Ja. M.

Sreda,
27. 8. 2025,
16.39

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, povratne tekme)

Vsi legionarji po napredovanje v gosteh

Ja. M.

Dejan Petrovič Rijeka | Dejan Petrovič bo z Rijeko gostoval v Solunu. | Foto Guliverimage

Dejan Petrovič bo z Rijeko gostoval v Solunu.

Foto: Guliverimage

Sreda bo dala odgovor, kdo bo prvi kvalifikant, ki se bo prebil v ligaški del evropske lige. Norveški Brann bo na Cipru pri AEK iz Larnake branil prednost z 2:1 s prve tekme. Vsi štirje legionarji, ki še vztrajajo v boju za preboj v glavni del tekmovanja, bodo na delu v četrtek.

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, povratne tekme):

Sreda, 27. avgust:

Adam Gnezda Čerin je s Panathinaikosom na prvem srečanju z 2:1 premagal Samsunspor, prednost pa bo grški velikan poizkušal ubraniti na vročem gostovanju v Turčiji. Kenana Bajrića s Slovanom iz Bratislave po porazu z 0:1 proti Young Boys na gostovanju v Bernu čaka zahtevna naloga.

Ester Sokler, ki se je z zadetkom izkazal na prvem srečanju svojega Aberdeena in romunske Steaue (2:2), bo napredovanje prav tako lovil v gosteh. Enako kot za preostalo trojico velja tudi za Dejana Petroviča, ko bo z Rijeko v solunskem kotlu branil minimalno prednost 1:0 proti Paoku.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma (Ita), Porto (Por), Lille (Fra), Dinamo Zagreb (Hrv), Betis Sevilla (Špa), Aston Villa (Ang), Lyon (Fra), Freiburg (Nem), Nottingham Forest (Ang), Bologna (Ita), Celta Vigo (Špa), Stuttgart (Nem) in Go Ahead Eagles (Niz).

Izmed slovenskih nogometašev imajo že zagotovljen nastop v ligaškem delu novopečeni zvezni igralec zagrebškega Dinama Miha Zajc, po torkovih neuspehih v kvalifikacijah za ligo prvakov pa so se mu pridružili tudi Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat (oba Sturm) ter Timi Max Elšnik (Crvena zvezda).

Liga Europa, kvalifikacije (play-off, povratne tekme):

Sreda, 27. avgust:

Četrtek, 28. avgust:

