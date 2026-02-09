Počitnice 2026: Albanija še naprej osvaja srca turistov

Če se ne morete odločiti, ali bi letošnje poletne počitnice raje preživeli na Jadranu ali Mediteranu, izberite Albanijo – vse bolj priljubljeno, a še vedno pristno balkansko destinacijo, ki jo na severu boža Jadransko, na jugu pa Jonsko morje.

V turobni sivini, ki ji ni videti konca, lahko za dvig razpoloženja poskrbi iskanje prave destinacije za poletni oddih. Tudi letos so v ospredju tradicionalni počitniški kraji na Jadranu in Mediteranu, poleg Hrvaške, Grčije, Turčije in Egipta pa je pravi hit Albanija – dežela orla, mercedesov in sanjskih plaž.

Od popolne izolacije do mondene turistične destinacije

Še pred nekaj leti nismo niti pomislili na počitnice v Albaniji . To je bila namreč dežela, o kateri kljub relativni bližini nismo vedeli skoraj nič. Zaradi politične ureditve je bila dolga leta povsem odrezana od sveta in posledično turistično mnogo manj zanimiva kot njeni sosedi, Črna gora in Grčija.

A prav Albanija se lahko pohvali s plažami, ki so povsem primerljive s tistimi na sanjskih eksotičnih destinacijah. Severna obala, ki jo boža Jadransko morje, je večinoma peščena s postopnim vstopom v morje, kar je kot nalašč za družine z otroki, pomembna prednost je tudi odlična infrastruktura s kopico otroških igrišč, sodobnimi hoteli, trgovinami, restavracijami in bari.

Južni del Albanije pa obdaja Jonsko morje. Obala tu je bolj divja, plaže pa večinoma prodnate, s številnimi zalivi, skalnimi pobočji in izjemno čistim, turkiznim morjem. Izjema na jugu je letovišče Ksamil, kjer plažo krasi čudovit bel pesek.

Ksamil Foto: Počitnice.si

Albanija, popolna destinacija za vaš poletni dopust, ki ga v do 28. 2. 2026 lahko rezervirate tudi do 20 odstotkov ugodneje. Pristna duša, tradicionalno gostoljubje, čudovite plaže, ki se lahko kosajo celo s tistimi na Maldivih – da, vse to je, popolna destinacija za vaš poletni dopust, ki ga v posebni akcijski ponudbi na Počitnice.si lahko rezervirate

Durres Foto: Počitnice.si

Na počitnice v Albanijo z neposrednimi poleti iz Zagreba in Trsta

Prav zaradi raznolikih, a izjemno privlačnih plaž ter strateške lege na stičišču Balkana in Mediterana Albanija v zadnjih letih postaja vse bolj zanimiva za tuje vlagatelje, zato že nekaj časa ni več destinacija za cenen dopust, temveč čudovita počitniška oaza, ki se lahko pohvali s kakovostno hotelsko ponudbo in kopico doživetij. Kljub temu je množični turizem še ni povsem prevzel, zato imate letos izjemno priložnost, da doživite pravo, pristno Albanijo v vsem njenem sijaju.

Foto: Shutterstock

S Počitnice.si lahko od 1. 5. do 23. 10. z nizkocenovnim prevozom v albansko prestolnico Tirana poletite trikrat na teden z neposrednim poletom iz Zagreba, prav tako so vso pomlad in poletje petkrat tedensko na voljo tudi ugodni poleti iz Trsta. To pomeni, da si lahko privoščite od dvo- do desetdnevne počitnice v Albaniji povsem po svojem okusu.

Optimalno letalsko povezavo nato dopolnite še z izbiro prave namestitve v Albaniji. In verjemite, to je šele zagata! Na Počitnice.si lahko namreč izbirate med izjemno bogato ponudbo kar 245 hotelov vseh cenovnih razredov in kategorij, od treh do petih zvezdic, vsi hoteli, ki jih priporočajo, pa so skrbno preverjeni in zelo kakovostni.

Albanska prestolnica Tirana je odlično izhodišče za počitnice na albanski obali. Od Trsta oziroma Zagreba je oddaljena zgolj uro in pol dolg polet, od tam pa vas do priljubljenih letovišč Dures (Drač) in Golem loči le 20 minut vožnje z avtomobilom ali avtobusom. Pot do južnih letovišč je nekoliko daljša, a vodi tik ob morju. Zlasti za počitnice v krajih Ksamil in Saradno na skrajnem jugu Albanije je priporočljiv najem avtomobila, ki ga lahko na Počitnice.si za vas uredijo že ob rezervaciji počitnic.





Za dodatne informacije so vam na 01/280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo. Pohitite, saj si z rezervacijo počitnic v Albaniji do 28. 2. 2026 lahko zagotovite tudi do 20-odstotni popust ! Na Počitnice.si torej poskrbijo za vse, kar potrebujete za nepozaben oddih v Albaniji, zato nikar ne čakajte: hitro preverite bogat nabor možnosti za poletne počitnice v Albaniji TUKAJ ali pošljite povpraševanje za želeni termin oziroma število dni in pričakovano namestitev na info@pocitnice.si . Že v nekaj urah bodo izkušeni svetovalci pripravili nabor najboljših ponudb glede na vaš okus.Za dodatne informacije so vam na Počitnice.si z veseljem na voljo tudi na telefonski številki, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčihinter. Pohitite, saj si z rezervacijo počitnic v Albanijilahko zagotovite

Peščene na severu, prodnate na jugu – popolne plaže za vsak okus

Albanija je dežela pravljične in razgibane pokrajine ter ena zadnjih večjih evropskih držav, ki še vedno ponuja pristno izkušnjo potovanja, brez množičnega turizma, visokih cen in precenjenih znamenitosti. Niz peščenih, prodnatih in skalnatih plaž čudovito dopolnjuje zelena notranjost s številnimi planotami in tradicionalnimi vasicami, ki so kot nalašč za popotniško raziskovanje.

Glavna turistična sezona v Albaniji traja od junija do septembra, pri čemer sta julij in avgust najboljša izbira za tiste, ki imate radi poletno vročino, junij in september pa omogočata bolj miren dopust, brez tipične poletne gneče.

Albanska obala ponuja popoln oddih za vsak okus : Jadransko morje na severu se lahko pohvali z dolgimi peščenimi plažami v letoviščih Durrës (Drač) in Golem, ki so kot nalašč za družine, proti jugu se od letovišča Vlorë vije niz prodnatih plaž s številnimi skritimi zalivi in veličastnimi klifi, imenovan tudi albanska riviera. Tu na svoj račun pridejo zlasti romantični pari in avanturisti, željni raziskovanja.

Najbolj znana letovišča in plaže tega dela Albanije so Himarë (plaža Llaman), Drymades, Dhërmi, Sarandë, Borsh, zaliv Grama Bay, Gjipe ter Ksamil na skrajnem jugu s številnimi otočki, kjer bel pesek in turkizno morje ustvarjata skoraj že karibsko vzdušje.

Najlepše plaže v Albaniji! Sanjske plaže, čisto morje, ugodne cene in bogata raznolikost – albanska obala ponuja popolne počitnice za vse okuse. Odkrijte bisere albanske riviere v blogu

Najpreprostejša izbira za brezskrben dopust v Albaniji so letovišča v severnem delu države, zlasti živahni Durrës s svojo tisočletno zgodovino ter sosednji Golem, ki s širšimi plažami in novejšimi resorti ponuja več miru in prostora. Obe letovišči sta od letališča v Tirani oddaljeni zgolj 20 minut vožnje z avtomobilom ali avtobusom in sta odlična izbira tako za brezmejno uživanje na peščenih plažah, morske užitke kot tudi raziskovanje albanske prestolnice s širšo okolico.

Durrës Foto: Počitnice.si

Golem in Durrës oddaljena le nekaj kilometrov, je občutek na plaži v krajih precej različen. Katero od obeh letovišč torej izbrati za svoj dopust? Morda vam bo v pomoč blog Čeprav stainoddaljena le nekaj kilometrov, je občutek na plaži v krajih precej različen.Katero od obeh letovišč torej izbrati za svoj dopust? Morda vam bo v pomoč blog Durrës ali Golem v Albaniji – sproščen obalni dopust , kjer so opisane značilnosti obeh.

Golem Foto: Počitnice.si

Albanija – kjer se turkizno morje sreča z nepozabnimi doživetji

Foto: Shutterstock

Albanija vsekakor velja za eno najbolj prijetnih turističnih presenečenj Evrope v zadnjih letih. Nekdaj spregledana destinacija zdaj ponuja lepe, moderne hotele ob plaži, urejeno infrastrukturo ter vedno bolj raznoliko in kakovostno turistično ponudbo, ki poleg sanjskih plaž vključuje izvrstno kulinariko s tradicionalnimi bureki, siri, jagnjetino in morskimi dobrotami, za piko na i pa poskrbi izbran nabor kakovostnih lokalnih vin.

Foto: Počitnice.si



Poleg uživanja v morskih radostih Albanija vabi v prelepe naravne parke med gorskimi vrhovi in kristalnimi jezeri. Na severu ne gre izpustiti albanskega dela Skadarskega jezera z več kot 50 manjšimi otočki, do katerih vas bodo z veseljem zapeljali domačini s čolni. Obvezna točka ogleda je most Ura e Mesit, ki je pravi dragulj turških graditeljev, za piko na i pa se lahko povzpnete še na grad Rozafa, ki bdi nad mestom. Gre za ohranjeno srednjeveško utrdbo, ki je precej bolje ohranjena kot utrdba Drisht nad istoimenskim mestom v bližini.

Foto: Počitnice.si

Med zanimivimi nacionalnimi parki Albanije velja omeniti še nacionalni park Llogara, ki je posut s starimi borovci, z vrha prelaza v njem pa se odpira čudovit razgled na morje. Med mesti vsekakor velja obiskati Berat, ki je znan kot mesto tisočerih oken, Gjirokaster, ki ga imenujejo tudi mesto kamna, Krujë, kjer se je rodil lokalni narodni junak Gjergj Skanderbeg, ter seveda prestolnico Tirana, živahno in barvito mesto, ki ponuja edinstveno mešanico kulture, zgodovine in sodobnosti.

Krujë Foto: Počitnice.si

Doživite pristno Albanijo s Počitnice.si, še preden jo zajame množični turizem! Preverite bogato ponudbo ugodnih počitniških paketov do 28. 2. 2026 in si zagotovite do 20 odstotkov popusta na zgodnje prijave! , še preden jo zajame množični turizem! Preverite bogato ponudbo ugodnih počitniških paketov TUKAJ ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si , rezervirajte počitnice v Albanijiin si zagotovitena zgodnje prijave!

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si, d. o. o.