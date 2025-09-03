Benjaminu Šešku v domovini zaigralo srce. Spregovoril je o Unitedu, selektorju, Sloveniji … #video

Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je po prestopu k Manchester Unitedu postal prepoznaven nogometni obraz po vsem svetu. V sredo se je prvič, odkar se je vrnil z Otoka, znašel pred novinarskimi mikrofoni. Na Brdu pri Kranju, kjer se pripravlja na petkov uvod v kvalifikacije za SP 2026 proti Švedski, je spregovoril o marsičem in z nasmeškom na obrazu – to je njegov zaščitni znak – poudaril, da je čas za nove zadetke. Morda ga dočakamo že konec tedna v polnih Stožicah.

Poleti je bilo stresno, poskrbel je za prestopno sago, polno preobratov in odprtih vprašanj, nato pa tik pred začetkom nove sezone na Otoku sklenil dogovor z Manchester Unitedom in postavil nove mejnike slovenskega nogometa. Pri rdečih vragih še čaka na prvi zadetek, rezultati s klubom pa, podobno velja tudi za njegovo minutažo, še niso takšni, da bi omogočali popolno zadovoljstvo. Ko se je tako prvič kot rdeči vrag vrnil v domovino in začel reprezentančno akcijo, v kateri si želi Slovenija priigrati vozovnico za največje tekmovanje na svetu (SP 2026), si je po svoje oddahnil.

Znašel se je v okolju, ki ga odlično pozna in je polno pozitivne energije. Ravno to pa je nekaj, kar je napadalec takšnega kova, kot je Benjamin Šeško, ki se po novem sooča še z ogromnim pritiskom na Old Traffordu, še kako potreboval. O tem je več povedal tudi na druženju z novinarji, ki je na Brdu pri Kranju potekal pred sredinim treningom. Na njegov obraz se je večkrat prikradel nasmeh, kar je dokaz, da se je v reprezentančnem okolju hitro vrnil k tisti energiji, s katero je Sloveniji že pomagal do ene uvrstitve na veliko tekmovanje.

"Zelo sem vesel, da sem spet s fanti. Zelo se veselimo začetka novih kvalifikacij. Vemo, proti komu igramo (Švedska, Švica in Kosovo, op. p.). Vemo tudi, česa smo zmožni, tako da na kvalifikacije gledamo pozitivno," izžareva optimizem. Iz kakšnega testa bo jeseni Kekova četa, bo mogoče dobro sklepati že v petek, ko bo na drugi strani Švedska, polna zvezdniških imen. V napadu izstopata Šeškova stanovska kolega iz premier league, rekorder Alexander Isak in donedavni tekmec za prestop k Arsenalu Viktor Gyökeres.

Pričakovanja pred tekmo s Švedsko:

"To bo težka tekma, a se zavedamo svojih kakovosti. To smo dokazali že velikokrat. Pomembno je le, da v reprezentanci igramo drug za drugega, vse drugo pa je lahko le še plus," je izpostavil ekipni duh, s katerim je Slovenija navduševala že lani na Euru 2024, zdaj pa želi nastopiti še na svetovnem prvenstvu na drugi strani luže. "Švedska ima vrhunske igralce, a se mi zavedamo svojih kakovosti. Obeta se tekma na vrhunski ravni, veliko pa bo odvisno od nas. Od tega, kako bomo vstopili v tekmo."

"SP 2026? Lahko uresničimo sanje."

Benjamin Šeško uživa v pozitivnem in delovnem vzdušju, ki že dolgo krasi slovensko reprezentanco pod vodstvom Matjaža Keka. Foto: Aleš Fevžer Sloveniji bi lahko v petek še kako pomagalo domače občinstvo, Stožice bodo namreč polne do zadnjega kotička, k uspešni uverturi v kvalifikacije za SP 2025 pa bi lahko prispevala tudi pozitivna energija, ki je v slačilnici ne manjka. "Zadovoljen sem. Zadnjih nekaj dni je bilo vrhunskih. Tako na igrišču kot tudi zunaj njega se vidi, da smo povezani. Vlada dobra energija, zato se že veselim tekme v petek," verjame, da se lahko Slovenija uvrsti na SP.

"Lahko uresničimo sanje. Naloga resda ne bo lahka, a smo zaradi tega tukaj. Hočemo dokazati, da to lahko storimo. To je naša motivacija, da bi lahko uresničili sanje," v nov kvalifikacijski ciklus vstopa s ciljem, da proti Švedski osvoji vse tri točke. "S fanti dihamo kot eno. Glede timskega vzdušja smo iz akcije v akcijo boljši. Res je bilo pomembno, da sem po tem, ko se je toliko dogajalo, prišel v svoje okolje. Veselim se obeh tekem," je omenil tudi ponedeljkovo gostovanje v Baslu, na katerega želi odpotovati z dobro popotnico, uspešnim rezultatom na petkovi tekmi proti Švedski.

Kako se spominja evrogola na Švedskem?

S Švedi je imel nazadnje opravka leta 2022 v ligi narodov, na zadnji tekmi v Solni pa je svet obnorel s prekrasnim zadetkom. To je bil evrogol, eden najlepših zadetkov v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. "Seveda se ga še spominjam. Kdaj pa kdaj si ga tudi še pogledam, a to je pozabljeno, treba je živeti iz dneva v dan. Treba je dajati nove gole (smeh, op. p.). Tisto je preteklost, ki je bila lepa, a moramo iti dalje," je lačen novih podvigov.

Kek Šešku: Vse bo prišlo ob svojem času

Matjaž Kek želi Slovenijo popeljati še na eno veliko tekmovanje. Foto: Aleš Fevžer Kako pa ga je na reprezentančnem zboru pričakal selektor Matjaž Kek? "Bil je vesel, ko smo se spet videli. Čestital mi je za prestop in rekel, da bo vse prišlo ob svojem času," mu je dal selektor vedeti, da bo pri Manchester Unitedu sčasoma ujel formo, s katero je navduševal tako pri Leipzigu in Salzburgu kot tudi v slovenski reprezentanci. V pomoč mu bo tudi podpora soigralcev in dobra energija. "Vse je pozitivno. Povsod so nasmejani obrazi, od selektorja do soigralcev," uživa na pripravah v domovini.

V zadnjem obdobju ni veliko igral. V angleškem prvenstvu je na treh tekmah v igro vstopil s klopi, v angleškem ligaškem pokalu pa je zaigral vso tekmo, a proti četrtoligašu nepričakovano doživel polom proti Grimsbyju. Takrat je tudi dosegel "prvi" zadetek na Otoku, ko je bil uspešen ob maratonskem izvajanju 11-metrovk. In to šele v deseti seriji! Bi lahko manjša minutaža kaj vplivala na predstave v reprezentanci?

V angleškem prvenstvu dvoboja še nikoli ni začel od prve minute. Foto: Reuters

"Ne. Sem igralec, ki se vrhunsko pripravlja tudi zunaj igrišča. Tudi ob manjši minutaži v klubu sem lahko dobro pripravljen, tako da to ni težava," je pomiril slovenske navijače. Rezultatska kriza in neprepričljive predstave za United ga niso potrle.

"Psihološko stanje je v redu. Imam ljudi, ki mi pri tem pomagajo. Držim se vseh pozitiv," se zaveda razlik med angleškim in nemškim prvenstvom, a verjame, da jih bo hitro usvojil. "V Angliji je drugače, kot je bilo prej. Imam ljudi, da mi pri teh stvareh pomagajo, da ne bi zašel na napačno pot. Treba je ostati osredotočen in miren," vztraja pri svojem načinu, s katerim želi zablesteti tudi v Angliji.

Postaja še boljši in hitrejši

Premier league se bo nadaljevala 14. septembra z gostovanjem na Etihadu pri sosedu Cityju. Foto: Guliverimage Na Otoku je naletel na največjo kakovostno raven v nogometu. "Zelo sem se je razveselil. Na vsakem treningu postajam boljši in hitrejši, razvijam tudi psihološko plat – tako na treningih kot tudi tekmah. To sem si želel, uresničil sem željo," je že od majhnega sanjal o tem, da bi nekoč nosil dres enega najbolj priljubljenih klubov na svetu.

O tem, kako velika je konkurenca in kako neizprosne so tekme, pove že podatek, da ga takoj po reprezentančni akciji čaka veliki mestni derbi. United bo gostoval pri Cityju. "To je neverjetno velika tekma. Z obeh strani bo čutiti zagon, da se zmaga. Dolgo je še do te tekme (še poldrugi teden, op. p.), bo pa to zagotovo vrhunska tekma," se je dotaknil še derbija, na katerem bi lahko 14. septembra na vratih Cityja debitiral novi vratar Gianluigi Donnarumma. To bo šele spektakel …