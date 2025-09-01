Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
11.51

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 11.51

Strelski niz Žana Vipotnika

Vroča forma Žana Vipotnika na Otoku: Res se počutim dobro

Žan Vipotnik | Žan Vipotnik se je vpisal med strelce na treh zadnjih tekmah. | Foto Guliverimage

Žan Vipotnik se je vpisal med strelce na treh zadnjih tekmah.

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes zbrala na Brdu pri Kranju in opravila prvi trening pred zelo pomembnim začetkom kvalifikacij za SP 2026. Na Gorenjsko bo v zelo dobrem razpoloženju prispel Žan Vipotnik. Eden izmed štirih napadalcev, ki jih je selektor Matjaž Kek uvrstil na seznam kandidatov za tekmi s Švedsko in Švico, se lahko pohvali z odlično formo. Za Swansea City je zadel na treh tekmah zapored, za razliko od Benjamina Šeška in Jake Bijola pa je bil uspešen tudi v angleškem ligaškem pokalu!

Če bi na konec prejšnje sezone, v kateri so ga pestile zdravstvene težave, najraje pozabil, pa je lahko Žan Vipotnik v tej sezoni bistveno bolj zadovoljen. Na zadnjih treh tekmah se je vselej vpisal med strelce, tako da prihaja na reprezentančni zbor samozavesten.

"Počutim se res dobro. Na treh tekmah sem dal tri gole in dodal tudi asistenco. Res sem zadovoljen s svojo igro kot tudi igro ekipe. Upam, da bom tako nadaljeval tudi v dresu reprezentance," je sporočil 23-letni Konjičan, ki je tako na Otoku našel strelsko formo, ki ga je v karieri rada krasila že pri Mariboru kot tudi Bordeauxu.

Na zadnji tekmi, ko je v gosteh premagal Sheffield Wednesday (2:0), pri tem pa prispeval zadetek in podajo, je bil izbran za igralca srečanja:

V Angliji nastopa v drugem kakovostnem klubskem razredu, njegovi "labodi" pa so po štirih krogih v tekmovanju Championship na visokem sedmem mestu. Osvojili so že sedem točk, med najbolj zaslužnimi za tako uspešen vstop v sezono pa je prav Vipotnik. Med strelce se je vpisal tudi na tekmi drugega kroga angleškega ligaškega pokala, kjer je kot edini izmed slovenskih legionarjev na Otoku preskočil oviro.

Benjaminu Šešku, njegovem reprezentančnem sostanovalcu in dobremu prijatelju, je takrat z Manchester Unitedom senzacionalno spodletelo proti četrtoligašu, ob svojem debiju na Otoku je izpadel tudi njegov reprezentančni soigralec Jaka Bijol, od tekmovanja pa se je poslovil tudi Nik Prelec (Oxford).

Za Slovenijo nazadnje zadel v polno leta 2023

Vipotnik si želi, da bi lahko takšno formo prenesel tudi v državni dres. V petek čaka Slovenijo izjemno zahtevna uvertura v kvalifikacije za SP 2026, Kekova četa se bo v Stožicah namerila na zvezdniško zasedbo Švedske, kjer igrajo njeni najboljši igralci vidne vloge pri številnih angleških prvoligaših, Alexander Isak pa bo s prestopom k Liverpoolu poskrbel za največji letošnji prestop.

Žan Vipotnik je lani zaigral na Euru 2024, zdaj pa želi Sloveniji pomagati do preboja na SP 2026. | Foto: Aleš Fevžer

"Upam, da bom to formo prenesel tudi na reprezentanco. Bomo videli, kaj bomo lahko dosegli," je še dodal mladi slovenski napadalec, ki je za A reprezentanco zbral 17 nastopov, dosegel pa dva zadetka. To mu je uspelo proti Kazahstanu (to je bil njegov debi za Kekovo četo) in San Marinu. Od zadnjega zadetka v državnem dresu sta tako minili že dve leti.

Za nastop proti Švedski bodo, kar zadeva napadalce, v slovenski izbrani vrsti kandidirali Šeško, Vipotnik, Andraž Šporar (Alanyaspor) in Danijel Šturm (Celje).

