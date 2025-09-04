Angleški četrtoligaš Grimsby Town je prejšnji teden v drugem krogu angleškega ligaškega pokala poskrbel za ogromno senzacijo. Doma je po maratonskem izvajanju 11-metrovk (12:11) izločil zvezdniško zasedbo Manchester Uniteda, za katerega je prvič vso tekmo odigral Benjamin Šeško. Po tekmi je Grimsby opozoril na administrativno napako, zaradi katere je kršil pravila, saj eden izmed njegovih igralcev ni bil pravočasno prijavljen za tekmovanje. Unitedu se je tako ponudila priložnost za morebitno zmago za zeleno mizo, a iz te moke ne bo kruha, saj rdeči vragi niso vložili pritožbe. Grimsby Town bo moral plačati le kazen.

To je bila tekma, na kateri je Benjamin Šeško prvič, odkar se je preselil na Otok, začel dvoboj od prve minute. Odigral je vso tekmo za United, hkrati pa tudi prvič zatresel mrežo. To je storil pri maratonskem izvajanju 11-metrovk, šele v deseti seriji, kar je presenetilo marsikoga, na koncu pa je s soigralci objokoval nenačrtovan izpad že v drugem krogu angleškega ligaškega pokala.

Grimsby Town je prisolil bolečo zaušnico bogatemu favoritu iz Manchestra. Foto: Guliverimage

Grimsby Town jo je tako zagodel favoritu, zmagal z 12:11 po izvajanju strelov z bele točke in rdečim vragom, pri katerih se je še bolj zatresel stolček Rubenu Amorimu, prizadejal zgodovinsko sramoto.

Kenijec ni bil pravočasno prijavljen

Clarke Oduor je bil sploh edini nogometaš Grimsbyja, ki je bil neuspešen z bele točke. Foto: Guliverimage Nekaj dni pozneje pa se je za United le ponudil žarek upanja, da bi kljub neprepričljivi predstavi na Blundell Parku in porazu po 11-metrovkah vendarle napredovali v naslednji krog. Za to je poskrbelo javno priznanje Grimsby Towna, ki se je posul s pepelom in priznal, da je kršil pravila.

Na srečanju je pri gostiteljih v 73. minuti vstopil v igro Clarke Oduor, ki pa sploh ne bi smel igrati. Občasni kenijski reprezentant, ki ga je Grimsbyju dan pred srečanjem posodil Bradford City, namreč ni bil pravočasno prijavljen za tekmovanje. Rok so zgrešili za slabi dve minuti, Guardian je poročal o 119 sekundah.

Benjamin Šeško po izpadu iz ligaškega pokala ni skrival razočaranja. Foto: Guliverimage

Prijava bi morala biti podana do konca ponedeljka, a je zamujala, tako da je prišla v sistem šele minuto in 59 sekund po polnoči. S tem so bila očitno kršena pravila, na katera pa je kot prvi opozoril kar Grimsby. Združenje angleških nogometnih klubov (EFL) je kaznovalo četrtoligaša s kaznijo 20 tisoč funtov (23 tisoč evrov), drugih sankcij pa ni bilo. United se namreč ni pritožil.

Lahko bi gledali slovenski obračun ...

Jaka Bijol še čaka na krstni nastop v angleškem prvenstvu, v ligaškem pokalu pa je izpadel proti Sheffield Wednesdayu. Foto: Guliverimage Na Old Traffordu so o tem molčali za angleške medije, ko pa je EFL pozneje javno oznanil urnik srečanj tretjega kroga angleškega ligaškega pokala, v katerem bo Grimsby 16. septembra gostoval pri Sheffield Wednesday, je postalo jasno, da se rdeči vragi niso odločili za pritožbo.

Zanimivo je, da je klub iz Sheffielda v drugem krogu tekmovanja presenetil Leeds United. Če bi bilo obratno, bi se lahko 16. septembra v medsebojnem obračunu udarila edina Slovenca, ki v tej sezoni nastopata v premier league, zdaj pa se pripravljata na kvalifikacijski tekmi s Švedsko in Švico. To sta Jaka Bijol (Leeds United) in Benjamin Šeško (Manchester United).

Najprej ju v petek čaka domače srečanje z močno Švedsko v Stožicah (20.45). Ko se bosta vrnila na Otok, ju čaka atraktivno nadaljevanje angleškega prvenstva. Šeško se bo v mestnem obračunu spopadel s Cityjem, Bijol, ki še čaka na krstni nastop v premier league, pa se bo odpravil v London k Fulhamu.