Mikaela Shiffrin je dosegla 66. slalomsko zmago v svetovnem pokalu. Po Leviju je zmagala tudi v Gurglu. Po prvi vožnji ji je bila Lara Colturi še blizu (+0,31), v finalu pa je Američanka prednost povečala na sekundo in 23 stotink. Tretje mesto je osvojila Camille Raste. Neja Dvornik si je na jutranjem ogrevanju poškodovala gleženj in tekmo izpustila. Ana Bucik Jogan je v prvi vožnji zaostala 3,79 sekunde in ostala brez finala (34.), enako Lila Lapanja (+5,64) na predzadnjem, 42. mestu. Nika Tomšič je odstopila.

Mikaela Shiffrin je dobila tudi drugi slalom sezone. Foto: Reuters Stopničke so na uvodni slalomski tekmi sezone v Leviju na Finskem zasedle Američanka Mikaela Shiffrin, Italijanka z albanskim potnim listom Lara Colturi in Nemka Emma Aicher. Podoben razplet je bil tudi v Gurglu na avstrijskem Tirolskem. Shiffrin je vodila že po prvi vožnji, pa čeprav na progi ni bila tako suverena kot običajno. Bila je le 31 stotink pred Colturi. Ta je imela nato deseti čas finalne vožnje, kar je bilo dovolj za prevzem vodstva, ne pa za zmago. Shiffrin je bila najhitrejša tudi v drugi vožnji in zmagala je s prednostjo sekunde in 23 stotink. Od štirih letošnjih voženj je dobila vse! Čeprav je v finalu smučala kot zadnja, 30. Tretje mesto je osvojila Švicarka Camile Rast (+1,41). Aicher je bila deveta, saj je že v prvi vožnji zaostala skoraj dve sekundi. Na tokratni nekaj težji postavitvi so bile razlike večje, precej pa tudi odstopov (kar 22 v prvi vožnji).

Ana Bucik Jogan je ostala brez finala. Foto: Reuters Na štartu bi morale biti štiri slovenske smučarke. Prva med njimi naj bi bila Neja Dvornik s štartno število 17, a je padla na ogrevanju in si poškodovala gleženj. Pred tednom dni je bila s sedmim mestom najboljša Slovenka v Leviju. Tam je točke svetovnega pokala z 20. mestom dosegla tudi Ana Bucik Jogan, ki pa zdaj v Gurglu ni smučala dovolj dobro. V prvi vožnji je zaostala kar +3,79 sekunde in s 34. mestom ostala brez finalnega nastopa. Lila Lapajna je z visoko številko zaostala še več (+5,64), kar je pomenilo predzadnje, 42. mesto. Nika Tomšič je odstopila in ostaja brez točk v svetovnem pokalu.

Alpsko smučanje, slalom (ž), Gurgl:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:48,11

2. Lara Colturi (Alb) +1,23

3. Camille Rast (Švi) +1,41

4. Wendy Holdener (Švi) +1,59

5. Paula Moltzan (ZDA) +1,74

6. Katharina Truppe (Avt) +2,05

7. Lena Dürr (Nem) +2,23

8. Sara Hector (Šve) +2,24

9. Emma Aicher (Nem) +2,79

10. Anna Swenn Larsson (Šve) +2,84

...

34. Ana Bucik Jogan (Slo) +3,79

42. Lila Lapajna (Slo) +5,64

Odstop: Nika Tomšič (Slo), Katharina Liensberger (Avt), Melanie Meillard (Švi), Cornelia Öhlund (Šve), Ali Nullmeyer (Kan), Zrinka Ljutić (Hrv) ...

Ni nastopila: Neja Dvornik

Valenti pravi, da na treningih Slovenke smučajo bolje

"Dan se ni začel najbolje, saj je Neja padla in se poškodovala že na ogrevanju. Trenutno je na preiskavah. Več bo znanega, ko bodo te končane," je dogajanje v Gurglu povzel odgovorni trener slovenske ženske A-ekipe za tehnične discipline Aleš Valenti. "Ana ni bila sposobna prenesti dobre vožnje s treningov, kjer jih je sicer že pokazala. Temu primeren pa je bil rezultat. Nika je do odstopa kazala zelo spodbudno vožnjo in bi lahko prišla med trideseterico. Tudi Lili ni uspela vožnja, kot jo je kazala na treningih."

Smučarke se po tekmi selijo v ZDA, kjer bo Copper Mountain prihodnji konec tedna, 29. in 30. novembra, gostil veleslalom in slalom.