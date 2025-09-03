Švedi pred tekmo v Ljubljani opozarjajo: To bi bila katastrofa

Švedska nogometna reprezentanca v kvalifikacije za SP 2026 vstopa z najvišjimi cilji. Česa drugega si preprosto niti ne more privoščiti. V skandinavski državi prevladuje mnenje, da bi bila nova neuvrstitev na veliko tekmovanje, že kar tretja zapored, za tako zvezdniško zasedbo ogromen polom. Apetiti so narasli zlasti po zadnjem prestopnem roku, v katerem sta na naslovnicah svetovnih medijev kraljevala Alexander Isak in Viktor Gyökeres. Tako se bodo Švedi, polni imenitnih imen, že v petek v Stožicah spopadli z nemalo pritiska. Mu bodo kos?

Na papirju so označeni za drugo najboljšo reprezentanco v kvalifikacijski skupini za SP 2026. So 29. na lestvici Fife. Zaostajajo za Švico (19.), so pa pred Slovenijo (50.) in Kosovom (95.). Želje Švedske pa vseeno segajo še višje. Skandinavci verjamejo, da bi lahko s trenutno zasedbo, v kateri ne manjka vrhunskih igralcev, nekateri med njimi pa se po najnovejših prestopih uvrščajo celo med svetovno elito, osvojili prvo mesto in si s tem zagotovili neposredno uvrstitev na največje tekmovanje. To bi bil pravi balzam za vse neuspehe, ki so jih ljubitelji nogometa v tej državi doživljali v zadnjem obdobju.

Švedski nogometni navdušenci na zadnjih dveh velikih tekmovanjih niso mogli spremljati svojih ljubljencev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nazadnje so na velikem tekmovanju nastopili pred štirimi leti na Euru, nato pa preskočili tako nastop na SP 2022 v Katarju kot tudi Euro 2024 v Nemčiji. "Če Švedski ne bi uspela še uvrstitev na 'Trumpovo' SP 2026, bi bila to manjša katastrofa," opozarjajo pri švedskem dnevniku Aftonbladet.

Težko je biti pesimist, če imaš ...

Vedro razpoloženje Alexandra Isaka na reprezentančnih pripravah za tekmo s Slovenijo Foto: Reuters O tem, kako se je čez noč povečal "rating" švedske reprezentance, je veliko povedal že uvodni dan priprav na kvalifikacijski tekmi s Slovenijo in Kosovom. V Stockholmu se je trlo novinarjev, med njimi pa je bilo ogromno tudi angleških, saj sta bila v središču zanimanja Alexander Isak in Viktor Gyökeres.

Prvi je po novem rekorder premier league, saj ga je Newcastle po dolgi sagi prodal Liverpoolu za 144 milijonov evrov, temnopolti Skandinavec pa je nato v očeh navijačev zdaj že nekdanjega kluba postal podgana, drugi, ki je v prejšnji sezoni zadeval kot po tekočem traku v dresu Sportinga in si prislužil kopico strelskih nagrad, pa je postal pomemben adut Arsenala.

Če se prišteje še Anthony Elanga (Newcastle), lahko Švedi računajo na atomski trojček v napadu, ki se dokazuje ravno pri tistih angleških klubih, ki so se v tem poletnem prestopnem roku zanimali tudi za Benjamina Šeška.

Nasmejani Lucas Bergvall, Sebastian Nanasi, Anthony Elanga in selektor Jon Dahl Tomasson na sredinem treningu. Foto: Guliverimage

"Težko je biti pesimist, če imaš na voljo tako ekipo, kot jo ima Švedska," so na severu Evrope prepričani, da bi lahko selektor, nekdanji zvezdnik danskega nogometa Jon-Dahl Tomasson, Švede popeljal do svetovnega prvenstva v Severni Ameriki. Optimizem jim dviguje dejstvo, da ima Švedska tako močno ekipo, to velja zlasti za napad, da se izostanek trenutno poškodovanega Dejana Kuluševskega (Tottenham) niti ne bi smel preveč poznati.

Zvezi bi še kako prav prišel denar

V obrambni vrsti prevladujejo branilci z izkušnjami iz premier league in serie A (Emil Krafth igra za Newcastle, Isak Hien za Atalanto, Gabriel Gudmundsson za Leeds United …), mladi zvezni igralec Yasin Ayari pri 21 letih postaja vzhajajoča zvezda premier league (Brighton), dve leti mlajši Lucas Bergvall (19 let) pa že navdušuje navijače Tottenhama. Mlado falango v zvezni vrsti sestavlja tudi 21-letni nogometaš Eintrachta iz Frankfurta Hugo Larsson, tako da za prihodnost švedskega reprezentančnega nogometa ne gre skrbeti.

Viktor Gyökeres (levo) ima velike cilje s švedsko izbrano vrsto. Foto: Guliverimage

Največjih pohval je deležen napad, v njem so že omenjeni Isak, Gyökeres in Elanga. Ker so stari 25, 27 in 23 let, želijo skupaj nastopiti na vsaj nekaj velikih tekmovanjih. Za začetek ne bi imeli nič proti SP 2026, kjer bi ljubitelji nogometa zagotovo radi videli novopečenega rekorderja premier league. In še koga drugega.

Tomassonov cilj je, da tako kakovostne igralce poveže v uigrano celoto, ki bi lahko tako uživala v nogometu kot tudi osvajala točke. "Švedska ima igralce, vredne bogastva, zveza pa resnično potrebuje na stotine milijonov (mišljene so švedske krone, en evro je vreden 11 kron, op. p.), ki bi jih prejela za nastop na SP 2026. Zato bi bila to katastrofa, če tam ne bi bilo Švedske," so še zapisali na Švedskem.

Seznam Švedske za tekmo s Slovenijo: Vratarji: Robin Olsen (Malmö), Viktor Johansson (Stoke City/Ang), Kristoffer Nordfeldt (AIK); Branilci: Emil Krafth (Newcastle/Ang), Hjalmar Ekdal (Burnley/Ang), Isak Hien (Atalanta/Ita), Gabriel Gudmundsson (Leeds/Ang), Samuel Dahl (Benfica/Por), Daniel Svensson (Borussia Dortmund/Nem), Ken Sema (Pafos/Cip), Gustaf Lagerbielke (Braga/Por); Zvezni igralci: Lucas Bergvall (Tottenham/Ang), Anton Saletros (AIK), Jesper Karlström (Udinese/Ita), Yasin Ayari (Brighton/Ang), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt/Nem), Sebastian Nanasi (Strasbourg/Fra); Napadalci: Alexander Isak (Liverpool/Ang), Benjamin Nygren (Celtic/Ško), Anthony Elanga (Newcastle/Ang), Viktor Gyökeres (Arsenal/Ang), Niclas Eliasson (AEK Atene/Grč), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel/Nem), Jordan Larsson (Köbenhavn/Dan).

Ko sta se Slovenija in Švedska nazadnje pomerili v Ljubljani, bilo je 3. junija 2022 v Stožicah, so šle tri točke v Skandinavijo (0:2). Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši švedski nogometaši bodo do tekme v Ljubljani oba treninga opravili v domovini, v petek pa jih čaka spopad s Kekovo četo, na katerem bo zelo velik vložek. Po gostovanju v Sloveniji bodo odšli še nekoliko bolj proti jugu, saj se bodo v ponedeljek, takrat bodo Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in druščina gostovali v Baslu pri Švici, mudili v Prištini in se pomerili s Kosovom.