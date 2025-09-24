Vipotnikovi uspešno naprej, pa tudi angleški velikani

Znana je večina udeležencev osmine finala angleškega ligaškega pokala. Med njimi je tudi Swansea City, pri katerem nastopa Žan Vipotnik, še zadnji Slovenec v tekmovanju. Največji favoriti za lovoriko so na delu ta teden. Liverpool je stežka izločil Southampton (2:1). Namučil se je tudi Chelsea. V gosteh je po preobratu z 2:1 odpravil tretjeligaški Lincoln City (2:1). Junak večera je postal Paragvajec Diego Gomez, ki je za Brighton (6:0) ob visoki zmagi nad Barnsleyjem zadel kar štirikrat. V sredo so vlogo favorita upravičili Arsenal, Manchester City, Newcastle in Tottenham.

Zadnjih 12 tekem šestnajstine finala angleškega ligaškega pokala se igra ta teden. Na delu je tudi šest angleških velikanov, ki nastopajo v ligi prvakov. Prvak Liverpool je na Anfieldu ugnal Southampton (2:1). Prvi zadetek za rdeče je dosegel najdražja okrepitev v zgodovini angleškega prvenstva Alexander Isak, nato je zmagovalca v 85. minuti odločil Hugo Ekitike, takoj po zadetku pa moral zaradi drugega rumenega kartona, tega je prejel, ker je ob proslavljanju slekel dres, predčasno z igrišča. S tem je razjezil trenerja Arneja Slota, po srečanju pa se je opravičil za svoje dejanje.

Alexander Isak je dosegel prvi zadetek v dresu Liverpoola, trener Arne Slot pa mu je namenil igranje le v prvem polčasu. Nato ga je v napadu zamenjal Hugo Ekitike Foto: Reuters

Francoz Hugo Ekitike je v 85. minuti dosegel zadetek za 2:1, nato pa slekel dres. S tem si je prislužil drugi rumeni karton na tekmi, tako da je Liverpool zadnje minute na srečanju odigral z igralcem manj. Foto: Reuters

Napadalec iz Paragvaja Diego Gomez je za Brighton zadel na tekmi ligaškega pokala kar štirikrat. Foto: Reuters

V torkovem premierligaškem spopadu je Wolverhampton z 2:0 premagal Everton.

Podvig Žana Vipotnika na Otoku

V angleškem ligaškem pokalu se za lovoriko poteguje le še en klub s slovenskim legionarjem. To je Swansea City, član Championship, pri katerem se dokazuje Žan Vipotnik. V torek je presenetiti prvokategornika Nottingham Forest, pri katerem Miran Pavlin opravlja vlogo tehničnega direktorja. Čeprav so gostje vodili že z 2:0 in se spogledovali za napredovanjem, so gostitelji v zadnji četrtini srečanja priredili nepozaben preobrat.

Najprej je v 68. minuti branilec Cameron Burgess znišal na 1:2. Deset minut pozneje je v igro vstopil Vipotnik. Konjičan je sicer v odlični formi, za valižanski klub je zadel v polno na zadnjih petih tekmah. V polno je meril tudi konec prejšnjega tedna proti Hull Cityju (2:2) in jo tako zagodel nekdanjemu trenerju pri Mariboru Sergeju Jakiroviću.

Slovenski reprezentant jo je zagodel Pavlinovemu Nottinghamu. Foto: Guliverimage

Tokrat pa se je izkazal v sodnikovem podaljšku, ko je zatresel mrežo Nottinghamu v 93. minuti in izenačil na 2:2. Da se dvoboj vendarle ni prevesil v izvajanje 11-metrovk, je v 97. minuti poskrbel Burgess in še z drugim zadetkom na srečanju poskrbel za delirij domačih navijačev. Swansea je tako izločil favorizirane goste, ki jih vodi donedavni strateg Tottenhama Ange Postecoglou.

Na Hillsboroughu prevladovali gostujoči navijači

Če bi se tekme drugega kroga angleškega ligaškega pokala končale brez presenečenj, bi se v torek za napredovanje pomerila Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Man Utd), tako pa sta se na znamenitem Hillsboroughu za preboj med najboljših 16 udarila njuna krvnika, Sheffield Wednesday in Grimsby Town.

Navijači Grimsby Towna so v Sheffieldu prišli na svoj račun. Foto: Guliverimage

Četrtoligaš, ki je senzacionalno izločil Šeškove rdeče vrage, je poskrbel za novo presenečenje. Na gostovanju v Sheffieldu se je počutil kot doma. Na tekmo je odpotovalo kar šest tisoč privržencev, navijači drugoligaša Wednesdaya so zaradi nezadovoljstva z lastnikom kluba Dejphonom Chansirijem nadaljevali bojkot, tako da je dvoboj na objektu, ki sprejme blizu 40 tisoč gledalcev, skupno spremljalo le dobrih devet tisoč ljubiteljev nogometa.

Večina jih je prišla iz 120 kilometrov oddaljenega Grimsbyja in se pozno v noč veselila novega uspeha nižjeligašev. Grimsby se je v osmino finala tekmovanja uvrstil prvič po 24 letih.

Grimsby Town nadaljuje pravljico v angleškem ligaškem pokalu. V tej sezoni so premagali tekmeca iz četrte, prve in druge angleške lige. Foto: Guliverimage

Brentford je v edinem premierligaškem spopadu v torek po izvajanju enajstmetrovk izločil Aston Villo, Crystal Palace pa je v vročem londonskem spopadu po enakem scenariju ugnal Millwall.

