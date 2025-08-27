Napadalec Newcastle Uniteda Alexander Isak je bil vpoklican v švedsko reprezentanco za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 kljub sporu z matičnim Newcastlom. Isak je del 24-članske ekipe, ki jo je danes imenoval švedski selektor Jon Dahl Tomasson za kvalifikacijske tekme za mundial proti Sloveniji in Kosovu 5. in 8. septembra.

Isak ta čas trenira sam, odkar je izpustil predsezonsko turnejo Newcastla v Singapurju in Južni Koreji. 25-letnik to sezono ni igral za Newcastle, saj se zanj zanima Liverpool, čigar ponudbo so v klubu zavrnili v začetku avgusta, in sredi te sage trenira sam.

Švedski selektor Tomasson je o Isakovem vpoklicu dejal: "Zelo sem vesel, da Alexander Isak želi biti v ekipi, je velik igralec. Položaj, v katerem je, seveda ni idealen, saj ni treniral z ekipo. A je igralec, ki lahko odloča tekme in želi biti del naše reprezentance, svetovno prvenstvo je zanj pomembno."

V švedski reprezentanci je tudi novinec Arsenala Viktor Gyökeres.