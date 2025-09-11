Četrtek, 11. 9. 2025, 18.38
Osupljiva podobnost: je ta mladi igralec novi Leonardo DiCaprio?
Vse bolj priljubljeni igralec iz serije The Summer I Turned Pretty vzbuja pozornost zaradi podobnosti z enim najslavnejših hollywoodskih zvezdnikov.
Amazonova serija The Summer I Turned Pretty, posneta po istoimenskih knjigah, je obsedla občinstvo po vsem svetu, z njo pa nezaustavljivo raste tudi priljubljenost igralske zasedbe. V njej še posebej izstopa 27-letni Chris Briney, ki v seriji igra Conrada, pozornost gledalk in gledalcev pa je vzbudil tudi s svojim videzom - zelo namreč spominja na mladega Leonarda DiCapria.
@de.eluna I always see it #thesummeriturnedpretty #tsitp #leonardodicaprio #chrisbriney ♬ ITYT X SOT X ILLICT AFFAIRS. - judy⸆⸉🏉
Primerjave med igralcema so se začele že leta 2022, ko je omenjena serija doživela premiero. S prodornimi modrimi očmi, značilno pričesko in šarmantnim nasmehom Briney nedvomno spominja na DiCapria v mladih letih, ob tem pa oboževalci poudarjajo, da imata tudi podoben igralski slog.
Še posebej je primerjave med njima podžgal prizor v najnovejši, tretji sezoni serije The Summer I Turned Pretty, v katerem nastopata Briney in njegova soigralka Lola Tung. Kot so povedali ustvarjalci serije, jih je dejansko navdihnil prizor iz filma Titanik, v katerem DiCapriev lik Jack slika portret gole Rose, ki jo je igrala Kate Winslet.
@primevideo Knew that look from somewhere. 📺: #TheSummerITurnedPretty, 🎥: #Titanic ♬ original sound - Prime Video
To je sprožilo plaz komentarjev na družbenih omrežjih, kjer gledalke in gledalci primerjajo oba igralca ter se navdušujejo nad tem, kako podobna sta si.
Vidite podobnost? Odgovorite v anketi.
