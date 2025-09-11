Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
11. 9. 2025,
18.38

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
TV-serija Leonardo DiCaprio The Summer I Turned Pretty Chris Briney

Četrtek, 11. 9. 2025, 18.38

1 ura, 20 minut

Osupljiva podobnost: je ta mladi igralec novi Leonardo DiCaprio?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Chris Briney, Leonardo DiCaprio | Chrisa Brineyja vse bolj primerjajo z mladim Leonardom DiCapriem. | Foto Guliverimage

Chrisa Brineyja vse bolj primerjajo z mladim Leonardom DiCapriem.

Foto: Guliverimage

Vse bolj priljubljeni igralec iz serije The Summer I Turned Pretty vzbuja pozornost zaradi podobnosti z enim najslavnejših hollywoodskih zvezdnikov.

Amazonova serija The Summer I Turned Pretty, posneta po istoimenskih knjigah, je obsedla občinstvo po vsem svetu, z njo pa nezaustavljivo raste tudi priljubljenost igralske zasedbe. V njej še posebej izstopa 27-letni Chris Briney, ki v seriji igra Conrada, pozornost gledalk in gledalcev pa je vzbudil tudi s svojim videzom - zelo namreč spominja na mladega Leonarda DiCapria.

@de.eluna I always see it #thesummeriturnedpretty #tsitp #leonardodicaprio #chrisbriney ♬ ITYT X SOT X ILLICT AFFAIRS. - judy⸆⸉🏉

Primerjave med igralcema so se začele že leta 2022, ko je omenjena serija doživela premiero. S prodornimi modrimi očmi, značilno pričesko in šarmantnim nasmehom Briney nedvomno spominja na DiCapria v mladih letih, ob tem pa oboževalci poudarjajo, da imata tudi podoben igralski slog.

Še posebej je primerjave med njima podžgal prizor v najnovejši, tretji sezoni serije The Summer I Turned Pretty, v katerem nastopata Briney in njegova soigralka Lola Tung. Kot so povedali ustvarjalci serije, jih je dejansko navdihnil prizor iz filma Titanik, v katerem DiCapriev lik Jack slika portret gole Rose, ki jo je igrala Kate Winslet.

@primevideo Knew that look from somewhere. 📺: #TheSummerITurnedPretty, 🎥: #Titanic ♬ original sound - Prime Video

To je sprožilo plaz komentarjev na družbenih omrežjih, kjer gledalke in gledalci primerjajo oba igralca ter se navdušujejo nad tem, kako podobna sta si.

Vidite podobnost? Odgovorite v anketi.

Sta si Chris Briney in Leonardo DiCaprio res tako podobna?

  • Da, Briney je prava kopija mladega DiCapria.
    0,00 %
    0 glasov
  • Imata določene podobne poteze, a nista ravno enaka.
    18,18 %
    2 glasov
  • Ne, ne vidim podobnosti.
    81,82 %
    9 glasov
Oddanih 11 glasov

Preberite še:

Beli lotos
Trendi Znano je, v kateri državi bodo snemali naslednjo sezono Belega lotosa
Leonardo DiCaprio, jahta, dekle
Trendi Leonardo DiCaprio v družbi 23 let mlajše izbranke uživa na jahti v Španiji
Wednesday S02
Trendi Wednesday na Netflixu: so jo morali pokvariti?
TV-serija Leonardo DiCaprio The Summer I Turned Pretty Chris Briney
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.