Nemirna kri je nova domača serija, ki v ponedeljek prihaja na POP TV in nadomešča spomladi zaključeno Skrito v raju. Tudi nova serija obljublja veliko napetosti, spletk in romance, ki pa je tokrat križana s kriminalko – a brez skrbi, avtorji kljub temu obljubljajo, da je primerna za vso družino.

Zgodba serije Nemirna kri je osredotočena na ultra bogato družino Veber, ki se ukvarja z uvozom tropskega sadja in, kar je še bolj ključno za dogajanje, tudi z vzrejo konjev. Glavna junakinja je mlada kriminalistka Sara, ki pod krinko preiskuje sumljive posle družine, pri čemer se začne romantično zapletati z Lukasom, ki velja za črno ovco Vebrovih.

Zvezdniki in prestiž

Poleg njiju se zvrsti še cela paleta zanimivih in pogosto ekscentričnih likov, od drugih članov Vebrovega klana do mafijcev, s katerimi se peča eden od njiju, kriminalistov, ki jih preiskujejo, oskrbnikov posestva in tako naprej. Glavni vlogi v seriji pripadata mladima Lei Mihevc in Svitu Stefaniji, videli pa bomo tudi številne znane igralce, vključno z Radošem Bolčino, Mirjam Korbar, Urošem Smolejem, Lotusom Vincencem Šparovcem, Sašo Pavlin Stošić, Natašo Tič Ralijan, Sašo Klančnikom in Borutom Veselkom.

Nemirna kri se od Skrito v raju in mnogih drugih domačih televizijskih serij razlikuje tudi po relativno visokem proračunu. Tako je podrobno predstavljen življenjski slog Vebrovih, ki vključuje tudi vožnjo s helikopterjem, visokooktanski vozni park, številne prikaze ježe konjev in druge eksterierne kadre, ki so pri televizijski produkciji dokaj redki. Dodaten prestiž seriji doda tudi uvodna špica, ki jo odpoje zvezdnica Nina Pušlar.

Uvodno špico je odpela Nina Pušlar. Foto: Mediaspeed

Nemirna kri bo na sporedu od ponedeljka ob osmih zvečer, nove epizode pa bodo hkrati s predvajanjem na voljo tudi na pretočniku Voyo.

