Severina na premiero prišla s torbico za 2.800 evrov

Hrvaška glasbena zvezdnica je na zagrebški premieri filma Ohcet pritegovala pozornost s svojo modno izbiro.

V Zagrebu so v sredo premierno prikazali film Ohcet (Svadba) režiserja Igorja Šeregija, ki februarja prihaja tudi v slovenske kinematografe. Na premieri se je zbrala vrsta znanih obrazov, med njimi pa je izstopala popzvezdnica Severina.

Na filmsko premiero je prišla v dolgem usnjenem plašču, glavna zvezda njenega stajlinga pa je bila nedvomno torbica v njenih rokah. Šlo je za torbico Andiamo Clutch iz italijanske modne hiše Bottega Veneta, ki v njihovi spletni trgovini stane 2.800 evrov.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Po pisanju hrvaškega časopisa Večernji list je Severina znana kot velika ljubiteljica luksuznih modnih dodatkov, njena zavidljiva zbirka torbic pa naj bi že dosegla vrednost manjšega stanovanja v Zagrebu.

