Zmagovalec drugega moškega slaloma sezone je Francoz Paco Rassat. S sedmimi stotinkami zaostanka je drugo mesto osvojil Belgijec Armand Marchant. Za oba so to prve stopničke. Tretji je bil Norvežan Atle Lie McGrath, ki je vodil po prvi vožnji. Zmagovalec prve tekme Brazilec Lucas Braathen je bil deseti, Norvežan Henrik Kristofersen 12., Finec Eduard Hallberg, ki je bil drugi po prvi vožnji, je v finalu odstopil.

V sončnem Gurglu je prvo vožnjo dobil Atle Lie McGrath. Foto: Guliverimage Drugi slalom nove tekmovalne zime je v avstrijskem Gurglu odprl Lucas Pinheiro Braathen. Nekoč je zastopal Norveško, zdaj pa drugo sezono tekmuje za domovino svoje matere Brazilijo. Ima šest zmag v svetovnem pokalu, šesto je minuli konec tedna dosegel v Leviju, kar je bila prva zmaga za Brazilijo.

Na sicer zelo ritmično postavljeni progi (vodja tekmovanja želi, da trenerji postavljajo lahke proge in te so zdaj prelahke) je naredil preveč napak in v cilju prve vožnje zmajeval z glavo. Enako tudi drugi in tretji na progi, Francoz Clement Noel in Norvežan Henrik Kristoffersen, ki brani mali kristalni globus in je bil na prvi tekmi samo 13. Precej bolje je odsmučal še en Norvežan Atle Lie McGrath in pred favorizirano trojico povedel z lepo prednostjo.

Lucas Pinheiro Braathe, zmagovalec Levija, na progi v Gurglu ni imel pravih občutkov pod smučmi. Foto: Reuters

Eduard Hallberg je bil po prvi vožnji drugi. Foto: Reuters A prve vožnje še ni bilo konec, med najboljše je prišlo tudi nekaj smučarjev z višjimi številkami. 22-letni Finec Eduard Hallberg, ki je v Leviju šokiral s tretjim mestom, kar so bile njegove četrte točke v karieri, je s štartno številko 24 za McGrathom zaostal samo 17 stotink in se na drugem mestu izenačil s Tanguyjem Nefom. V deseterico sta prišla še Belgijec Armand Marchant in veteran iz Italije Alex Vinatzer. Kristoffersen je zdrsnil na 11. mesto, Kristoffersen celo na 18.

Paco Rassat še sam ni mogel verjeti, da je zmagal. Foto: Reuters V finalu niso bili favoriti nič boljši. Braathen je s 15. časom druge vožnje drugi slalom sezone končal na desetem mestu (+0,93). Kristoffersen in Noel sta si delila 12. mesto (+0,99). Za svojo sploh prvo zmago v svetovnem pokalu je kar 13 mest pridobil Francoz Paco Rassat. Imel je najboljši čas finala. Do te tekme je bil v prvi deseterici samo dvakrat, šesti pred tednom dni v Leviju in deveti januarja v Wengnu. Tudi drugouvrščeni Belgijec Armand Marchant (+0,07) je prvič stopil na zmagovalne stopničke. Imel je le tri uvrstitve med deset najboljšimi, leta 2020 je bil peti najboljši v Zagrebu. Z drugim časom finala je pridobil sedem mest. Vodilni po prvi vožnji Lie McGrath je s 13. časom druge vožnje zdrsnil na tretje mesto (+0,09).

Alpsko smučanje, slalom (m), Gurgl:



1. Paco Rassat (Fra) 1:44,55

2. Armand Marchant (Bel) +0,65 +0,07

3. Atle Lie McGrath (Nor) +0,09

4. Timon Haugan (Nor) +0,29

5. Tanguy Nef (Švi) +0,65

6. Dominik Raschner (Avt) +0,70

7. Victor Muffat-Jeandet (Fra) +0,73

8. Linus Strasser (Nem) +0,76

9. Albert Popov (Bol) +0,88

10. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +0,93

11. Daniel Yule (Švi) +0,98

12. Simon Rüland (Avt) +0,99

12. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,99

12. Clement Noel (Fra) +0,99

15. Steven Amiez (Fra) +1,09

Odstop v finalu: Eduard Hallberg

Slovenska moška reprezentanca na Tirolskem v svoji nekoč paradni disciplini ni imela svojega predstavnika. Mladi Miha Oserban je ostal na treningu na Finskem in v petek nastopil na slalomu za evropski pokal v Leviju, a odstopil v prvi vožnji.

V nedeljo v Gurglu sledi še ženski slalom, slovenske barve bodo zastopale Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan, Lila Lapanja in Nika Tomšič.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (3/38):



1. Paco Rassat (Fra) 140 točk

2. Lucas Braathen (Bra) 126

3. Atle Lie McGrath (Nor) 120

4. Timon Haugan (Nor) 117

5. Clement Noel (Fra) 102

5. Marco Schwarz (Avt) 102

7. Marco Odermatt (Švi) 100

8. Armand Marchant (Bel) 80

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 78

10. Eduard Hallberg (Fin) 60

...

18. Žan Kranjec (Slo) 29



Slalomski seštevek (2/11):



1. Paco Rassat (Fra) 140 točk

2. Lucas Braathen (Bra) 126

3. Clement Noel (Fra) 102

4. Timon Haugan (Nor) 95

5. Armand Marchant (Bel) 80