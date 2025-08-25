Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

slovenska ženska nogometna reprezentanca Lara Prašnikar

Odmeven prestop slovenske reprezentantke

Lara Prašnikar se seli onkraj luže

Lara Prašnikar se seli k Utah Royals. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Lara Prašnikar se seli k Utah Royals.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenska nogometna reprezentantka Lara Prašnikar bo zapustila vrste nemškega Eintrachta iz Frankfurta, poroča platforma Soccerdonna. Kariero bo nadaljevala v eni najmočnejših lig na svetu, ameriški NWSL pri moštvu Utah Royals.

Slovenska nogometašica, ki je za izbrano vrsto do zdaj zbrala 88 nastopov, ob tem pa se 48-krat vpisala med strelke, se seli v deželo, proti kateri je pred dobrimi desetimi leti debitirala v dresu članske ženske vrste.

Prašnikar onkraj luže odhaja po desetletju v Nemčiji. Najprej je tam nosila dres moštva Turbine Potsdam, nato pa se leta 2020 preselila v Eintracht, s katerim je tudi podaljšala pogodbo, a na koncu jo je, kot kaže, premamil ameriški izziv. Pred odhodom v tujino je v domovini zastopala ŠD Šmartno ob Paki in ŽNK Rudar Škale.

Klub iz Utaha naj bi za napadalko, ki bo tako postala prva Slovenka, ki se bo preizkusila v ZDA, Eintrachtu plačal tudi rekordno odškodnino, ki pa je vsaj za zdaj še niso razkrili.

