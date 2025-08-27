Katastrofa za Šeška in druščino, četrtoligaš po loteriji do napredovanja

Na Otoku so bile med tednom v ospredju tekme angleškega ligaškega pokala. V drugem krogu so se predstavili štirje klubi s slovenskimi legionarji. Jaka Bijol, obrambni steber Kekove čete, je zaigral prvič za Leeds United. Remiziral je proti Sheffield Wednesdayu (1:1), nato pa po izvajanju 11-metrovk, zgrešili so vsi trije Bijolovi soigralci, izpadel iz tekmovanja. Obratno usodo je izkusil Swansea City, ki je z Žanom Vipotnikom po strelih z bele točke izločil Plymouth Argyle. Konjičan je zadel v polno v 22. minuti, nato pa bil uspešen tudi z 11 metrov. Sreda je prinesla tudi spopad med četrtoligašem Grimsby Town in Manchester Unitedom, pri katerem je Benjamin Šeško prvič začel dvoboj od prve minute ter iskal pot do krstnega zadetka. To mu tokrat še ni uspelo, Rdeči vragi pa so si privoščili blamažo, saj so po najstrožjih kaznih izgubili z 2:3. Nik Prelec je za Oxford United vstopil v 66. minuti in visoko, s kar 0:6 klonil proti Brightonu. Naslov brani nesojeni Šeškov snubec Newcastle, ki je v pretekli sezoni v finalu na Wembleyju presenetil Liverpool.

V angleškem ligaškem pokalu, znanem tudi pod imenom Carabao Cup, nastopajo klubi iz štirih najmočnejših kakovostnih razredov klubskega nogometa v Angliji. V uvodnem krogu ni bilo prvokategornikov, v drugem krogu pa se je pridružilo 11 premierligaških klubov, ki ne igrajo v Evropi. Med njimi sta tudi oba, za katera v tej sezoni igrata slovenska nogometaša. To sta Manchester United (Benjamin Šeško) in Leeds United (Jaka Bijol).

Korošec je tako v torek debitiral za Leeds. Gostoval je pri Sheffield Wednesdayu, kjer je odigral vso tekmo. Pred dnevi je na gostovanju pri Arsenalu (0:5) grel klop, tokrat pa je dočakal priložnost. Na koncu se ni veselil napredovanja, trije njegovi soigralci so zapravili strel z bele točke.

Izpadel tudi Šeško

Ligaški pokal je dan kasneje poskrbel za nov mejnik v karieri za Šeška, ki je prvič po prihodu na Otok nastopil v začetni enajsterici, tudi po tej tekmi pa še vedno išče pot do svojega prvega zadetka v rednem delu srečanja. Srečanje se je za Rdeče vrage začelo katastrofalno. Po zadetkih Charlesa Vernama in Tyrella Warrena so že po pol ure igre zaostajali z 0:2. Ruben Amorim je nato že ob odmoru posegel po nekaj menjavah, Bryan Mbeumo pa je v 75. minuti znižal na 1:2. V predzadnji minuti rednega dela je zabil še Harry Maguire in srečanje se je prevesilo v izvajanje najstrožjih kazni. Benjamin Šeško je prvič začel v udarni enajsterici Uniteda. Foto: Reuters

V prvih petih strelih sta obe moštvi zapravili po en strel, v nadaljevanju pa je bilo vseh pet strelcev zanesljivih (tudi Šeško v deseti seriji), tako da sta k žogi pristopila tudi oba vratarja, ki sta prav tako dosegla zadetek. V 13. seriji pa se je klavrno končala pokalna pot Uniteda, po tem, ko je Darragh Burns zabil za domače, na drugi strani pa je Mbeumo zapravil svoj strel.

Vipotnik zadel in napredoval

Žan Vipotnik je izločil Plymouth. Foto: Guliverimage V torek je bil na delu tudi Swansea City. Gostil je Plymouth Argyle, Žan Vipotnik pa se je izkazal. Gostitelje je popeljal v vodstvo sredi prvega polčasa. Na zadnjih petih domačih tekmah labodov je dosegel tri zadetke. Na Otoku se scier pojavljajo govorice, da bi lahko Konjičan pred koncem prestopnega roka zamenjal klubsko okolje.

V sredo se je predstavil tudi drugoligaš Oxford United, ki je poleti iz Cagliarija pripeljal mladega slovenskega napadalca Nika Prelca. Prelec je vstopil v 66. minuti, njegovo moštvo pa je z visokih 0:6 klonilo proti prvoligašu Brightonu.

V tretjem krogu se bo pridružilo še preostalih devet premierligaških klubov, ki nastopajo v Evropi, med njimi pa gre iskati tudi osrednje favorite za osvojitev naslova.

