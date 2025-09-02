Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Torek,
2. 9. 2025,
10.46

Benjamin Šeško Benjamin Šeško Liverpool Alexander Isak nogometna tržnica angleško prvenstvo Premier League poletni prestopni rok Tim Lunn

Torek, 2. 9. 2025, 10.46

37 minut

Nov rekord prestopnega roka

Klubi v premier league zapravili rekordnih 3,5 milijarde evrov

Avtorji:
R. P., STA

Alexander Isak | Alexander Isak je zapustil Newcastle, Liverpool pa zanj plačal srakam 145 milijonov evrov. | Foto Reuters

Alexander Isak je zapustil Newcastle, Liverpool pa zanj plačal srakam 145 milijonov evrov.

Foto: Reuters

Prvoligaški klubi v angleškem nogometnem prvenstvu premier league so v poletnem prestopnem roku prebili rekordne tri milijarde funtov (približno 3,47 milijarde evrov), poroča finančna družba Deloitte. Meja je padla po rekordnem prestopu Šveda Alexandra Isaka za 125 milijonov funtov (145 milijonov evrov) iz Newcastla v Liverpool.

Letošnja številka je po ocenah finančne družbe Deloitte podrla prejšnji rekord pred dvema poletjema v višini 2,36 milijarde funtov (2,73 milijarde evrov).

Liverpool je v tem oknu porabil več kot 400 milijonov funtov (462 milijona evrov), kar je rekord za klub iz premier league, pri čemer so Arsenal, Chelsea, Manchester United in Isakov nekdanji klub Newcastle vsi presegli mejo 200 milijonov funtov (232 milijonov evrov).

Direktor v skupini Deloitte Sports Business Group Tim Lunn ocenjuje, da to dokazuje tekmovalno naravo angleške lige - več ekip na tekmovanjih v Evropi kot kdaj koli prej in veliki klubi, ki se poskušajo vrniti v Evropo.

"Mislim, da tekmovalna narava vstopa v Evropo še nikoli ni bila bolj očitna. To se odraža tudi v količini posla, ki se opravlja. Ne nujno le skupna poraba, ampak tudi količina posla v teh klubih in iz njih kaže na veliko željo, da se izboljšajo in uvrstijo na želena evropska mesta," je ocenil Lunn za agencijo PA.

Posledica uspeha lige ter njene velikosti

Benjamin Šeško je poskrbel za peti največji poletni prestop. | Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je poskrbel za peti največji poletni prestop. Foto: Guliverimage Prvo leto novega cikla domačih televizijskih pravic je skupaj z rekordnimi šestimi angleškimi klubi, ki so imeli na voljo nepričakovane prihodke od lige prvakov, pripomoglo k finančni moči za ta najnovejši porast porabe.

"Torej je to le posledica uspeha lige ter njene velikosti in obsega - ne le v zadnjih letih, mislim, da se vračamo še dlje v preteklost. To je bil začetek novega štiriletnega cikla TV-pravic. Prej so se prodajale le v triletnih ciklih, zdaj pa so to podaljšali za eno leto, več tekem je na televiziji kot kdaj koli prej, torej večje skupne pristojbine za televizijske pravice," je pojasnil Lunn.

To je že deseto poletje zaporedoma, ko je bruto poraba angleške elitne lige dosegla desetmestno številko.

Benjamin Šeško Benjamin Šeško Liverpool Alexander Isak nogometna tržnica angleško prvenstvo Premier League poletni prestopni rok Tim Lunn
