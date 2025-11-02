Angleški nogometni prvoligaš Wolverhampton je odpustil glavnega trenerja Vitorja Pereiro, potem ko volkovi v uvodnih desetih prvenstvenih tekmah v angleški ligi niso zabeležili niti ene zmage. Sedeminpetdesetletni Portugalec je septembra sicer podpisal novo triletno pogodbo, potem ko je Wolverhamptonu v minuli sezoni priboril obstanek med elito.

Toda začetek v letošnjo sezono angleške premier league je bil za volkove katastrofalen. Na desetih tekmah še niso zmagali, osvojili pa so zgolj dve točki. Na preostalih osmih tekmah so izgubili, skupaj pa so doslej prejeli 22 zadetkov.

Klub je po zahtevnem začetku v sezono tako v veliki nevarnosti, da po osmih letih izpade iz angleške elite. Zdaj že bivšega portugalskega stratega Pereiro je sicer dokončno odnesel sobotni poraz proti Fulhamu z 0:3.

"Ob prihodu na Molineux decembra lani je Pereira s svojim strokovnim štabom takoj pokazal svoj vpliv in ekipo popeljal do uspešne druge polovice sezone v premier league. Vendar pa so rezultati in uspešnost v tem obdobju padli pod sprejemljive standarde, zato je bila sprememba vodstva ocenjena kot nujna," je klub iz Wolverhamptona sporočil na svoji spletni strani.

Vodenje treningov bo začasno prevzel trener do 21 let James Collins, medtem ko se bo klub podal v iskanje novega stalnega trenerja, so še dodali pri angleškem prvoligašu.

