Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
21. 1. 2026,
15.40

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
torbica Bottega Veneta Severina

Sreda, 21. 1. 2026, 15.40

1 ura, 21 minut

Severina na premiero prišla s torbico za 2.800 evrov

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Severina, torbica Bottega Veneta | Foto Neva Zganec/PIXSELL

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hrvaška glasbena zvezdnica je na zagrebški premieri filma Ohcet pritegovala pozornost s svojo modno izbiro.

V Zagrebu so v sredo premierno prikazali film Ohcet (Svadba) režiserja Igorja Šeregija, ki februarja prihaja tudi v slovenske kinematografe. Na premieri se je zbrala vrsta znanih obrazov, med njimi pa je izstopala popzvezdnica Severina.

Na filmsko premiero je prišla v dolgem usnjenem plašču, glavna zvezda njenega stajlinga pa je bila nedvomno torbica v njenih rokah. Šlo je za torbico Andiamo Clutch iz italijanske modne hiše Bottega Veneta, ki v njihovi spletni trgovini stane 2.800 evrov.

Severina, torbica Bottega Veneta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Po pisanju hrvaškega časopisa Večernji list je Severina znana kot velika ljubiteljica luksuznih modnih dodatkov, njena zavidljiva zbirka torbic pa naj bi že dosegla vrednost manjšega stanovanja v Zagrebu.

Oglejte si še:

Birkin
Trendi Od nezgode na letalu do kultnega statusa: kako je nastala torbica Birkin
Severina
Trendi Severina se seli: stanovanje bo zamenjala za luksuzno vilo v elitni zagrebški soseski
torbica Bottega Veneta Severina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.