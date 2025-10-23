Incident na snemanju Netflixove serije v Dubrovniku

Na snemanju priljubljene serije Outer Banks v Dubrovniku naj bi režiser napadel članico ekipe, v incidentu pa so posredovali tudi glavni zvezdniki serije.

V Dubrovniku so ta teden začeli snemati peto, zadnjo sezono Netflixove uspešnice Outer Banks, po le nekaj dneh pa je po poročanju spletnega tabloida TMZ prišlo do nasilnega incidenta – soustvarjalec in režiser serije Jonas Pate naj bi fizično napadel osebno asistentko.

Nasilni izpad Jonasa Pateja naj ne bi bil osamljen primer. Foto: Guliverimage

Po navedbah več virov, ki jih citira TMZ, je Pate "z rokami zgrabil asistentko" in jo "tresel, medtem ko ji je kričal v obraz." Ob tem TMZ dodaja, da naj bi bili odnosi na snemanju že nekaj časa precej napeti.

Pri umirjanju nasilnega izpada režiserja naj bi ključno vlogo odigrala glavna zvezdnika serije Outer Banks. Prvi se je vmešal Chase Stokes in ločil režiserja ter asistentko, nato je k umirjanju situacije priskočila tudi Madelyn Cline, poroča TMZ.

Madelyn Cline in Chase Stokes med snemanjem v Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Problematično obnašanje režiserja naj bi sicer imelo že dolgo brado, TMZ navaja besede enega od virov: "Skrajni čas je, da to pride v javnost."

Za zdaj incidenta ni komentiral nihče od vpletenih, molčijo tudi pri Netflixu.

