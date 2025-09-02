Letošnji poletni prestopni rok so zaznamovali zajetni nakupi Liverpoola na čelu z rekordnim, ki se je zgodil zadnji dan prestopnega roka, po njem pa se je po dolgi in stresni sagi iz Newcastla za rekorden znesek na Anfield vendarle preselil Alexander Isak. Šved po selitvi ni skrival veselja, v Newcastlu pa je postal osovražena oseba. Navijači so ga oklicali za podgano, klub pa se je od njega poslovil s skopo objavo brez javne zahvale.

Pred Alexandrom Isakom je naporen teden, v katerem ga čaka začetek kvalifikacij za SP 2026, kjer se bo s Švedsko najprej mudil v Ljubljani, nato pa ga čaka še obračun s Kosovom. Temnopolti Šved bo reprezentančni izziv z ogromnim tekmovalnim vložkom pričakal kot novopečeni rekorder angleške premier league, saj je v ponedeljek za 145 milijonov evrov iz Newcastla prestopil k Liverpoolu in z njim sklenil sodelovanje do leta 2031, vseeno pa nima opravka z idiličnim položajem.

Trenutno ni v tekmovalni formi, saj v tej sezoni sploh ni opravil priprav z Newcastlom, za nameček pa je pokvaril še do pred kratkim strasten in zgleden odnos z navijači.

Skregal se je z vodstvom in ni igral za srake

Alexander Isak je Newcastle spomladi popeljal do prve lovorike po 56 letih. Foto: Reuters Na St. James Parku so ga vse od leta 2022, ko je prišel iz Real Sociedada, oboževali, pred pol leta, ko je z zadetkom popeljal srake do prve lovorike (angleški ligaški pokal) po 56 letih, pa je postal njihov junak.

V prejšnji sezoni je igral odlično, dosegel na prvenstvu kar 23 zadetkov, Newcastle pa se je vrnil v ligo prvakov. Nato pa si je Skandinavec zastavil cilj, da bo storil korak naprej in kariero nadaljeval pri prvaku Liverpoolu. Tako se je javno sporekel z vodstvom kluba, dal vedeti, da mu niso izpolnili obljub, hkrati pa je zavračal igranje za srake.

Ko sta se tako pred tedni na St. James Parku pomerila Newcastle in Liverpool, se je v okolici stadiona prodajala tudi majica z napisom "Isak je podgana." Navijači Newcastla so vzeli na zob nekdanjega ljubljenca, ki je klub pustil na cedilu. Želel je pač izsiliti odhod, kar je tudi dosegel in se zadnji dan prestopnega roka pridružil Liverpoolu, nogometni svet pa je dobil novega rekorderja v zgodovini premier lige.

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

"Dolga pot me je vodila do tukaj. Zelo sem vesel, da sem del te ekipe, kluba in vsega, kar predstavlja. To je nekaj, na kar sem ponosen in se resnično veselim igranja za Liverpool," je povedal po sklenitvi pogodbe in dodal, da lahko rdečim da veliko, hkrati pa tudi marsikaj izboljša v njegovi igri. "Liverpoolu želim podariti čim več zadetkov in zmag,'' je še sporočil 25-letni Šved.

Isak? Ne, Wissa!

Ko je sklenil dogovor z Liverpoolom, so navijači Newcastla v okolici stadiona na severu Anglije izobesili transparent, s katerim so dali Isaku vedeti, da je zanje podgana, za pravega "Geordieja", prebivalca Newcastla, pa označili novega napadalca Yoaneja Wisso.

⚫️ ⚪️ A couple of Newcastle fans have just turned up at St James’ Park and put this banner up.

😤 Making their feelings about Alexander Isak very clear!

🚗 Yoane Wissa is due at the stadium later to finalise his £55m move from Brentford and he will travel straight past the… pic.twitter.com/sIurT2QsKU — Keith Downie (@SkySports_Keith) September 1, 2025

Navijači so napadalca DR Kongo ekspresno vzeli za svojega, čeprav je s svojim početjem in besedami skrbel za podobno dramo kot Isak, saj je hotel na vsak način zapustiti Brentford. Ljubezen do Isaka je tako preteklosti, na St. James Parku sta nova junaka v napadu Wissa in pa Nemec Nick Woltemade, od katerega pričakujejo ogromno, to pa je bil tudi četrti najvišji nakup tega poletja na svetu.

Srake mu niso namenile zahvale

Newcastle je bil zelo skop v javnem sporočilu o odhodu Alexandra Isaka. Sestavljalo jo je le 37 besed, v njej pa ni bilo zahvale. Črno-beli se mu tako, čeprav je zanje odigral 109 tekem in dosegel 62 zadetkov, niso zahvalili za vse predstave. Niso omenili niti največjega uspeha, ko je marca Newcastlu pomagal do prve lovorike po sušnih 56 letih.

Newcastle United can announce the sale of striker Alexander Isak to Liverpool for a significant British record transfer fee. — Newcastle United (@NUFC) September 1, 2025

Isak je tako v ponedeljek popoldan zapustil Liverpool in se odpravil v Stockholm, kjer ga čakajo priprave na srečanje s Slovenijo. V petek bo gostoval v Stožicah, tako da bo prvo tekmo v novi vlogi rekorderja premier league odigral prav na slovenskih tleh, na drugi strani pa bo še eden izmed junakov prestopnega roka, Benjamin Šeško.

Ko se bo vrnil z reprezentančne akcije, se bo pridružil Liverpoolu, v rdečem dresu pa bi lahko debitiral 14. septembra na gostovanju pri Burnleyju. Do tekme, na kateri bi lahko dočakal koncert žvižgov in zmerjanj s strani navijačev Newcastla, je še daleč. Liverpool bo srake gostil konec januarja 2026.