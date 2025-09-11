Osupljiva podobnost: je ta mladi igralec novi Leonardo DiCaprio?

Vse bolj priljubljeni igralec iz serije The Summer I Turned Pretty vzbuja pozornost zaradi podobnosti z enim najslavnejših hollywoodskih zvezdnikov.

Amazonova serija The Summer I Turned Pretty, posneta po istoimenskih knjigah, je obsedla občinstvo po vsem svetu, z njo pa nezaustavljivo raste tudi priljubljenost igralske zasedbe. V njej še posebej izstopa 27-letni Chris Briney, ki v seriji igra Conrada, pozornost gledalk in gledalcev pa je vzbudil tudi s svojim videzom - zelo namreč spominja na mladega Leonarda DiCapria.

Primerjave med igralcema so se začele že leta 2022, ko je omenjena serija doživela premiero. S prodornimi modrimi očmi, značilno pričesko in šarmantnim nasmehom Briney nedvomno spominja na DiCapria v mladih letih, ob tem pa oboževalci poudarjajo, da imata tudi podoben igralski slog.

Še posebej je primerjave med njima podžgal prizor v najnovejši, tretji sezoni serije The Summer I Turned Pretty, v katerem nastopata Briney in njegova soigralka Lola Tung. Kot so povedali ustvarjalci serije, jih je dejansko navdihnil prizor iz filma Titanik, v katerem DiCapriev lik Jack slika portret gole Rose, ki jo je igrala Kate Winslet.

To je sprožilo plaz komentarjev na družbenih omrežjih, kjer gledalke in gledalci primerjajo oba igralca ter se navdušujejo nad tem, kako podobna sta si.

