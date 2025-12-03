dm letošnjo donacijo Dobrodelnega petka v višini 43.002,24 evra namenil osmim humanitarnim organizacijam po vsej Sloveniji

Podjetje dm je tudi letos na Dobrodelni petek, ki ga tradicionalno obeležuje že sedmo leto zapored, pet odstotkov celotnega dnevnega prometa namenilo v dobrodelne namene. Letošnji zbrani znesek v višini 43.002,24 evra so enakomerno namenili kar osmim organizacijam v različnih slovenskih regijah, ki s svojim delom pomembno prispevajo k višji kakovosti življenja ranljivih skupin, preprečevanju nasilja, vključevanju invalidov ter podpori otrokom in mladostnikom z razvojnimi ovirami. Vsaka organizacija bo tako prejela 5.375,28 evra.

Donacije so prejeli:

Društvo Sonček Maribor – društvo in podjetje Sončna pot z več kot 500 vključenimi uporabniki, ki delujejo na področju pomoči osebam s cerebralno paralizo in invalidnostmi.

Slovesno predajo donacij je dm v Ljubljani organiziral danes, 3. decembra, ob svetovnem dnevu invalidov in ljudi s posebnimi potrebami.

"V dm z veliko predanostjo sledimo zavezi, da kot podjetje odgovorno soustvarjamo boljši in bolj vključujoč svet. Veseli nas, da tudi letos lahko podpremo organizacije, ki delajo neprecenljivo razliko v življenjih ljudi po vsej Sloveniji," so ob tej priložnosti povedali pri podjetju dm.

Družbena odgovornost ima pri dm pomembno vlogo in se uresničuje na številnih ravneh – od skrbno oblikovane ponudbe in ukrepov na področju okolja do odnosov z zaposlenimi ter podpore lokalnim skupnostim. Dobrodelni petek ostaja eden izmed ključnih projektov, s katerim dm vsako leto prispeva k boljši družbi in krepi solidarnost v slovenskem prostoru.

