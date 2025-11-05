Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Sreda,
5. 11. 2025,
10.01

Netflix Keira Knightley Alya Elouissi

Sreda, 5. 11. 2025, 10.01

34 minut

Slovenska igralka ob zvezdnici zaigrala v Netflixovem filmu

N. V.

Alya Elouissi, Keira Knightley | Alya Elouissi in Keira Knightley v Netflixovem filmu The Woman in Cabin 10

Alya Elouissi in Keira Knightley v Netflixovem filmu The Woman in Cabin 10

Foto: Netflix / Posnetek zaslona

Ob slavni Keiri Knightley je v novem Netflixovem filmu zaigrala tudi slovenska igralka Alya Elouissi.

Oktobra so na platformi Netflix začeli predvajati psihološki triler The Woman in Cabin 10 z britansko igralko Keiro Knightley v glavni vlogi, v filmu pa se ob zvezdnici pojavi tudi slovenska igralka in pevka Alya Elouissi.

Ljubljančanko slovensko-alžirskih korenin je širša slovenska javnost spoznala že kot nadomestno igralko v lanski uspešnici Barbie, tokrat pa se je v Netflixovem filmu pojavila v manjši vlogi novinarke časnika The Guardian ob boku Keire Knightley.

"Delati s Keiro Knightley so bile popolnoma nepričakovano uresničene sanje, ki si jih še zamisliti ne bi mogla," je o izkušnji povedala Alya Elouissi, "že kot majhna punčka sem jo občudovala kot igralko, sploh v seriji filmov Pirati s Karibov."

"Je izjemno prizemljena, topla in profesionalna oseba in delati z njo ter režiserjem Simonom Stoneom je bil čisti užitek," je še povedala, "snemali smo letos junija v Londonu po tem, ko me je za vlogo predlagal agent in sem po izboru režiserja in produkcije vlogo tudi dobila."

