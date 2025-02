Zvezda serije Emily v Parizu je dobila otroka, rodila ga je nadomestna mati

Igralka Lily Collins in njen mož sta s pomočjo nadomestne matere postala starša deklici.

"Dobrodošla v najino središče sveta, Tove Jane MacDowell," je ob fotografiji deklice na Instagramu zapisala igralka Lily Collins, zvezdnica serije Emily v Parizu, in tako razkrila, da sta z možem Charliejem McDowellom postala starša.

35-letna igralka je v objavi na Instagramu razkrila tudi, da je njuno hčerko donosila in rodila nadomestna mati. "Z besedami je nemogoče opisati najino brezmejno hvaležnost čudoviti nadomestni materi in vsem drugim, ki so nama pomagali na tej poti," je zapisala hči legendarnega glasbenika Phila Collinsa.

Lily Collins in Charlie McDowell sta se poročila leta 2021. Foto: Guliverimage

Lily Collins ter režiser in scenarist Charlie McDowell, sin igralke Mary Steenburgen in igralca Malcolma McDowella, sta v zvezi od leta 2019, poročila sta se leta 2021.

