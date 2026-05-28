Severina: Hvala, vendar še ni konec

Nekaj dni po tem, ko je sodišče odločilo, da bo 14-letni sin hrvaške zvezdnice Severine odslej živel z njo, je pevka zdaj sporočila, da boja še ni konec.

"Hvala, vendar še ni konec," je danes na družbenih omrežjih zapisala Severina, ki je pred nekaj dnevi slavila pomembno sodno zmago. Občinsko sodišče v Zagrebu je namreč odločilo, da bo njen 14-letni sin Aleksandar odslej živel z njo in imel pravico do stikov z očetom, čeprav sodba še ni pravnomočna.

Zvezdnica se je v objavi vsem zahvalila za podporo in dodala, da je njen sin že nekaj časa doma, kar je zdaj s sodno odločbo tudi formalno potrjeno. Po drugi strani pa boj še ni končan, je še zapisala:

"Ne moj, ampak boj mnogih mater. Na primer, dve deklici že osem let ne smeta zapustiti Zagreba, njuna mati pa ostaja brez sredstev za boj proti krutemu in hladnemu sistemu, ki bi moral dati prednost otrokom, ne pa močnim staršem. O tem nisem in nikoli ne bom nehala govoriti in se boriti za šibkejše."

Priljubljena pevka se je na koncu zapisa zahvalila tudi vsem prijateljem, ki so ji stali ob strani zadnjih 12 let, še posebej pa se je zahvalila svojim odvetnikom.