Benjamin Šeško udaril kot še nikoli in obnorel svet #video

Slovenija, Švedska in Benjamin Šeško? Sliši se pravljično. Ko sta se Slovenija in Švedska nazadnje pomerili na zelenici, je postal svetovni splet bogatejši za enega najbolj viralnih zadetkov v zgodovini slovenskega nogometa. Nadarjeni mladenič iz Radeč je 27. septembra 2022 s čudežnim volejem, ki je spominjal na nogometno poezijo in dovršenost v slogu največjih velemojstrov, zadel v polno na gostovanju v Solni. Kekovi četi je pomagal do remija (1:1), Slovenija pa je tako uresničila cilj in obstala v druščini B lige prvakov. To je bil dan, ko je 19-letni Slovenec, takrat je bil torej še najstnik, obnorel svet.

V petek se bosta Slovenija in Švedska v Stožicah ob 20.45 pomerili v kvalifikacijah za SP 2026. Ko sta se izbrani vrsti omenjenih držav pomerili nazadnje, je nogometni svet 27. septembra 2022 občudoval enega najbolj spektakularnih zadetkov v zgodovini slovenskega nogometa.

Nadarjeni najstnik Benjamin Šeško, takrat je bil star komaj 19 let in se dokazoval še v dresu Salzburga, je zablestel s spektakularnim evrogolom, ob katerem se je nogometni svet hitro spomnil na nepozabni volej Marca van Bastna (finale EP 1988). Od takrat so torej minila že slaba tri leta, več kot tisoč dni, a je spomin na čudežen evrogol mladega slovenskega napadalca še kako živ.

Mojstrovina Šeška, ki ji je leta 2022 zaploskal nogometni svet:

Ko se je pred tremi leti igrala 28. minuta dvoboja med Švedsko in Slovenijo, je Petar Stojanović z natančnim predložkom imenitno zaposlil Benjamina Šeška. Ta je nato udaril iz prve in s čudovitim volejem, ki je mejil na popolnost, zatresel oddaljeni kot švedskih vrat. Strel je bil neubranljiv, švedski vratar Robin Olsen, ki še vedno vztraja med vratnicama Skandinavcev in bi lahko branil tudi v petek v Stožicah, je bil nemočen.

Prepoznaven visok odskok Benjamina Šeška, ki je prerasel v prepoznaven ritual proslavljanja njegovih zadetkov. Tako se je po nepozabnem evrogolu veselil leta 2022 v Solni. Foto: AP / Guliverimage

Prejel je zadetek, ki spada med najlepše v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. Bil je tako popoln, da mu je zaploskalo celo kar nekaj domačih navijačev. Slovenija je povedla z 1:0, na koncu pa z remijem 1:1 uresničila cilj, ohranila tretje mesto v skupini in si zagotovila obstanek v ligi B lige narodov.

Razmišljal je, ali bi umiril žogo ali jo takoj udaril

Radečan je pri 19 letih zagotovil Sloveniji dragoceno točko na Švedskem, ki je Kekovo četo zadržala v drugi najmočnejši druščini lige narodov. Foto: Reuters "To je bil absolutno nor zadetek. Tega ne doživiš vsak dan ali na vsaki tekmi. Ta gol bo v mojem spominu živel še zelo dolgo. To je tudi z naskokom najlepši zadetek v moji karieri," ni presrečni Šeško skrival navdušenja po evrogolu, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in postal tako velika uspešnica, da Evropska nogometna zveza (Uefa) in še kdo drug z veseljem obujajo spomin nanj in ga objavljajo na spletu.

"Ko je žoga letela proti meni, sem razmišljal, ali bi žogo umiril ali jo takoj udaril proti golu. Odločil sem se za neposreden strel in si rekel, bomo videli, kaj se bo zgodilo. No, žoga je nato končala v mreži," so takrat pri švedskem dnevniku SportExpressen prenesli prve vtise nasmejanega 19-letnika po najlepšem zadetku kariere.

Na prvega pri rdečih vragih še čaka

Zanimivo je, da so Švedi pozneje izenačili na 1:1 prek Emila Forsberga, poznejšega soigralca Šeška pri RB Leipzigu, a je nato Kekova četa zadržala neodločen rezultat do konca. S tem je uresničila zadani cilj in obstala v druščini B lige narodov, kjer bo nastopila tudi na prihodnji izvedbi.

Benjamin Šeško bo v petek nastopil prvič v domovini, odkar je postal član Manchester Uniteda. Foto: Guliverimage

Pozneje je Šeško dosegel še veliko prekrasnih zadetkov, na prvega, ki bi ga proslavljal v dresu Manchester Uniteda, pa za zdaj še čaka. O tem bo razmišljal šele po koncu reprezentančne akcije, zdaj pa se pripravlja na izjemno pomembni tekmi s Švedsko in Švico v kvalifikacijah za tekmovanje (SP 2026), na katerem še ni nastopil. Zato je želja, da bi Kekovi izbranci po Euru 2024 nastopili tudi prihodnje leto na največjem svetovnem odru na drugi strani velike luže, še toliko večja.