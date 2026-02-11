Severina obračunala z Mladenom Grdovićem: Vsi vemo, da si poreden fant

Dalmatinski pevec, znan po vrsti z alkoholom podprtih škandalov, je imel pripombe na Severinin zapis o domoljubju, ona pa mu ni ostala dolžna.

Na družbenih omrežjih se je zakuhal spor med hrvaškima, natančneje dalmatinskima pevcema Severino in Mladenom Grdovićem. Začelo se je s Severinino sobotno objavo, ki je nastala po njenem koncertu v Samoboru in v kateri je delila nekaj misli o domoljubju in veri.

"Repertoarja mi ne izbirajo politiki"

"Moj bog, kako so moji koncerti lepi. Tukaj je pravo domoljubje, skupnost in iskrenost, ne pa delitve in laži. Domoljubje je, ko vsi pojemo skupaj, ne pa eni proti drugim. Na mojih koncertih ni nacionalizma in ne sprožam spora med Hrvati – pri meni so vsi v istem refrenu. Vera je tiha, o Gospe pojem iz ljubezni, ne zaradi poslovnega načrta. Veren nisi, da bi zaslužil in druge dajal v nič, ampak da bi šibkejšim dal moč. Najboljša zastava je tista, pod katero smo lahko vsi," je zapisala hrvaška zvezdnica in pribila: "Aja, repertoarja mi ne izbirajo politiki."

V njenem zapisu se je očitno našel Mladen Grdović, dalmatinski pevec, ki vsaj toliko kot s svojo glasbo pozornost vzbuja tudi s škandali, v besedah Severine pa je, kot kaže, prepoznal tudi kontroverznega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića - Thompsona.

"Seve, nikar. Vsi vemo, da si pridno dekle."

Na družbenih omrežjih je objavil svojo fotografijo s Thompsonom in ob njej zapis z obilico pravopisnih napak, ki, če ga skušamo razvozlati, gre takole: "Seve, nikar. Vsi vemo, da si pridno dekle. Pojemo povsod. Ljudje imajo radi Marka, tebe, mene, Zeka, Điba, našega Oliverja in pokojnega Tomislava. Ne dovoli si tega, ker nas vse mečeš v ogenj. Pusti svoje kolege, ki jih ima narod rad. Legenda smo Marko, ti, jaz in vsi. Naj te narod ne zasovraži."

"Grdovićev vodnik po ženski poslušnosti"

Na ta zapis so se najprej odzvali skrbniki profila Seksizam naš svagdašnji (Naš vsakdanji seksizem) na Instagramu in v objavi, naslovljeni z Grdovićev vodnik po ženski poslušnosti zapisali: "Bodi priden fant. Ne reguliraj žensk. Ne sklicuj se na narod, ko te vznemiri glas ženske. In morda, vsaj morda to napiši brez pravopisne prometne nesreče."

Njihovo objavo je nato delila tudi Severina, ob njej pa Grdoviću sporočila: "Vsi vemo, da si poreden fant."

Foto: posnetek zaslona/Instagram

