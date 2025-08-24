Smrt na snemanju nove sezone serije Emily v Parizu

V Benetkah so morali zaradi smrtnega primera na prizorišču snemanja tik pred koncem snemalnih dni prekiniti snemanje pete sezone uspešne Netflixove serije Emily v Parizu. Med snemanjem v beneškem hotelu je namreč umrl 47-letni asistent režije, domnevno zaradi srčnega infarkta.

Po poročanju italijanskih medijev je asistent režije umrl v enem najbolj znanih hotelov v mestu, hotelu Danieli v neposredni bližini Trga sv. Marka, kjer naj bi snemali eno od zadnjih scen. Med snemanjem v četrtek okoli 18.30 je nenadoma omedlel. Ekipa zdravnikov ga je poskušala neuspešno oživiti z defibrilatorjem, po 45 minutah pa so ga razglasili za mrtvega. Celotno filmsko ekipo je dogodek pretresel.

47-letnik je bil rojen v Benetkah in je že vrsto let deloval v mednarodnem filmskem poslu, tudi v ZDA in Veliki Britaniji. Poleg tega je pisal pesmi, pravljice in zgodbe za otroke.

So v časovni stiski zaključiti snemanje

Zaenkrat ni znano, za koliko časa bodo snemanje prekinili, je pa predvideno, da naj bi ga končali do začetka filmskega festivala v Benetkah, ki se začne v sredo.

Serija Emily v Parizu govori o mladi Američanki, ki jo igra Lily Collins, in se sicer dogaja v francoski prestolnici. Nekatere nove epizode se odvijajo tudi v Italiji, tako v Rimu kot v Benetkah. Sprva naj bi snemanje v mestu na vodi trajalo do ponedeljka. V Rimu je snemanje potekalo že maja. Takrat so nastale težave, ker je istočasno potekal konklave za izvolitev novega papeža in je bilo v Vatikanu toliko ljudi, da so bili primorani več prizorov posneti na novo.

Oglasil se je Emmanuel Macron

Na selitev dogajanja serije v italijansko prestolnico, kjer je glavna junakinja dobila novo zaposlitev kot vodja agencije, so se odzvali tudi v politiki. Celo francoski predsednik Emmanuel Macron se je zavzel, da se Emily vrne v Pariz. Netflix zaenkrat še ni obelodanil, kako se bo zgodba serije nadaljevala.

Peta sezona mednarodno zelo uspešne serije Emily v Parizu naj bi se na spletni platformi za pretočno predvajanje začela pred letošnjim božičem.