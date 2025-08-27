Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Venezia FC Koper nogometna tržnica

Nogometna tržnica, 27. avgust

Ahmed Sidibe odšel v Benetke

Ahmed Sidibe | Ahmed Sidibe se iz Kopra seli v Benetke. | Foto Aleš Fevžer

Ahmed Sidibe se iz Kopra seli v Benetke.

Foto: Aleš Fevžer

Italijanska nogometna ekipa v serie B Venezia je na svoji klubski spletni strani zapisala, da se je s Koprom dokončno dogovorila za prestop francoskega branilca Ahmeda Sidibeja. Triindvajsetletni Francoz je podpisal pogodbo do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti.

Sidibe je produkt mladinske akademije francoskega moštva Saint-Etienne. Za drugo ekipo tega kluba je zbral 39 tekem, v sezoni 2023/24 pa je odšel v Koper. V tem obdobju je za edinega obalnega prvoligaša zbral 61 nastopov v vseh tekmovanjih, dosegel je po gol in podajo.

"Odločil sem se za prihod v Benetke zaradi ambicioznih projektov kluba ter možnosti za razvoj. Komaj čakam, da vidim naše privržence na stadionu Penzo, to bo nekaj izjemnega," je za klubsko spletno stran zasedbe iz Benečije med drugim dejal Sidibe.

Nekateri mediji na Apeninskem polotoku so prestop Francoza iz Kopra v Benetke ovrednotili na 1,5 milijona evrov.

