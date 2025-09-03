Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sreda,
3. 9. 2025,
17.10

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Thermometer Blue 0,19

Jon Dahl Tomasson kvalifikacije za SP 2026 slovenska nogometna reprezentanca Viktor Gyökeres Alexander Isak Švedska nogometna reprezentanca

Še tretjič zapored brez velikega tekmovanja?

Švedi pred tekmo v Ljubljani opozarjajo: To bi bila katastrofa

Švedska trening Alexander Isak | Švedska reprezentanca se na gostovanje v Ljubljani pripravlja z zvezdniško zasedbo, v kateri je največ vreden novopečeni rekorder premier league Alexander Isak (Liverpool). | Foto Reuters

Švedska reprezentanca se na gostovanje v Ljubljani pripravlja z zvezdniško zasedbo, v kateri je največ vreden novopečeni rekorder premier league Alexander Isak (Liverpool).

Foto: Reuters

Švedska nogometna reprezentanca v kvalifikacije za SP 2026 vstopa z najvišjimi cilji. Česa drugega si preprosto niti ne more privoščiti. V skandinavski državi prevladuje mnenje, da bi bila nova neuvrstitev na veliko tekmovanje, že kar tretja zapored, za tako zvezdniško zasedbo ogromen polom. Apetiti so narasli zlasti po zadnjem prestopnem roku, v katerem sta na naslovnicah svetovnih medijev kraljevala Alexander Isak in Viktor Gyökeres. Tako se bodo Švedi, polni imenitnih imen, že v petek v Stožicah spopadli z nemalo pritiska. Mu bodo kos?

Benjamin Šeško
Sportal Benjaminu Šešku v domovini zaigralo srce. Spregovoril je o Unitedu, selektorju, Sloveniji … #video

Na papirju so označeni za drugo najboljšo reprezentanco v kvalifikacijski skupini za SP 2026. So 29. na lestvici Fife. Zaostajajo za Švico (19.), so pa pred Slovenijo (50.) in Kosovom (95.). Želje Švedske pa vseeno segajo še višje. Skandinavci verjamejo, da bi lahko s trenutno zasedbo, v kateri ne manjka vrhunskih igralcev, nekateri med njimi pa se po najnovejših prestopih uvrščajo celo med svetovno elito, osvojili prvo mesto in si s tem zagotovili neposredno uvrstitev na največje tekmovanje. To bi bil pravi balzam za vse neuspehe, ki so jih ljubitelji nogometa v tej državi doživljali v zadnjem obdobju.

Švedski nogometni navdušenci na zadnjih dveh velikih tekmovanjih niso mogli spremljati svojih ljubljencev. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Švedski nogometni navdušenci na zadnjih dveh velikih tekmovanjih niso mogli spremljati svojih ljubljencev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nazadnje so na velikem tekmovanju nastopili pred štirimi leti na Euru, nato pa preskočili tako nastop na SP 2022 v Katarju kot tudi Euro 2024 v Nemčiji. "Če Švedski ne bi uspela še uvrstitev na 'Trumpovo' SP 2026, bi bila to manjša katastrofa," opozarjajo pri švedskem dnevniku Aftonbladet.

Težko je biti pesimist, če imaš ...

Vedro razpoloženje Alexandra Isaka na reprezentančnih pripravah za tekmo s Slovenijo | Foto: Reuters Vedro razpoloženje Alexandra Isaka na reprezentančnih pripravah za tekmo s Slovenijo Foto: Reuters O tem, kako se je čez noč povečal "rating" švedske reprezentance, je veliko povedal že uvodni dan priprav na kvalifikacijski tekmi s Slovenijo in Kosovom. V Stockholmu se je trlo novinarjev, med njimi pa je bilo ogromno tudi angleških, saj sta bila v središču zanimanja Alexander Isak in Viktor Gyökeres.

Prvi je po novem rekorder premier league, saj ga je Newcastle po dolgi sagi prodal Liverpoolu za 144 milijonov evrov, temnopolti Skandinavec pa je nato v očeh navijačev zdaj že nekdanjega kluba postal podgana, drugi, ki je v prejšnji sezoni zadeval kot po tekočem traku v dresu Sportinga in si prislužil kopico strelskih nagrad, pa je postal pomemben adut Arsenala.

Če se prišteje še Anthony Elanga (Newcastle), lahko Švedi računajo na atomski trojček v napadu, ki se dokazuje ravno pri tistih angleških klubih, ki so se v tem poletnem prestopnem roku zanimali tudi za Benjamina Šeška.

Nasmejani Lucas Bergvall, Sebastian Nanasi, Anthony Elanga in selektor Jon Dahl Tomasson na sredinem treningu. | Foto: Guliverimage Nasmejani Lucas Bergvall, Sebastian Nanasi, Anthony Elanga in selektor Jon Dahl Tomasson na sredinem treningu. Foto: Guliverimage

"Težko je biti pesimist, če imaš na voljo tako ekipo, kot jo ima Švedska," so na severu Evrope prepričani, da bi lahko selektor, nekdanji zvezdnik danskega nogometa Jon-Dahl Tomasson, Švede popeljal do svetovnega prvenstva v Severni Ameriki. Optimizem jim dviguje dejstvo, da ima Švedska tako močno ekipo, to velja zlasti za napad, da se izostanek trenutno poškodovanega Dejana Kuluševskega (Tottenham) niti ne bi smel preveč poznati.

Zvezi bi še kako prav prišel denar

V obrambni vrsti prevladujejo branilci z izkušnjami iz premier league in serie A (Emil Krafth igra za Newcastle, Isak Hien za Atalanto, Gabriel Gudmundsson za Leeds United …), mladi zvezni igralec Yasin Ayari pri 21 letih postaja vzhajajoča zvezda premier league (Brighton), dve leti mlajši Lucas Bergvall (19 let) pa že navdušuje navijače Tottenhama. Mlado falango v zvezni vrsti sestavlja tudi 21-letni nogometaš Eintrachta iz Frankfurta Hugo Larsson, tako da za prihodnost švedskega reprezentančnega nogometa ne gre skrbeti.

Viktor Gyökeres (levo) ima velike cilje s švedsko izbrano vrsto. | Foto: Guliverimage Viktor Gyökeres (levo) ima velike cilje s švedsko izbrano vrsto. Foto: Guliverimage

Največjih pohval je deležen napad, v njem so že omenjeni Isak, Gyökeres in Elanga. Ker so stari 25, 27 in 23 let, želijo skupaj nastopiti na vsaj nekaj velikih tekmovanjih. Za začetek ne bi imeli nič proti SP 2026, kjer bi ljubitelji nogometa zagotovo radi videli novopečenega rekorderja premier league. In še koga drugega.

Tomassonov cilj je, da tako kakovostne igralce poveže v uigrano celoto, ki bi lahko tako uživala v nogometu kot tudi osvajala točke. "Švedska ima igralce, vredne bogastva, zveza pa resnično potrebuje na stotine milijonov (mišljene so švedske krone, en evro je vreden 11 kron, op. p.), ki bi jih prejela za nastop na SP 2026. Zato bi bila to katastrofa, če tam ne bi bilo Švedske," so še zapisali na Švedskem.

Seznam Švedske za tekmo s Slovenijo:

Vratarji: Robin Olsen (Malmö), Viktor Johansson (Stoke City/Ang), Kristoffer Nordfeldt (AIK);

Branilci: Emil Krafth (Newcastle/Ang), Hjalmar Ekdal (Burnley/Ang), Isak Hien (Atalanta/Ita), Gabriel Gudmundsson (Leeds/Ang), Samuel Dahl (Benfica/Por), Daniel Svensson (Borussia Dortmund/Nem), Ken Sema (Pafos/Cip), Gustaf Lagerbielke (Braga/Por);

Zvezni igralci: Lucas Bergvall (Tottenham/Ang), Anton Saletros (AIK), Jesper Karlström (Udinese/Ita), Yasin Ayari (Brighton/Ang), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt/Nem), Sebastian Nanasi (Strasbourg/Fra);

Napadalci: Alexander Isak (Liverpool/Ang), Benjamin Nygren (Celtic/Ško), Anthony Elanga (Newcastle/Ang), Viktor Gyökeres (Arsenal/Ang), Niclas Eliasson (AEK Atene/Grč), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel/Nem), Jordan Larsson (Köbenhavn/Dan).

Ko sta se Slovenija in Švedska nazadnje pomerili v Ljubljani, bilo je 3. junija 2022 v Stožicah, so šle tri točke v Skandinavijo (0:2). | Foto: Grega Valančič/Sportida Ko sta se Slovenija in Švedska nazadnje pomerili v Ljubljani, bilo je 3. junija 2022 v Stožicah, so šle tri točke v Skandinavijo (0:2). Foto: Grega Valančič/Sportida

Najboljši švedski nogometaši bodo do tekme v Ljubljani oba treninga opravili v domovini, v petek pa jih čaka spopad s Kekovo četo, na katerem bo zelo velik vložek. Po gostovanju v Sloveniji bodo odšli še nekoliko bolj proti jugu, saj se bodo v ponedeljek, takrat bodo Jan Oblak, Benjamin Šeško, Jaka Bijol in druščina gostovali v Baslu pri Švici, mudili v Prištini in se pomerili s Kosovom.

Žan Vipotnik
Sportal Vroča forma Slovenca na Otoku: Res se počutim dobro
zbor slovenske reprezentance Matjaž Kek
Sportal Kek s tremi spremembami, želja nova pravljica
Alexander Isak
Sportal Pozor! Švedi v Stožice prihajajo z zvezdniško napadalno zasedbo.
Slovenska nogometna reprezentanca, Matjaž Kek
Sportal Karničnik in Sešlar optimista: Tudi nas se bo v tej skupini nekaj vprašalo
Benjamin Šeško
Sportal Benjamin Šeško udaril kot še nikoli in obnorel svet #video
Jon Dahl Tomasson kvalifikacije za SP 2026 slovenska nogometna reprezentanca Viktor Gyökeres Alexander Isak Švedska nogometna reprezentanca
