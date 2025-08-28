Celjani izjemni tudi na Češkem, za Olimpijo konec upanja že po 20 minutah

Olimpija je ostala brez evropske jeseni. Njene možnosti so bile že pred povratno tekmo play-offa konferenčne lige majhne, saj jo je Noah pred tednom dni v Stožicah premagal s 4:1. Dokončno je bilo konec po 20 minutah, ko so Armenci v štirih minutah še dvakrat zadeli. Olimpija je na koncu izgubila z 2:3, skupno s kar 3:7. Slovenijo pa bo v konferenčni ligi zastopalo Celje, ki je po minimalni zmagi z 1:0 na prvem srečanju z Banikom iz Ostrave, danes v gosteh zmagalo zanesljivo z 2:0 in v skupinski del tega tekmovanja napredovalo brez prejetega gola s skupnim izidom 3:0.

"Že od povratne tekme proti Luganu poudarjam, da je za nas to najpomembnejša tekma sezone. Tega se zavedam sam, tega se zavedajo igralci," je pred največjo tekmo sezone dejal trener Celja Albert Riera. Varovanci so si njegove besede očitno vzeli k srcu in danes v Ostravi prikazali odlično predstavo, zmagali so z 2:0 in si mesto v skupinskem delu konferenčne lige priborili s skupnim izidom 3:0.

Celjani so odlično vstopili v srečanje na Češkem, že v deseti minut so vodili z 1:0, ko je z roba kazenskega prostora z lepim strelom domačega vratarja Dominika Holca premagal Rus Nikita Josifov. V 21. minuti je po hitrem protinapadu zadel še Žan Karničnik. V 26. minuti je glavni sodnik Anastasios Sidiropoulos pokazal rumeni karton na klopi sedečemu Andreju Kotniku, deset minut kasneje je Grka zmotilo še pritoževanje Riere in porumenel je tudi španski trener. V 63. minuti so Celjani še enkrat imenitno izigrali obrambo Banika, na 3:0 je povišal Danijel Šturm, a je sodnik s pomočjo VAR ocenil, da je med akcijo za gol prišlo do prekrška Celjanov, zato zadetek ni obveljal. Ostalo je pri zmagi Celja z 2:0.

Riera v nebo povzdignil nesrečnega Zabukovnika

Mark Zabukovnik se je poškodoval na prvi tekmi z Banikom v Celju. Foto: Jure Banfi Celjani so sicer ob nepravem času izgubili enega najboljših igralcev. Mark Zabukovnik, ki bi se najverjetneje znašel tudi na seznamu vpoklicanih reprezentantov Slovenije za kvalifikacijski tekmi s Švedsko in Švico, bo zaradi poškodbe kolena dalj časa na stranskem tiru. "Vsi me sprašujete, kako ga lahko nadomestimo, a realnost je takšna, da ga ne moremo. Zabukovnika ne bi zamenjal za nobenega nogometaša v Evropi na njegovem položaju, niti Rodrija. Prepričan sem, da se bo vrnil v najboljši različici."

Slovenski pokalni prvak, ki je klubsko blagajno le z uvrstitvijo v ligaški del obogatil za dobre tri milijone evrov, bo tekmece za ligaški del dobil v petek ob 14. uri.

Za Olimpijo konec upanja že po 20 minutah

Domača zaušnica, ki jo je prejela prejšnji četrtek (1:4), je Olimpijo oddaljila od evropske jeseni. A kapetan Agustin Doffo ni vrgel puške v koruzo. "Prejšnjo tekmo smo analizirali in ugotovili, kaj smo delali slabo. Jasno nam je, kje se moramo izboljšati, zato sem samozavesten glede tekme v Armeniji. Vemo, kaj je v igri. Želimo se boriti za nastop v konferenčni ligi," je pred zahtevnim gostovanjem dejal Argentinec in dodal, da ima Olimpija načrt za visoko zmago v Armeniji.

Armenski prvak Noah je že v Stožicah kar štirikrat zatresel mrežo Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so potrebovali zmago oziroma vsaj tri gole prednosti po 90 minutah igre, zato se krenili proti nasprotniku z napadalno postavitvijo: Alex Tamm, Alejandro Blanco, Antonio Marin in Dino Kojić. Je pa v zadnjem hipu prišlo do spremembe v prvi postavi, saj se je na ogrevanju poškodoval osrednji branilec Ahmet Muhamedbegović. Zamenjal ga je Jan Gorenc, ki je sploh prvič začel v prvi enajsterici po vrnitvi v Slovenijo. Čeprav je Olimpija začela podjetno, pa se je v 17. minuti znašla v še težjem položaju. Po lepem predložku v kazenski prostor je zadel Helder Ferreira. Stranski sodnik je sicer dvignil zastavico za prepovedan položaj, a so sodniki po večminutnem pregledu s sistemom VAR zadetek priznali. Tri minute pozneje je bil Ferreira podajalec, lepo timsko akcijo pa je z drugim golom na tekmi dosegel Matheus Aias. Vodstvo z 2:0 je torej pomenilo skupno vodstvo Noaha s 6:1. Ritem igri je nato padel, vsem na zelenici je bilo jasno, da je dvoboj odločen.

V drugem polčasu je Olimpija prišla do znižanja izida. Vratar Ognjen Čančarević je v kazenskem prostoru podrl Marina in sodnik je pokazal na belo točko. Marin je kar sam prevzel odgovornost in začel za znižanje na 1:2. Slovenski prvaki so imeli nekaj priložnosti, a streli za srbskega vratarja niso bili zares nevarni. Vse do 76. minute, ko je po podaji Tamma s peto vendarle iz igre zadel Ivan Durdov (2:2). A samo minuto pozneje si je Olimpija privoščila novo napako v obrambi in za izid povratne tekme 3:2 je zadel Hovhannes Harutyunyan.

Stojanoviću in Stojinoviću se nasmiha evropska jesen

Petar Stojanović je na dobri poti, da se z Legio uvrsti v konferenčno ligo. Foto: Guliverimage Na delu so tudi štirje slovenski legionarji. Petar Stojanović (Legia Varšava) na Poljskem gosti škotski Hibernian, ki ga je na prvi tekmi na Otoku premagal z 2:1. Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok), ki si prav tako služi kruh na Poljskem, z rumeno-rdečimi gostuje pri albanskem Dinamu Cityju iz Tirane in računa na zajetno prednost s prve tekme (3:0).

Prvak Latvije RFS s kapetanom Žigo Lipuščkom najboljšemu malteškemu klubu Hamrun Spartans skuša na domači zelenici vrniti za poraz na prvi tekmi (0:1). Gašper Trdin (Levski Sofija) je na zahtevnem izpitu na Nizozemskem, kjer gostuje pri AZ Alkmaar, ki je bil na prvi tekmi v Sofiji boljši z 2:0.

