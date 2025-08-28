Po velikem razočaranju, ko so ostali brez lige prvakov, se v nogometnem klubu Crvena zvezda obeta razprodaja več pomembnih igralcev, kot prvi očitno odhaja slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. Srbski Telegraf je dobil neuradno potrditev, da je turški Trabzonspor za nekdanjega člana Olimpije poslal ponudbo v višini pet milijonov evrov, ki so jo Beograjčani sprejeli.

Timi Max Elšnik Foto: Reuters Timi Max Elšnik je v Crveno zvezdo iz ljubljanske Olimpije prestopil lani konec julija. Za ponos Beograda je odigral 52 tekem in dosegel šest golov ter za kar 15 golov asistiral. Iz Ljubljane naj bi lani prestopil za 1,5 milijona evrov odškodnine (plus bonusi), zdaj pa se Crveni zvezdi obeta precej višji zaslužek. Prvo ponudbo iz Turčije za štiri milijone evrov so zavrnili, po poročanju srbskega portala Telegraf pa so zdaj sprejeli ponudbo Trabzonsporja za pet milijonov evrov. Del tega zneska bo prejela tudi Olimpija.

Trabzonsport v tej sezoni v Evropi ne bo nastopal, saj je prejšnje turško prvenstvo končal na sedmem mestu, kar 44 točk za prvakom Galatasarayem. Je pa ekipa, ki igra na stadionu Papara Park, ki sprejme skoraj 41 tisoč navijačev, odlično začela novo sezono. Dobila je vse tri uvodne tekme. Ima tudi novega trenerja, to je Fatih Tekke, nekdanji nogometaš, tudi turški reprezentant iz začetka tega stoletja. Gre za klub s črnomorske obale, iz mesta Trabzon na severovzhodu Turčije.