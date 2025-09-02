Argentinski vratar Emiliano Martinez ni skrival želje, da bi zapustil Aston Villo in se zadnji dan poletnega prestopnega roka pridružil rdečim vragom. Nogometno javnost so že preplavile novice, da bo Benjamin Šeško na Old Traffordu v prihodnje sodeloval tudi s slovitim gavčem, a se je nato zgodil preobrat. United je iz Belgije pripeljal mladega čuvaja mreže Senneja Lammensa, 32-letni Argentinec pa se je znašel v kočljivem položaju. Kako ga bodo zdaj sprejeli navijači Aston Ville?

Kamerunec Andre Onana si je privoščil preveč napak, prepričljiv ni niti njegov stanovski kolega Turek Altay Bayindir, zato je na Old Traffordu že dolgo prevladovala ideja, da bi Manchester United v prestopnem roku na položaju vratarja posegel po svežih močeh. Ko se je prestopni rok bližal koncu, je na Otoku zaživela možnost, da bi se v Manchester iz Birminghama preselil Emiliano Martinez. Argentinec, ki ravno danes praznuje 33. rojstni dan, tako da je vstopil v Kristusova leta, si je močno želel odmevnega prestopa.

United se je odločil za devet let mlajšega Belgijca

Emiliano Martinez se je znašel v nehvaležnem položaju. Foto: Reuters Izpustil je zadnjo tekmo Aston Ville, verjel, da bo pričakal klic iz Manchestra, a nato ostal praznih rok. United se je odločil za 23-letnega Belgijca Senneja Lammensa, ki je prišel iz Royal Antwerpa, Argentinec pa se je znašel v nezavidljivem položaju. Čeprav je prosil za pomoč rojaka Lisandra Martineza, o tem poroča The Athletic, da bi kot branilec Uniteda zadnji dan prestopnega roka omehčal vodstvo rdečih vragov, mu tudi to ni pomagalo. Tako junija kot julija se je o možnosti prestopa pogovarjal s trenerjem Rubenom Amorimom, ki naj bi ga večkrat pohvalil, a vseeno se tako želena selitev na Old Trafford ni zgodila.

United se je raje odločil za naložbo za prihodnost. Leta 2028, ko bo klub praznoval 150-letnico, želi osvojiti naslov angleškega prvaka. Lammens bo takrat star komaj 26 let, že zdaj pa izstopa kot vratar, ki je v desetih najmočnejših ligah v Evropi med čuvaji mreže do 23 let zbral največ obramb. Zdaj, ko je prišel v Manchester, bi lahko doživel ognjeni krst na izjemno pomembni tekmi. To bo mestni derbi, United se bo 14. septembra pomeril s Cityjem. To bi lahko bila tudi prva tekma angleškega prvenstva, na kateri bi Benjamin Šeško srečanje začel od prve minute.

Zdaj ga čakata reprezentančni tekmi z Argentino, nato pa se bo vrnil v Birmingham. Foto: Reuters

Kaj pa Martinez? Dibu danes praznuje 33. rojstni dan in je že odpotoval v domovino, kjer ga v kvalifikacijah za SP 2026 čakata dvoboja z Venezuelo in Ekvadorjem. Ko pa se bo vrnil v Birmingham, bodo navijači Aston Ville zagotovo zahtevali pojasnilo ali celo opravičilo za njegova zadnja dejanja.