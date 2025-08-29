Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., STA

Petek,
29. 8. 2025,
21.15

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39

Natisni članek

Natisni članek
Timi Max Elšnik Crvena zvezda Matej Malenšek NK Radomlje Tottenham Xavi Simons Fenerbahče tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Mateus Fernandes Christopher Nkunku Nick Woltemade Tomislav Glavan NŠ Mura poletni prestopni rok nogometna tržnica

Petek, 29. 8. 2025, 21.15

15 minut

Nogometna tržnica (29. avgust)

Elšnik ostaja v Crveni zvezdi, Malenšek iz Radomelj na Češko

Avtorji:
R. P., M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,39
Nick Woltemade | 23-letni Nemec Nick Woltemade, ki je letos na Euru do 21 let kar trikrat zatresel mrežo Slovenije, zapušča Stuttgart in se seli na Otok. | Foto Reuters

23-letni Nemec Nick Woltemade, ki je letos na Euru do 21 let kar trikrat zatresel mrežo Slovenije, zapušča Stuttgart in se seli na Otok.

Foto: Reuters

Do konca poletnega prestopnega roka loči najboljše klube v Evropi le še nekaj dni. Zato je dogajanje na nogometni tržnici še kako vroče. Timi Max Elšnik bo vendarle ostal v Crveni zvezdi. Newcastle bo na St. James Park za rekorden znesek v zgodovini kluba, posel naj bil vreden okrog 80 milijonov evrov, pripeljal mladega nemškega napadalca Nicka Woltemadeja (Stuttgart). S tem bi se lahko odprla pot za prodajo Alexandra Isaka Liverpoolu, ki bi črno-belim zagotovila rekorden zaslužek. AC Milan je predstavil novega napadalca Christopherja Nkunkuja, Fenerbahče pa svojega krvnika v ligi prvakov, Kerema Aktürkogluja. Vroča novica pa prihaja tudi iz slovenske lige, saj prvi strelec Matej Malenšek zapušča Radomlje.

Crvena zvezda Timi Max Elšnik
Sportal Crvena zvezda za pet milijonov prodala Elšnika

Matej Malenšek | Foto: Aleš Fevžer Matej Malenšek Foto: Aleš Fevžer NK Kalcer Radomlje je potrdil, da se njegov prvi strelec Matej Malenšek seli v češko ligo k dvakratnemu pokalnemu prvaku Jabloncu. Malenšek, ki je trenutno s petimi goli še prvi strelec te sezone prve lige skupaj z Benjaminom Tettehom iz Maribora in Denijem Jurićem iz Kopra, je pred dnevi dobil tudi vpoklic v slovensko reprezentanco do 21 let.

Zdaj se 20-letnik seli na Češko, po poročanju slovenskih medijev naj bi odškodnina znašala približno 250.000 evrov, kjer se bo v klubu pridružil rojaku Klemnu Mihelaku. "Ponosni smo, da je delo naših strokovnjakov v akademiji znova obrodilo sadove in mladega, talentiranega nogometaša pripravilo za naslednji korak v karieri. Prepričani smo, da bo Matej na Češkem še dodatno napredoval in da je to za njegov razvoj odlična karierna poteza," so zapisali Radomljani. Malenšek je v dresu Radomelj na 54 tekmah dosegel 12 golov, vseh 12 v prvenstvu.

Matej Malenšek
Sportal Nenavadna pot vročega Hrvata, ki se je zaljubil v Slovenijo
Elšnik ostaja v Beogradu
Timi Max Elšnik kljub nekaterim privlačnim ponudbam iz tujine ostaja pri Crveni zvezdi, je zapisala srbska tiskovna agencija Tanjug. V minulih dneh so Elšnika povezovali z odhodom v turški Trabzonspor za pet milijonov evrov. Vodilni možje beograjske zasedbe so po današnjem ligaškem žrebu evropske lige imeli sestanek in sprejeli odločitev, da Elšnik ni naprodaj. Po njihovem mnenju ekipa potrebuje usluge slovenskega reprezentanta, saj je dobro uigran z Radetom Krunićem, hkrati pa goji ambiciozne načrte v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Namesto Šeška k Newcastlu Christopher Nkunku

Francoski reprezentant Christopher Nkunku je zamenjal sredino in bo poslej igral v italijanskem prvenstvu serie A. Pri Milanu so potrdili, da bodo podpisali pogodbo s 27-letnim napadalcem, za katerega so angleškemu Chelseaju odšteli 37 milijonov evrov. Nkunku je davi prispel v Milano, kjer je opravil zdravniški pregled pred prestopom v klub. Po posnetkih italijanske televizije Sky Sport je Nkunku zjutraj prispel v kliniko Madonnina, kjer Milan svoje igralce podvrže vrsti zdravniških testov. Popoldne bo nato odšel na sedež kluba, kjer bo podpisal pogodbo z rossoneri.

Christopher Nkunku bo nadaljeval kariero v Italiji. | Foto: Reuters Christopher Nkunku bo nadaljeval kariero v Italiji. Foto: Reuters

Po poročanju italijanskega tiska bo Milan za napadalca, za katerega so modri leta 2023 plačali 60 milijonov evrov, odštel 37 milijonov evrov. Gre za znesek, ki bi se lahko z bonusi povzpel na 42 milijonov evrov.

Nkunkuju, ki je igral tudi za PSG in Leipzig, se v Chelseaju ni uspelo uveljaviti, saj ima statistični dosežek 18 golov na 62 tekmah v vseh tekmovanjih. V Milanu se bo ponovno združil s sonarodnjaki, vključno z vratarjem in kapetanom Mikom Maignanom. Lombardijski klub si veliko obeta od Francoza, potem ko je v minuli sezoni serie A končal na osmem mestu in ostal brez evropskih tekmovanj.

Borussia Dortmund je okrepila svoj napad s Portugalcem Fabiom Silvo. Ta je nazadnje igral za angleški Wolverhampton, ki je zanj dobil 22,5 milijona evrov odškodnine. Triindvajsetletni Silva, ki je podpisal petletno pogodbo z rumeno-črnimi, v tej sezoni še ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice, za angleški klub pa ni igral vse od novembra 2023, vmes je bil namreč posojen v Glasgow Rangers in Las Palmas.

Hrvaški napadalec hitro zapustil Mursko Soboto

Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je po zelo kratkem obdobju sporazumno razšel s hrvaškim napadalcem Tomislavom Glavanom, so sporočili Sobočani na družbenih omrežjih. Dvajsetletnik, ki se je k Muri preselil na začetku prestopnega roka, je za črno-bele odigral pet tekem.

Po novem bo Glavan, kot poroča Transfermarkt, igral v drugi avstrijski ligi za Floridsdorfer. Tam bo soigralec Slovenca Lana Piskuleja. V avstrijski drugi ligi sicer igra še nekaj Slovencev, med njimi Kristjan Bendra za drugo ekipo graškega Sturma, Nik Marinšek za Austrio iz Celovca in Luka Koblar za Stripfing.

Turški nogometni podprvak Fenerbahče je pred dvema dnevoma proti Benfici izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov. Dva dni zatem pa je prav od portugalske ekipe odkupil krilnega nogometaša Kerema Aktürkogluja, ki je za nameček dosegel še edini in odločilni zadetek v tem portugalsko-turškem dvoboju. Kot je poročal Reuters, je nekdanji klub Mihe Zajca, ki je odslovil slovitega trenerja Joseja Mourinha, za turškega reprezentanta odštel 22,5 milijona evrov. Aktürkoglu je pred odhodom k Benfici igral za največjega tekmeca Fenerbahčeja - Galatasaray.

Portugalec okrepil West Ham

 V angleškem nogometu poteka pestro dogajanje na nogometni tržnici. Pred koncem prestopnega roka so se za odmevno okrepitev odločili pri West Hamu. Angleški prvoligaš, ki je po dveh tekmah nove sezone še brez točke, je podpisal pogodbo z 21-letnim portugalskim vezistom Mateusom Fernandesom. Ta je bil v minuli sezoni član Southamptona.

Član portugalske reprezentance do 21 let je sklenil petletno pogodbo z ekipo iz vzhodnega Londona. Kladiva so Portugalca pripeljala za več kot 46 milijonov evrov. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, in zelo sem navdušen, da bom igral za West Ham," je dejal Fernandes, ki je prejšnjo sezono s Southamptonom prestal težak krst v premier league, ko so izpadli iz elite.

"To je velik korak zame. To je velik, ogromen klub. Projekt, stadion, mesto, vse. Želim igrati nogomet, uživati v nogometu, igrati dober nogomet. Najpomembneje je, da vsak dan skušam dati vse od sebe."

Crystal Palace je potrdil prihod nove okrepitve. Po novem bo v južnem Londonu igral 22-letni španski reprezentant Yeremy Pino, ki je iz Villarreala prestopil za 30 milijonov evrov. Napadalno usmerjeni nogometaš je z Londončani podpisal petletno pogodbo, dobil pa je dres s številko 10. Pino, ki je z Villarrealom osvojil tudi evropsko ligo in ima 15 nastopov za špansko reprezentanco, bo pri novem klubu skušal zapolniti vrzel po odhodu Eberechija Ezeja za 69,3 milijona evrov v Arsenal.

Tottenham za več kot 60 milijonov evrov kupil Simonsa

Xavi Simons | Foto: Reuters Xavi Simons Foto: Reuters Tottenham je ekipo okrepil z nizozemskim reprezentantom Xavijem Simonsom, ki je nazadnje igral za nemški Leipzig. Za nekdanjega soigralca Benjamina Šeška so Londončani plačali približno 65 milijonov evrov. Simons je podpisal dolgoročno pogodbo in bo nosil dres s številko 7, je sporočil Tottenham. "Res sem vesel in komaj čakam, da začnem. To so bile moje sanje že dolgo časa," je povedal 22-letnik. Napadalno usmerjeni igralec, ki je pritegnil zanimanje tudi nemškega prvaka Bayerna iz Münchna in Chelseaja, je za Leipzig na 78 tekmah dosegel 22 golov in prispeval 24 podaj.

Ahmed Sidibe
Sportal Francoz iz Kopra v soseščino
Lucas Vazquez
Sportal Konec ere pri Realu, seli se v Nemčijo
Žan Celar
Sportal Občasni reprezentant odhaja na posojo
Timi Max Elšnik Crvena zvezda Matej Malenšek NK Radomlje Tottenham Xavi Simons Fenerbahče tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Mateus Fernandes Christopher Nkunku Nick Woltemade Tomislav Glavan NŠ Mura poletni prestopni rok nogometna tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.