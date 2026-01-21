Sreda, 21. 1. 2026, 15.40
1 ura, 21 minut
Severina na premiero prišla s torbico za 2.800 evrov
Hrvaška glasbena zvezdnica je na zagrebški premieri filma Ohcet pritegovala pozornost s svojo modno izbiro.
V Zagrebu so v sredo premierno prikazali film Ohcet (Svadba) režiserja Igorja Šeregija, ki februarja prihaja tudi v slovenske kinematografe. Na premieri se je zbrala vrsta znanih obrazov, med njimi pa je izstopala popzvezdnica Severina.
Na filmsko premiero je prišla v dolgem usnjenem plašču, glavna zvezda njenega stajlinga pa je bila nedvomno torbica v njenih rokah. Šlo je za torbico Andiamo Clutch iz italijanske modne hiše Bottega Veneta, ki v njihovi spletni trgovini stane 2.800 evrov.
Po pisanju hrvaškega časopisa Večernji list je Severina znana kot velika ljubiteljica luksuznih modnih dodatkov, njena zavidljiva zbirka torbic pa naj bi že dosegla vrednost manjšega stanovanja v Zagrebu.
Oglejte si še: