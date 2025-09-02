Nekdanji najboljši igralec 1. SNL pred vrati Celja, Maribor ima novega kandidata za trenerja

Poletnega prestopnega roka je v najmočnejših nogometnih državah v Evropi že konec, v Sloveniji pa traja vse do naslednjega ponedeljka. Klubi imajo tako na voljo še nekaj časa, da bi okrepili svoje zasedbe kar po najboljših željah. Vodilni klub 1. SNL Celje se želi še dodatno okrepiti za Evropo, po poročanju Ekipe24 pa bi se lahko v knežje mesto vrnil nekdanji najboljši igralec domačega prvenstva Rudi Požeg Vancaš. Na seznamu kandidatov za novega trenerja Maribora pa je po poročanju Nogomanie tudi Radomir Đalović. Tako bi lahko prišlo do zanimive rošade, sploh v primeru, če bo resnično novi trener Reke še pred kratkim v Ljubljani zelo priljubljeni Španec Victor Sanchez.

Celjanom gre na domačem prvenstvu izjemno. V sedmih krogih so osvojili maksimalnih 21 točk, dosegli pa kar 24 zadetkov. V nadaljevanju sezone jih čakajo še naporni izzivi v ligaškem delu konferenčne lige, zato želijo okrepiti zasedbo. Na seznamu želja Alberta Riere se po poročanju Ekipe SN nahaja tudi Rudi Požeg Vancaš. Nekdanji slovenski reprezentant je v karieri že nastopal v knežjem mestu, dres Celja je nosil med letoma 2016 in 2019, ko je bil tudi izbran za najboljšega igralca 1. SNL.

Nazadnje je Rudi Požeg Vancaš v Sloveniji nosil dres Kopra. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Pozneje je ob rekordni odškodnini prestopil v Maribor, takratni športni direktor vijolic Zlatko Zahović si ga je tako želel, da so Celjani prejeli 400 tisoč evrov, a v Ljudskem vrtu ni popolnoma upravičil pričakovanj. V zadnjih sezonah je nastopal v Ukrajini, Kazahstanu, se za kratek čas vrnil v Slovenijo in oblekel dres Kopra, od leta 2023 pa se je dokazoval na Madžarskem, nato pa prejšnji mesec prekinil sodelovanje z Diósgyőrijem, tako da je prost igralec.

Sanchez na Reko, Đalović v Maribor?

Victor Sanchez bi lahko prevzel vodenje kluba, ki mu je lani z Olimpijo brutalno zaprl vrata Evrope, saj je v Stožicah zmagal s 5:0. Foto: Aleš Fevžer Mariborčani v nedeljo na večnem derbiju v Stožicah niso navdušili navijačev (0:1). Ostali so brez točk, razočarali pa tudi začasnega trenerja Radovana Karanovića, ki je pričakoval boljšo predstavo vijolic. V reprezentančnem premoru bo skušalo vodstvo Maribora najti novega trenerja. Zanimali so se za Victorja Sancheza, ki je v prejšnji sezoni popeljal Olimpijo do naslova slovenskega prvaka, a je Španec po novem pred vrati hrvaške Reke.

Po poročanju Nogomanie pa je med kandidati za novega trenerja vijolic tudi donedavni trener Reke Radomir Đalović. Črnogorec je v prejšnji sezoni popeljal Reko do dvojne hrvaške krone, v tej pa do ligaškega dela konferenčne lige, a je novo vodstvo kluba na čelu z ameriškim investitorjem po slabših rezultatih v domačem prvenstvu v tej sezoni poseglo po menjavah.

Radomir Đalović je lani doživel evropski potop v Ljubljani (0:5), letos pa na povratni tekmi playoffa lige Europa v Solunu proti Paoku (0:5). Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Tako bi se lahko zgodilo, da bi Sanchez prevzel Reko, s katero bi se 11. decembra v Evropi pomeril tudi z rojakom Albertom Riero (Celje) v konferenčni ligi, Maribor pa bi v nadaljevanje sezone, v kateri je hitro izpadel iz Evrope, na domačem prvenstvu pa zaostaja za Celjani že deset točk, krenil pod taktirko 42-letnega črnogorskega stratega.