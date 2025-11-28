V živo: Nika Prevc dobila trening, tekma se je začela, a nagaja veter

Smučarske skakalke so se iz Lillehammerja preselile v Falun, kjer se je ob 15.15 začela tekma na srednji skakalnici, a močan veter pošteno nagaja organizatorjem in tekmovalkam. Za prvih pet skakalk so potrebovali kar 20 minut, tako da je vprašanje, ali bodo tekmo uspeli izpeljati. Kvalifikacije so prav zaradi neugodnega vetra odpadle, tako da v prvi seriji sodeluje vseh 65 skakalk. Na treningu je bila najboljša Nika Prevc, Nika Vodan je bila četrta, na tekmi so še Katra Komar, Tinkara Komar in Maja Kovačič.

Falun, srednja skakalnica, posamična tekma:

Moška skakalna karavana je tekme v Falunu že opravila, na Švedsko pa so prispele skakalke, ki jih čakata dve posamični preizkušnji.

Organizatorji so tekmovalni urnik obrnili, tako da je v petek na sporedu tekma na srednji skakalnici, v nedeljo pa na veliki. Skakalke so opravile en trening skok. Nika Prevc je z 89 metri postavila daljavo prvega treninga in imela prvo oceno, 3,6 točke je zaostala Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud, tretja je bila Japonka Sara Takanaši s 4,7 točke zaostanka, četrta pa Nika Vodan (84,5), ki je za Prevc zaostala 8,2 točke. Vodilna Nozomi Marujama je skočila s treh zaletnih mest nižje kot Prevc in po krajšem skoku ni bila v ospredju. Nastopile so še tri Slovenke, Katra Komar (74) je bila 26., Tinkara Komar (67,5) 47., Maja Kovačič (62 m) pa 55.

Marujama slavila na obeh tekmah

Vodilna skakalka svetovnega pokala je Japonka Nozomi Marujama, ki je pri maksimalnih 200 točkah, druga je Kanadčanka Abigail Strate, tretja pa Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud. Branilka skupne zmage Prevc je sedma, Vodan deseta, Katra Komar pa 32. Jurij Tepeš je ob trojici v ekipo za začetek sezone uvrstil še Tinkaro Komar in Majo Kovačič, ki pa v Lillehammerju nista osvojili točk.