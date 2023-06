Hrvaški pevec po ločitvi znova skupaj z bivšo ženo

"Ljubezen je še vedno na svojem mestu, še vedno je ljubezen moja Brankica. Jaz njej, ona meni. Hvala bogu, da me je zapustila, ko sem si to zaslužil, ampak drug brez drugega ne moreva, in to je to," je pojasnil.

Poročena sta bila 22 let

Mladen in Brankica Grdović sta bila skupaj trideset let, od tega dvaindvajset let poročena. Leta 2020 sta se sicer razšla, a očitno njuna ljubezen še vedno cveti.

Ob 45. obletnici glasbene kariere pripravlja slavnostni koncert v Zadru

Pevec je ustvaril že več kot 340 avtorskih skladb, letos novembra pa bo praznoval 45. obletnico glasbene kariere. Ob tem v športnem centru Višnjik v Zadru pripravlja slavnostni koncert. V enem izmed nedavnih intervjujev je sicer razkril, da pogosto pozabi besedilo svojih pesmi. "Poješ naprej, včasih pa si stvari izmisliš. Kot kantavtor vedno kaj zamočim, a na koncu se vedno dobro izide. Občinstvo tega ne opazi, nekdo, ki pesem dobro pozna, pa opazi," je pojasnil.

Priznal je tudi, da je zdaj obrnil novo stran v življenju in se veliko ukvarja s športom. "Če spijem tri pijače, sem končan. Moj pokojni prijatelj Vinko Coce je znal piti, je lahko pil, jaz pa ne. Nisem za to. Jaz sem za šport. Vstopam v tretje življenjsko obdobje, zato moram biti malo bolj previden," je še dodal.

Z novo pesmijo navdušil obiskovalce festivala Vodice

Pred kratkim je izdal novo pesem z naslovom Ne plači za njom majko, ki jo je premierno predstavil na letošnjem festivalu Vodice, in z njo navdušil obiskovalce.

