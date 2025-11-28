Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
28. 11. 2025,
19.50

Osveženo pred

38 minut

Petek, 28. 11. 2025, 19.50

38 minut

Poljska : Slovenija 1:0

Ženska nogometna reprezentanca s porazom končala leto 2025

Avtor:
STA

slovenska ženska nogometna reprezentanca Lara Prašnikar | Že v četrti minuti je nevarno merila Lara Prašnikar. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Že v četrti minuti je nevarno merila Lara Prašnikar.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je opravila še zadnjo obveznost v tem letu. V Gdansku se je na prijateljski tekmi pomerila s Poljsko in izgubila z 0:1 (0:1).

Slovenke, 38. na svetovni lestvici, so dobro začele, že v četrti minuti je nevarno merila Lara Prašnikar, v sedmi pa je Maja Sternad prišla sama pred domačo vratarko, a izgubila dvoboj ena na ena.

Nato pa so Poljakinje, 26. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, v 18. minuti povedle z golom Weronike Zawistowske. Zara Kramžar je malce zatem zapravila novo priložnost gostij, Ewa Pajor, ki igra za Barcelono, pa v 40. gostiteljic.

V drugem polčasu je v 54. minuti Sternad spet zaposlila domačo vratarko, ki je morala posredovati še v 57. minuti po novem strelu v kazenskem prostoru. Sicer pa so bile nekoliko več pri žogi Poljakinje, ki so prihajale v kazenski prostor gostij, a niso bile tako konkretne, čeprav so predvsem v zadnjem delu tekme prišle še do nekaj poskusov.

Selektor Saša Kolman je tekmo na Poljskem začel s postavo Zala Meršnik, Sara Agrež, Lana Golob, Zara Kramžar, Izabela Križaj, Dominika Čonč, Kaja Eržen, Sara Ketiš, Kaja Korošec, Lara Prašnikar in Maja Sternad. V nadaljevanju so priložnost dobile še Mateja Zver, Nina Kajzba, Zala Kuštrin, Tinkara Testen, Mirjam Kastelec in Sara Nemet.

To je bila druga medsebojna tekma Slovenije in Poljske, leta 2016 se je zmage veselila Slovenija.

Slovenke leto 2025 tako končujejo s petimi zmagami, z remijem in s štirimi porazi. V prihajajočih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo bodo igrale v ligi A in skupini 4 skupaj z Nemčijo, Norveško in Avstrijo.

Kvalifikacije se bodo začele konec februarja prihodnje leto. Konec ligaškega dela bo 9. junija 2026. Žreb dodatnih kvalifikacij bo 24. junija, dvoboji v obeh krogih pa bodo na sporedu med 7. in 13. oktobrom ter med 26. novembrom in 5. decembrom.

Iz Evrope bo na SP, ki bo prvič potekalo na južnoameriških tleh, nastopilo 11 reprezentanc. Skupaj bo v Braziliji igralo 32 izbranih vrst.

