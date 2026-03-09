Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
18.59

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11

Natisni članek

Natisni članek
seksizem bodeča neža Štefan Pavlinjek

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 18.59

5 minut

Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo tokrat podjetniku Štefanu Pavlinjeku

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,11
Štefan Pavlinjek | Štefan Pavlinjek je direktor in lastnik podjetja Roto Group iz Murske Sobote. | Foto STA

Štefan Pavlinjek je direktor in lastnik podjetja Roto Group iz Murske Sobote.

Foto: STA

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta v soboto v okviru 27. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2025/26. Tokrat jo je občinstvo podelilo direktorju in lastniku soboškega podjetja Roto Group Štefanu Pavlinjeku.

Štefan Pavlinjek si je naziv prislužil z izjavo za Televizijo Slovenija v zvezi z napovedjo vlade, da bo uveljavila obvezno božičnico: 

Ne morem dovoliti, da bom dal božičnico tistim, ki si je ne zaslužijo. Tistim, ki so na bolniški odsotnosti, tistim, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.

Idealen delavec je vedno zdrav, moški in brez družinskih obveznosti

Po mnenju organizatorjev glasovanja je sporočilo jasno. V kulturi, v kateri družbeno solidarnost zamenja kaznovanje ranljivosti, uspeh pa se meri po tem, kdo najbolje ustreza idealu neprekinjene produktivnosti, je idealen delavec vedno zdrav, vedno prisoten moški, brez telesnih omejitev ali družinskih obveznosti, so še pojasnili.

Tudi letošnji nabor izjav za bodečo nežo je, kot vsako leto do zdaj, potekal skozi vse leto, ko je javnost nominirala izjave, ki jih je zasledila v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Na spletno glasovanje, ki je potekalo med 18. februarjem in 3. marcem, so organizatorji predlagali 20 izjav.

Glasovanja se je udeležilo 570 ljudi, ki so poleg zmagovalne za najbolj seksistične označili še izjave pesnika Andreja Brvarja, prodajalne bureka v Ljubljani Burek Olimpija, nogometnega trenerja Alberta Riere in nadškofa Stanislava Zoreta.

seksizem bodeča neža Štefan Pavlinjek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.