to ni pomagalo Šešku, ki si ni pripravil resnejše priložnosti za zadetek.

Odgovornost je tudi na napadalcu

Rio Ferdinand je ponudil Benjaminu Šešku nasvet, kako bi lahko v prihodnje večkrat našem priložnosti za zadetek. | Foto: Reuters Rio Ferdinand je ponudil Benjaminu Šešku nasvet, kako bi lahko v prihodnje večkrat našem priložnosti za zadetek. Foto: Reuters Znova je ostal brez uporabnih podaj, a to po mnenju legendarnega Ria Ferdinanda, nekdanjega obrambnega stebra rdečih vragov, zdaj pa strokovnega komentatorja, ne bi smel biti izgovor za znova "nevidno" predstavo Posavca. Zaradi izključitve Casemira in taktične odločitve njegovega trenerja Rubena Amorima je Šeško po prvem polčasu obsedel na klopi, tako da je bilo dvoboja zanj konec že po uvodnih 45 minutah. V prvem polčasu je imel le šest stikov z žogo, kar je po mnenju Ferdinanda, to je povedal v svojem podkastu, odločno premalo.

"Za to, da si ne priigraš priložnosti, je odgovornost tudi na napadalcu. Danes je na voljo dovolj tehnologije, da lahko soigralcem pokažeš posnetke akcij in jim rečeš: ko ste bili v tem položaju, poglejte, kje sem jaz," je imel v mislih zlasti priložnost, ki se je ponujala Unitedu po tem, ko se je v spodbudnem položaju na levi strani kazenskega prostora Chelseaja znašel Amad Diallo.

Šeško je bil v odličnem položaju, saj ga ni pokrival nihče izmed branilcev modrih, a mu Amad takrat ni podal žoge. Če bi mu, bi slovenski napadalec imel najboljšo priložnost, odkar brani barve Uniteda. Pošteno bi zadišalo po zadetku, a Šeško tega trenutka ni dočakal, saj ga je Amad "spregledal".

Trenutek, ko je Amad "spregledal" prostega Šeška:

Ferdinand je prepričan, da bi moral biti Šeško v takšnih trenutkih bolj odločen in soigralcem dati vedeti, da je v zelo dobrem položaju, iz katerega bi lahko dosegel zadetek. To bi ga lahko v prihodnosti osvobodilo. "Mora imeti takšne pogovore s soigralci. Dobro vem, kako je to krasilo Ruuda van Nistelrooya," je ponazoril primer, kako je sloviti Nizozemec Ruud van Nistelrooy, nekdanji strelski kralj Uniteda, protestno zapustil trening, ker mu Cristiano Ronaldo ni oddal žoge v najprimernejšem trenutku. S tem je dal Portugalcu vedeti, kaj ga moti in kje tiči težava, to pa je v prihodnosti pomagalo Unitedu, da je na krilih obeh, ki sta se dobro ujela na igrišču, dosegal tako dobre rezultate.

Benjamin Šeško bo prihodnjič na delu v soboto na gostovanju pri Brentfordu. | Foto: Reuters Benjamin Šeško bo prihodnjič na delu v soboto na gostovanju pri Brentfordu. Foto: Reuters

"Moraš najti pravi način, da soigralci to izvedo. To ga bo nato tudi naredilo svojega," je dal nekdanji branilec Uniteda nasvet mlademu Slovencu, ki ga naslednja priložnost za nastop, na katerem bo lovil prvi zadetek na Otoku, čaka v soboto v Londonu proti Brentfordu.

