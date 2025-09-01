Uspešni nastopi nogometašev Celja v Evropi – grofje bodo še drugič zapored zaigrali v glavnem delu konferenčne lige – so napolnili blagajno vodilnega slovenskega prvoligaša. Izbranci Alberta Riere so v tej evropski sezoni zaslužili že več kot pet milijonov evrov, kar je več od vseh treh preostalih slovenskih klubov skupaj. Od Uefe je na račune Olimpije, Kopra in Maribora, ki so evropsko pot končali v kvalifikacijah, kapnilo bistveno manj denarja.

V knežjem mestu si manejo roke. Ko so Rierovi junaki v play-offu kvalifikacij za preboj v ligaški del konferenčne lige preskočili češko oviro (Banik Ostrava), so si še drugič zapored zagotovili dolgo evropsko jesen, obenem pa so si znova močno olepšali finančno sliko. Analitična platforma Football Meets Data je po koncu kvalifikacij pripravila pregled zaslužkov vseh udeležencev glavnega dela konferenčne lige in prišla do spoznanja, da so Celjani v tej sezoni zaslužili v Evropi že dobrih pet milijonov evrov.

Razigrani Celjani so v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo dvakrat premagali Banik. Foto: Guliverimage

Samo za preboj v konferenčno ligo so od Evropske nogometne zveze (Uefa) deležni mikavne nagrade v vrednosti 3,17 milijona evrov, ob upoštevanju še dosežkov v kvalifikacijah, kjer so se Celjani sprva poskušali dokopati do lige Europa, a so nato po izpadu proti ciprskemu AEK Larnaki nadaljevali pot v konferenčni ligi, pa tudi zneska, do katerega je celjski klub upravičen z naslova televizijskih pravic ter Uefinega klubskega koeficienta, pa je zaslužek že višji od petih milijonov evrov.

Spored tekem Celja v konferenčni ligi (2025/26): 2. oktober: Celje – AEK Atene (Grč)

23. oktober: Shamrock Rovers (Irs) – Celje

6. november: Celje – Legia Varšava (Pol)

27. november: Sigma Olomouc (Češ) – Celje

11. december: Rijeka (Hrv) – Celje

18. december: Celje – Shelbourne (Irs)

Celjani so tako na dobri poti, da ponovijo rekordno bero iz prejšnje sezone, ko so z nastopi v Evropi zaslužili kar 8,2 milijona evrov. Vsaka zmaga v ligaškem delu konferenčne lige namreč prinaša nagrado v višini 400 tisoč evrov, vsak remi je vreden 133 tisoč evrov, veliko denarja pa zagotavljajo tudi napredovanja. Če bi se tako Celjani podobno kot v prejšnji sezoni uvrstili v četrtfinale, bi v njihovo denarnico kapnila še dva dodatna milijona evrov. Nogometaši Celja, ki jim gre pod taktirko Alberta Riere odlično tudi v domačem prvenstvu, kjer so v sedmih krogih osvojili maksimalnih 21 točk in si priigrali ogromno prednost pred tekmeci, tako skrbijo za novo evropsko pravljico.

🟢 UECL prize money rankings - 💰Guaranteed minimums for all 36 teams:



🔝 Top earner:

€6.69m 🇳🇱 AZ



🔽 Bottom earner:

€4.01m 🇦🇲 Noah



📊 Average starting position:

€5.30m



💶 Detailed analysis of UEFA prize money for ALL 108 TEAMS in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available for our… pic.twitter.com/UAL20f5JfX — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 30, 2025

Olimpiji bistveno manj kot v prejšnji sezoni

Kakšni pa so bili zaslužki v Evropi preostalih slovenskih udeležencev, ki so izpadli v kvalifikacijah in že končali evropsko sezono? V prejšnji sezoni je Olimpija, ki se je v konferenčni ligi uvrstila med 24 najboljših klubov, zaslužila kar 7,5 milijona evrov. V tej sezoni ji ni uspelo ponoviti podviga. Najprej je izpadla v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kjer je priznala premoč prvaku Kazahstana Kairatu, ki je nato senzacionalno izločil še prvake Finske, Slovaške in Škotske ter se prvič v zgodovini uvrstil v najmočnejše tekmovanje na svetu, nato pa je nadaljevala pot v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Izločila je prvaka Andore (Inter) in Albanije (Egnatia), nato pa se ji je zataknilo proti armenskemu Noahu (1:4 in 2:3).

Nogometaši Olimpije so v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo proti Noahu doživeli dva poraza. Foto: Aleš Fevžer

Tako se je poslovila od Evrope, z nastopi v kvalifikacijah pa si vseeno prislužila nezanemarljiv zaslužek. Ni tako visok kot v prejšnji sezoni, a znaša vseeno za slovenske razmere velikih 1,7 milijona evrov. Za izpad proti Kairatu je prejela 325 tisoč evrov, pripadla ji je tudi dodatna nagrada Uefe za vse državne prvake, ki se niso uvrstili v glavni del enega izmed treh evropskih tekmovanj (260 tisoč evrov), v kvalifikacijah za konferenčno ligo pa so zaslužili še 1,1 milijona evrov. Največji delež (750 tisoč evrov) je prispeval izpad v play-offu kvalifikacij.

Koper zaslužil več kot Maribor

Preostala slovenska kluba, ki sta se poslovila že v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, sta zaslužila manj. Koper je prejel 700 tisoč evrov, Maribor pa 525 tisoč evrov. Zakaj takšna razlika?

Koprčani so v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo na dveh tekmah proti Vikingu prejeli kar 12 zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Kanarčki so za razliko od vijolic nastopili tudi v uvodnem krogu kvalifikacij, kjer so izločili sarajevski Željezničar in si prislužili 175 tisoč evrov, nato pa so proti norveškemu Vikingu doživeli zgodovinski polom (0:7 v gosteh in 3:5 doma).

V Ljudskem vrtu so se po povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Paksijem veselili gostje. Foto: Jure Banfi

Mariborčanom, ki so začeli evropsko pot neposredno v 2. krogu kvalifikacij, se ni posrečilo izločiti madžarskega Paksija (0:1 v gosteh in 1:1 doma).