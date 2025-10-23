Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
23. 10. 2025,
8.24

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Netflix TV-serija Outer Banks

Četrtek, 23. 10. 2025, 8.24

28 minut

Incident na snemanju Netflixove serije v Dubrovniku

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Outer Banks v Dubrovniku | Zasedba serije Outer Banks v Dubrovniku | Foto Grgo Jelavic/PIXSELL

Zasedba serije Outer Banks v Dubrovniku

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na snemanju priljubljene serije Outer Banks v Dubrovniku naj bi režiser napadel članico ekipe, v incidentu pa so posredovali tudi glavni zvezdniki serije.

V Dubrovniku so ta teden začeli snemati peto, zadnjo sezono Netflixove uspešnice Outer Banks, po le nekaj dneh pa je po poročanju spletnega tabloida TMZ prišlo do nasilnega incidenta – soustvarjalec in režiser serije Jonas Pate naj bi fizično napadel osebno asistentko.

Nasilni izpad Jonasa Pateja naj ne bi bil osamljen primer. | Foto: Guliverimage Nasilni izpad Jonasa Pateja naj ne bi bil osamljen primer. Foto: Guliverimage

Po navedbah več virov, ki jih citira TMZ, je Pate "z rokami zgrabil asistentko" in jo "tresel, medtem ko ji je kričal v obraz." Ob tem TMZ dodaja, da naj bi bili odnosi na snemanju že nekaj časa precej napeti.

Pri umirjanju nasilnega izpada režiserja naj bi ključno vlogo odigrala glavna zvezdnika serije Outer Banks. Prvi se je vmešal Chase Stokes in ločil režiserja ter asistentko, nato je k umirjanju situacije priskočila tudi Madelyn Cline, poroča TMZ.

Madelyn Cline in Chase Stokes med snemanjem v Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL Madelyn Cline in Chase Stokes med snemanjem v Dubrovniku Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Problematično obnašanje režiserja naj bi sicer imelo že dolgo brado, TMZ navaja besede enega od virov: "Skrajni čas je, da to pride v javnost."

Za zdaj incidenta ni komentiral nihče od vpletenih, molčijo tudi pri Netflixu.

Preberite še:

Takšno je življenje, Nemirna kri
Trendi Takšno je življenje, ko imaš Nemirno kri
Netflix TV-serija Outer Banks
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.