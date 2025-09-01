Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Prvi tekmec bo že ta petek Švedska, v ponedeljek pa bodo izbranci Matjaža Keka igrali v Baslu proti Švici. S prvotnega seznama je odpadel Jon Gorenc Stanković, prihajata pa Jan Mlakar in Adrian Zeljković.

Elšnik: Hočemo spisati podobno pravljico

"Svetovno prvenstvo je pač svetovno prvenstvo. Po dolgih letih smo igrali na evropskem prvenstvu in vsem nam, ki smo to doživeli, so sanje zaigrati še na svetovnem. Gledali smo svetovno prvenstvo 2010, se zaljubili v nogomet in hočemo spisati podobno pravljico. Začne se v petek," je na ponedeljkovem zboru na Brdu pri Kranju dejal Timi Max Elšnik.

Benjamin Šeško na ponedeljkovem treningu na Brdu. Foto: Aleš Fevžer Ob Švici, ki je 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, Švedski (29.) in Sloveniji (50.) je v skupini B še Kosovo (95.). Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial 2026, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

"Zahtevna in izenačena skupina, kjer lahko vsak vsakemu jemlje točke. Konstantnost bo ključnega pomena. Ni sicer velesile, kot so Španija, Nemčija in druge, bo pa zelo izenačeno. Zelo pomembno bo, kako bomo odprli kvalifikacije s tema dvema zahtevnima tekmama. Verjamem, da bomo uspešni," je poudaril Elšnik, ki ni najbolj zadovoljen s svojo formo. Poleti je imel težave s poškodbami, tako da pravi, da potrebuje še nekaj časa za raven, ki jo je kazal v prejšnji sezoni. Ostaja pa v Crveni zvezdi, čeprav se je govorilo, da ga prodajajo v Turčijo. Je pa zadnji dan prestopnega roka klub zamenjal Andraž Šporar, iz Alanyaspora se je vrnil v Slovan iz Bratislave, kjer je pred leti že uspešno igral.

Seznam Slovenije za tekmi s Švedsko in Švico:



Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Martin Turk (Estoril);

Branilci: Petar Stojanović (Legia Varšava), Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);

Vezisti: Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor), Jan Mlakar (Amiens), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen);

Napadalci: Andraž Šporar (Slovan Bratislava), Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Danijel Šturm (Celje).

Drkušić: Zelo zahtevna skupina, enakovredna

Vanja Drkušić prav tako izpostavlja zahtevnost skupine. "Zelo zahtevna skupina, enakovredna. Za začetek pričakujemo dve težki tekmi v Ljubljani in Švici. Treba se je dobro pripraviti in analizirati tekmece," je povedal Drkušić in dodal, da bi sam bil po prvih dveh tekmah zadovoljen s koliko točkami? "Šestimi."

Na treningu je bil tudi že Andraž Šporar, ki je prestopil nazaj v Slovan iz Bratislave. Foto: Aleš Fevžer Tekma s Švedsko, ki ima v svojih vrstah tri izvrstne napadalce z Viktorjem Gyökeresom, Alexandrom Isakom in Anthonyjem Elango, bo petega septembra ob 20.45 v Stožicah, s Švico, ki ima tudi na voljo številne uveljavljene nogometaše vključno z napadalno usmerjenimi Breelom Embolom, Danom Ndoyejem in Noahom Okaforjem, pa osmega septembra ob 20.45 v Baslu. Oktobra bodo Slovenci igrali v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, novembra pa doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko.

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Švedom še po en neodločen izid in poraz. S Švico pa se je skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.