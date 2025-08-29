Do konca poletnega prestopnega roka loči najboljše klube v Evropi le še nekaj dni. Zato je dogajanje na nogometni tržnici še kako vroče. Timi Max Elšnik bo vendarle ostal v Crveni zvezdi. Newcastle bo na St. James Park za rekorden znesek v zgodovini kluba, posel naj bil vreden okrog 80 milijonov evrov, pripeljal mladega nemškega napadalca Nicka Woltemadeja (Stuttgart). S tem bi se lahko odprla pot za prodajo Alexandra Isaka Liverpoolu, ki bi črno-belim zagotovila rekorden zaslužek. AC Milan je predstavil novega napadalca Christopherja Nkunkuja, Fenerbahče pa svojega krvnika v ligi prvakov, Kerema Aktürkogluja. Vroča novica pa prihaja tudi iz slovenske lige, saj prvi strelec Matej Malenšek zapušča Radomlje.

Matej Malenšek Foto: Aleš Fevžer NK Kalcer Radomlje je potrdil, da se njegov prvi strelec Matej Malenšek seli v češko ligo k dvakratnemu pokalnemu prvaku Jabloncu. Malenšek, ki je trenutno s petimi goli še prvi strelec te sezone prve lige skupaj z Benjaminom Tettehom iz Maribora in Denijem Jurićem iz Kopra, je pred dnevi dobil tudi vpoklic v slovensko reprezentanco do 21 let.

Zdaj se 20-letnik seli na Češko, po poročanju slovenskih medijev naj bi odškodnina znašala približno 250.000 evrov, kjer se bo v klubu pridružil rojaku Klemnu Mihelaku. "Ponosni smo, da je delo naših strokovnjakov v akademiji znova obrodilo sadove in mladega, talentiranega nogometaša pripravilo za naslednji korak v karieri. Prepričani smo, da bo Matej na Češkem še dodatno napredoval in da je to za njegov razvoj odlična karierna poteza," so zapisali Radomljani. Malenšek je v dresu Radomelj na 54 tekmah dosegel 12 golov, vseh 12 v prvenstvu.

Elšnik ostaja v Beogradu

Timi Max Elšnik kljub nekaterim privlačnim ponudbam iz tujine ostaja pri Crveni zvezdi, je zapisala srbska tiskovna agencija Tanjug. V minulih dneh so Elšnika povezovali z odhodom v turški Trabzonspor za pet milijonov evrov. Vodilni možje beograjske zasedbe so po današnjem ligaškem žrebu evropske lige imeli sestanek in sprejeli odločitev, da Elšnik ni naprodaj. Po njihovem mnenju ekipa potrebuje usluge slovenskega reprezentanta, saj je dobro uigran z Radetom Krunićem, hkrati pa goji ambiciozne načrte v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Namesto Šeška k Newcastlu Christopher Nkunku

Francoski reprezentant Christopher Nkunku je zamenjal sredino in bo poslej igral v italijanskem prvenstvu serie A. Pri Milanu so potrdili, da bodo podpisali pogodbo s 27-letnim napadalcem, za katerega so angleškemu Chelseaju odšteli 37 milijonov evrov. Nkunku je davi prispel v Milano, kjer je opravil zdravniški pregled pred prestopom v klub. Po posnetkih italijanske televizije Sky Sport je Nkunku zjutraj prispel v kliniko Madonnina, kjer Milan svoje igralce podvrže vrsti zdravniških testov. Popoldne bo nato odšel na sedež kluba, kjer bo podpisal pogodbo z rossoneri.

Christopher Nkunku bo nadaljeval kariero v Italiji. Foto: Reuters

Po poročanju italijanskega tiska bo Milan za napadalca, za katerega so modri leta 2023 plačali 60 milijonov evrov, odštel 37 milijonov evrov. Gre za znesek, ki bi se lahko z bonusi povzpel na 42 milijonov evrov.

Nkunkuju, ki je igral tudi za PSG in Leipzig, se v Chelseaju ni uspelo uveljaviti, saj ima statistični dosežek 18 golov na 62 tekmah v vseh tekmovanjih. V Milanu se bo ponovno združil s sonarodnjaki, vključno z vratarjem in kapetanom Mikom Maignanom. Lombardijski klub si veliko obeta od Francoza, potem ko je v minuli sezoni serie A končal na osmem mestu in ostal brez evropskih tekmovanj.

Borussia Dortmund je okrepila svoj napad s Portugalcem Fabiom Silvo. Ta je nazadnje igral za angleški Wolverhampton, ki je zanj dobil 22,5 milijona evrov odškodnine. Triindvajsetletni Silva, ki je podpisal petletno pogodbo z rumeno-črnimi, v tej sezoni še ni igral zaradi poškodbe stegenske mišice, za angleški klub pa ni igral vse od novembra 2023, vmes je bil namreč posojen v Glasgow Rangers in Las Palmas.

Hrvaški napadalec hitro zapustil Mursko Soboto

Slovenski nogometni prvoligaš Mura se je po zelo kratkem obdobju sporazumno razšel s hrvaškim napadalcem Tomislavom Glavanom, so sporočili Sobočani na družbenih omrežjih. Dvajsetletnik, ki se je k Muri preselil na začetku prestopnega roka, je za črno-bele odigral pet tekem.

Po novem bo Glavan, kot poroča Transfermarkt, igral v drugi avstrijski ligi za Floridsdorfer. Tam bo soigralec Slovenca Lana Piskuleja. V avstrijski drugi ligi sicer igra še nekaj Slovencev, med njimi Kristjan Bendra za drugo ekipo graškega Sturma, Nik Marinšek za Austrio iz Celovca in Luka Koblar za Stripfing.

Kerema Aktürkogluja, ki je za nameček dosegel še edini in odločilni zadetek v tem portugalsko-turškem dvoboju. Kot je poročal Reuters, je nekdanji klub Mihe Zajca, ki je Turški nogometni podprvak Fenerbahče je pred dvema dnevoma proti Benfici izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov. Dva dni zatem pa je prav od portugalske ekipe odkupil krilnega nogometaša, ki je za nameček dosegel še edini in odločilni zadetek v tem portugalsko-turškem dvoboju. Kot je poročal Reuters, je nekdanji klub, ki je odslovil slovitega trenerja Joseja Mourinha , za turškega reprezentanta odštel 22,5 milijona evrov. Aktürkoglu je pred odhodom k Benfici igral za največjega tekmeca Fenerbahčeja - Galatasaray.

Portugalec okrepil West Ham

V angleškem nogometu poteka pestro dogajanje na nogometni tržnici. Pred koncem prestopnega roka so se za odmevno okrepitev odločili pri West Hamu. Angleški prvoligaš, ki je po dveh tekmah nove sezone še brez točke, je podpisal pogodbo z 21-letnim portugalskim vezistom Mateusom Fernandesom. Ta je bil v minuli sezoni član Southamptona.

Član portugalske reprezentance do 21 let je sklenil petletno pogodbo z ekipo iz vzhodnega Londona. Kladiva so Portugalca pripeljala za več kot 46 milijonov evrov. "Zelo sem vesel, da sem tukaj, in zelo sem navdušen, da bom igral za West Ham," je dejal Fernandes, ki je prejšnjo sezono s Southamptonom prestal težak krst v premier league, ko so izpadli iz elite.

"To je velik korak zame. To je velik, ogromen klub. Projekt, stadion, mesto, vse. Želim igrati nogomet, uživati v nogometu, igrati dober nogomet. Najpomembneje je, da vsak dan skušam dati vse od sebe."

Crystal Palace je potrdil prihod nove okrepitve. Po novem bo v južnem Londonu igral 22-letni španski reprezentant Yeremy Pino, ki je iz Villarreala prestopil za 30 milijonov evrov. Napadalno usmerjeni nogometaš je z Londončani podpisal petletno pogodbo, dobil pa je dres s številko 10. Pino, ki je z Villarrealom osvojil tudi evropsko ligo in ima 15 nastopov za špansko reprezentanco, bo pri novem klubu skušal zapolniti vrzel po odhodu Eberechija Ezeja za 69,3 milijona evrov v Arsenal.

Tottenham za več kot 60 milijonov evrov kupil Simonsa

Xavi Simons Foto: Reuters Tottenham je ekipo okrepil z nizozemskim reprezentantom Xavijem Simonsom, ki je nazadnje igral za nemški Leipzig. Za nekdanjega soigralca Benjamina Šeška so Londončani plačali približno 65 milijonov evrov. Simons je podpisal dolgoročno pogodbo in bo nosil dres s številko 7, je sporočil Tottenham. "Res sem vesel in komaj čakam, da začnem. To so bile moje sanje že dolgo časa," je povedal 22-letnik. Napadalno usmerjeni igralec, ki je pritegnil zanimanje tudi nemškega prvaka Bayerna iz Münchna in Chelseaja, je za Leipzig na 78 tekmah dosegel 22 golov in prispeval 24 podaj.