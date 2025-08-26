Nogometaši Liverpoola, ki v tej sezoni branijo naslov angleškega prvaka, so v ponedeljek v razburljivem srečanju v gosteh premagali Newcastle (3:2). Dvoboj je zaznamoval tudi brutalen prekršek krilnega napadalca Newcastla Anthonyja Gordona nad branilcem Liverpoola Virgilom van Dijkom, za katerega si je Anglež prislužil rdeči karton. Nizozemec jo je hudo skupil, imel pa je tudi srečo, da ni prišlo do še hujše poškodbe, kar nazorno prikazuje tudi fotografija njegove noge.

Derbi 2. kroga angleškega prvenstva je ponudil razburljivo dramo na St. James Parku, kjer sta se pomerila dva udeleženca lige prvakov. Newcastle je gostil Liverpool, branilci naslova pa so na začetku drugega polčasa povedli z 2:0. V polno sta zadela Ryan Gravenberch (35. minuta) in vroči poletni novinec Hugo Ekitike (46. minuta). Takrat se je že zdelo, da njihova zmaga ne bo vprašljiva, saj so imeli tudi prednost igralca več, a so gostitelji vendarle pripravili preobrat. Kapetan Bruno Guimaraes (57.) in William Osula (88.) sta poskrbela za delirij domačega občinstva, saj je Newcastle kljub igralcu manj izenačil na 2:2.

Vseeno pa so se na koncu veselili gostje. V zaključku maratonskega sodnikovega podaljška, igrala se je že stota minuta, je zablestel 16-letni Rio Nguhoma. Mladi Anglež, nekdanji up Chelseaja, ki bo med tednom dopolnil 17 let, se je veselil krstnega zadetka za rdeče, s katerim je Liverpool popeljal do sladke zmage na severu Anglije.

Anthony Gordon se je po ostrem posredovanju nad Virgilom van Dijkom opravičil Nizozemcu, klubu in navijačem. Foto: Reuters

Po srečanju pa je še kako odmeval rdeči karton, ki si ga je v zaključku prvega dela prislužil Anthony Gordon. Krilni napadalec Newcastle je brutalnim štartom pokosil in poškodoval Virgila van Dijka. S konico nogometnega čevlja je pri veliki hitrosti po drsečem štartu v njegovo mečno mišico. Sodnik mu je sprva podelil rumeni karton, po posredovanju VAR pa je spremenil odločitev in Gordona predčasno poslal pod prho. O tem, kako surov je bil nalet Gordona, je veliko povedala fotografija, ki je zaokrožila po svetovnem spletu, na njej pa se vidijo še kako jasne in boleče sledi ostrih kramponov Gordonovih nogometnih čevljev.

The mark on Virgil van Dijk's leg after that challenge from Anthony Gordon... pic.twitter.com/cOIjMCPYsA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 25, 2025

Nogometaš Newcastla se je po tekmi opravičil soigralcem in navijačem. "Želel sem le najboljše. Želel sem le dvigniti raven energije na tekmi, a posredoval v nepravem trenutku. Nikoli ne bi namerno izvedel takšnega drsečega štarta. O tem sem se pogovarjal z van Dijkom, on to ve," je po srečanju, na katerem je Newcastle v zadnjih sekundah ostal brez velike točke (2:3), dejal osmoljenec v domačem taboru.